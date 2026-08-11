Max Verstappen heeft volgens F1-analist Peter Windsor een heel andere rijstijl dan zijn vader Jos. Hoewel vaak wordt gesteld dat de Nederlander veel van zijn vader heeft meegekregen, ziet Windsor duidelijke verschillen tussen de twee. De mentaliteit van de viervoudig wereldkampioen zou daarentegen wél voor een groot deel zijn gevormd door Jos.

Verstappen is al vanaf jonge leeftijd volledig bezig met racen. Jos speelde daarin een belangrijke rol en had volgens Windsor veel invloed op de instelling van zijn zoon. De manier waarop Max een Formule 1-auto bestuurt, heeft hij volgens de analist echter grotendeels zelf ontwikkeld. Windsor zag dat verschil naar eigen zeggen al vroeg.

'Max leek helemaal niet op Jos'

"Als ik naar Jos kijk, denk ik dat Max zijn rijstijl volledig zelf heeft ontwikkeld. Jos was meer een coureur zoals Carlos Sainz en kwam relatief laat op gang. Hij hield van overstuur en was erg goed in het opvangen van een glijdende auto. Dat doet hij tegenwoordig zelfs nog in een Skoda-rally. Jos was een moedige en agressieve coureur", stelt Windsor op zijn Youtube-kanaal.

De analist zag bij Max juist vanaf het begin een andere aanpak. "Toen ik Max voor het eerst zag in de Formule 3, was hij vanaf dag één volledig gericht op de voorkant van de auto. Hij leek helemaal niet op Jos. Natuurlijk heeft Jos een belangrijke rol gespeeld in veel aspecten van Max' leven en in zijn manier van racen. Die onverzettelijke en competitieve instelling heeft hij volgens mij zeker van zijn vader meegekregen."

Windsor prijst rol van Jos

Volgens Windsor is er bovendien een bijzondere wisselwerking tussen vader en zoon. Jos zou Max niet voortdurend willen bijsturen, waardoor de Nederlander veel vrijheid heeft gekregen om zijn eigen keuzes te maken. "Max is vooral heel erg zijn eigen persoon. Jos vult hem daar uitstekend in aan. Hij bemoeit zich niet te veel met dingen en laat Max gewoon zijn gang gaan. Dat is ook hoe het hoort. Je ziet zo'n relatie eigenlijk niet vaak."

Ook buiten de Formule 1 speelt Jos nog altijd een rol in het leven van Max. Verstappen senior verwacht niet dat zijn zoon over tien jaar nog actief is in de Formule 1, maar hoopt dat hij tegen die tijd wel de 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen. "Ik denk niet dat Max dan nog in de Formule 1 rijdt. Ik hoop dat hij tegen die tijd Le Mans heeft gewonnen. Dat wordt niet eenvoudig, want door de Balance of Performance zit het veld heel dicht bij elkaar. Ik weet zeker dat hij dan nog racet, maar waarschijnlijk niet meer in de Formule 1."

Het GT3-racen heeft Max volgens Jos eveneens van hem overgenomen. "Ik begon op een gegeven moment met GT3-tests, puur voor het plezier en om een leuke tijd te hebben met de mensen om me heen. Ik nodigde Max uit om het ook eens te proberen. Hij vond het geweldig en richtte uiteindelijk zijn eigen team op. Daarin heeft hij altijd volledige vrijheid gehad. Het is zijn leven en hij bepaalt zelf hoe hij het wil doen. Daar ben ik blij mee."