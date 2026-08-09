Max Verstappen is weer gearriveerd op het Italiaanse eiland Sardinië. De viervoudig wereldkampioen geniet van zijn vakantie, en na een weekje onder de Portugese zon is hij weer teruggevlogen naar Sardinië, waar zijn boot in de haven ligt. Hij kan nog even bijkomen, want over anderhalve week moet hij weer aan de bak op Zandvoort.

Verstappen vloog vlak na de Hongaarse Grand Prix naar het vliegveld van Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Hij arriveerde samen met zijn gezin, en ze stapten direct aan boord van zijn 33-meterlange boot 'Unleash the Lion'. Dit zorgde direct voor headlines, want Verstappen was niet de enige Formule 1-prominent die voor de kust van Sardinië ronddobberde. Hij werd vastgelegd terwijl hij op zee praatte met Mercedes-teambaas Toto Wolff, die met zijn boot in hetzelfde gebied verblijft.

Wat doet Verstappen nu?

Verstappen had eerder bij Viaplay uitgelegd dat hij eerst met familie op stap ging, daarna met vrienden en daarna een combinatie van beide. Na een weekje in Portugal werd hij vandaag aan het einde opgepikt door zijn privéjet, en landde deze weer op het vliegveld van Olbia. Daar zal hij zich vermoedelijk weer gaan melden aan boord van de Unleash the Lion, die nog steeds in de haven ligt. Verstappens vliegtuig vloog daarna weer door naar het Franse Cannes, waar deze zal blijven staan.

Stilte voor de storm

Verstappen kan nog anderhalve week gaan bijkomen alvorens hij weer aan de bak moet. Aan het einde van deze maand staat de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma, en dat belooft een druk weekend te worden voor thuisheld Verstappen. Het is de voorlopig laatste editie van de race, en er zal ook een sprintrace worden verreden.

Verstappen zal voorlopig nog even kunnen genieten, en er lijkt ook nog geen terugvlucht op de planning te staan. De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel midden in de zomerstop, en dat betekent ook dat coureurs en teampersoneel niet mogen werken. Ze moeten verplicht met vakantie, om ervoor te zorgen dat ze tot rust kunnen komen na een drukke eerste seizoenshelft.