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Verschillen aangeduid: 'Verstappen lijkt als coureur helemaal niet op Jos'

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Verschillen aangeduid: 'Verstappen lijkt als coureur helemaal niet op Jos'

Max Verstappen heeft volgens F1-analist Peter Windsor een heel andere rijstijl dan zijn vader Jos. Hoewel vaak wordt gesteld dat de Nederlander veel van zijn vader heeft meegekregen, ziet Windsor duidelijke verschillen tussen de twee. De mentaliteit van de viervoudig wereldkampioen zou daarentegen wél voor een groot deel zijn gevormd door Jos.

Verstappen is al vanaf jonge leeftijd volledig bezig met racen. Jos speelde daarin een belangrijke rol en had volgens Windsor veel invloed op de instelling van zijn zoon. De manier waarop Max een Formule 1-auto bestuurt, heeft hij volgens de analist echter grotendeels zelf ontwikkeld. Windsor zag dat verschil naar eigen zeggen al vroeg.

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'Max leek helemaal niet op Jos'

"Als ik naar Jos kijk, denk ik dat Max zijn rijstijl volledig zelf heeft ontwikkeld. Jos was meer een coureur zoals Carlos Sainz en kwam relatief laat op gang. Hij hield van overstuur en was erg goed in het opvangen van een glijdende auto. Dat doet hij tegenwoordig zelfs nog in een Skoda-rally. Jos was een moedige en agressieve coureur", stelt Windsor op zijn Youtube-kanaal.

De analist zag bij Max juist vanaf het begin een andere aanpak. "Toen ik Max voor het eerst zag in de Formule 3, was hij vanaf dag één volledig gericht op de voorkant van de auto. Hij leek helemaal niet op Jos. Natuurlijk heeft Jos een belangrijke rol gespeeld in veel aspecten van Max' leven en in zijn manier van racen. Die onverzettelijke en competitieve instelling heeft hij volgens mij zeker van zijn vader meegekregen."

Windsor prijst rol van Jos

Volgens Windsor is er bovendien een bijzondere wisselwerking tussen vader en zoon. Jos zou Max niet voortdurend willen bijsturen, waardoor de Nederlander veel vrijheid heeft gekregen om zijn eigen keuzes te maken. "Max is vooral heel erg zijn eigen persoon. Jos vult hem daar uitstekend in aan. Hij bemoeit zich niet te veel met dingen en laat Max gewoon zijn gang gaan. Dat is ook hoe het hoort. Je ziet zo'n relatie eigenlijk niet vaak."

Ook buiten de Formule 1 speelt Jos nog altijd een rol in het leven van Max. Verstappen senior verwacht niet dat zijn zoon over tien jaar nog actief is in de Formule 1, maar hoopt dat hij tegen die tijd wel de 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen. "Ik denk niet dat Max dan nog in de Formule 1 rijdt. Ik hoop dat hij tegen die tijd Le Mans heeft gewonnen. Dat wordt niet eenvoudig, want door de Balance of Performance zit het veld heel dicht bij elkaar. Ik weet zeker dat hij dan nog racet, maar waarschijnlijk niet meer in de Formule 1."

Het GT3-racen heeft Max volgens Jos eveneens van hem overgenomen. "Ik begon op een gegeven moment met GT3-tests, puur voor het plezier en om een leuke tijd te hebben met de mensen om me heen. Ik nodigde Max uit om het ook eens te proberen. Hij vond het geweldig en richtte uiteindelijk zijn eigen team op. Daarin heeft hij altijd volledige vrijheid gehad. Het is zijn leven en hij bepaalt zelf hoe hij het wil doen. Daar ben ik blij mee."

Bertrand Gachot

Posts: 1.370

Vraagje; in hoeverre lijkt Jos als coureur eigenlijk op zijn helaas overleden vader Frans? En is dit eigenlijk relevant?

  • 2
  • 11 aug 2026 - 14:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.370

    Vraagje; in hoeverre lijkt Jos als coureur eigenlijk op zijn helaas overleden vader Frans? En is dit eigenlijk relevant?

    • + 2
    • 11 aug 2026 - 14:17
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.370

    En ja de vader van Jos was ook coureur zo noemen we in België met name veldrijders, Frans was een prima wielrenner en veldrijder.

    • + 2
    • 11 aug 2026 - 14:21
    • Pietje Bell

      Posts: 36.153

      Klopt. Hij heeft meerdere races gewonnen, maar toen Jos met karten begon heeft hij zijn fiets aan de wilgen gehangen en hij hem heel intensief gaan begeleiden. Deed alles voor hem.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 14:39
    • Larry Perkins

      Posts: 67.033

      Veldrijders noemen jullie coureurs, coureurs piloten maar piloten (vliegtuig) weer geen veldrijders.

      "Van der Poel heeft het peloton piloten van zich afgeschud en vliegt hier voorbij..."

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 15:07
    • snailer

      Posts: 34.294

      Verzin je die laatste zin nu zelf, Larry? Respect...

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 16:26
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.370

      En Van der Poel en Max beschouwen we hier overigens gewoon als vlamingen, er zullen er nog wel een paar zijn met een dubbele nationaliteit die mogen de Nederlanders dan "hebben als ruilmiddel' Raymond van het Groenewoud en Ben Crabbé (veel plezier ermee!)

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.033

      Ja, m'n fantasie ging met me op de loop. Vind het altijd mooi dat je een taal hebt en dat verschillende culturen daarop invloed hebben. Geniet vaak van het Vlaams...

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:45
    • Larry Perkins

      Posts: 67.033

      Van der Poel wordt anders regelmatig onder getuft tijdens veldrijkoersen in België en heeft zelfs urine over zich heen gekregen @Bertrand. En wat ik begrepen heb van landgenoten van jou, kwam Max in België pas in het nieuws toen hij in de F1 ging rijden. Maar van mij mogen de Vlamingen hen claimen hoor...

      Wie zijn Raymond van het Groenewoud en Ben Crabbé?
      Er zijn zat andere Vlamingen wel populair in Nederland zoals Philippe Geubels.
      En 'De Slimste Mens ter Wereld' is ook leuker dan de Nederlandse variant...

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.153

      Raymond van het Groenewoud is een Vlaamse liedjes schrijver en zanger. Je kent hem vast wel van gezicht @Larry. Nu hij oud is herkende ik hem niet terug.

      ibb.co/F4DJXrXH

      Dit nummer ken je vast nog wel:

      https://youtu.be/YSXvxRP7OU0

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 17:13
    • Larry Perkins

      Posts: 67.033

      Ssstt! Uiteraard ken ik hem wel @Pietje, maar geen Nederlander zal hem als landgenoot claimen, ook al had hij destijds hier wel wat succesjes (hype). Dat lag dan aan de tekst want zingen kon (kan) hij niet...

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 17:21
  • BoerTeun

    Posts: 1.595

    Jos verschilt net zoveel van Verstappen als dat Verstappen van Max verschilt.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 14:56
  • schwantz34

    Posts: 42.583

    Mooie hoody (collectors item 2.0) heeft Jos aan op deze schitterende foto, daar wik ik er ook wel ééntje van hebben!

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 15:34
    • snailer

      Posts: 34.294

      1 van de mooiste foto's. De emotie droop er af.

      Best moeilijk. Ik heb ook beelden gezien van dat moment. Voorgrond vader Jos met zoontje Max zo zittend. Op de achtergrond vader Anthony zich ontfermend over zoontje Hamilton. Ja zoontjes waren ze. Ze waren klein en nederig daar. De 1 uiterst gelukkg. De ander intens verdrietig. Dat is nu eenmaal zo. in sport zijn winnaars en er zijn verliezers. En dat stuurt de emoties.

      Ik doe niet aan merchandise voor fans. Maar deze hoody zou ik wel voor gaan. Straks in de herfst is er niets lekkers om aan de waterkant te staan proberend wat toekomstige kibbelingen te vangen in de vorm van snoekbaarzen.

      Zo'n hoody is dan ideaal tegen de koude gure wind.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:37
  • Larry Perkins

    Posts: 67.033

    Ook bij de start werd het verschil tussen Max en Jos duidelijk. Een 'must see'!

    Hele uitzending | Peptalk | 28/8/2017
    (55,16 minuten)

    Een echt hilarisch moment uit de genoemde uitzending dat gelijk bij me opkwam als het over de verschillen tussen vader en zoon Verstappen gaat. Kijk vanaf minuut 32,27!
    Heb het meermaals met steeds een grote glimlach teruggekeken…

    Hele uitzending: urlr.me/T8eHE9
    Vanaf het moment: urlr.me/FbmsnR

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 15:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.153

      Oh, wat mooi om weer terug te zien!! Bedankt voor het delen @Larry.
      Alweer uit 2017! Ga nu zo de hele uitzending even bekijken.

      • + 2
      • 11 aug 2026 - 16:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.153

      En Nigel Mansell die de wagen zelf vooruit beweegt, hahaha.
      Waren leuke uitzendingen altijd als Max aan tafel zat!
      Prachtig idd toen Max erachter kwam dat het citaat van Jos kwam.

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 16:31
    • snailer

      Posts: 34.294

      Had je niet even knnen waarschuwen, Larry! Stpt na 10 tellen ene Mol in beeld. Ik schrok me lam. Maar goed ik wil het positief zien. Gelukkig was het niet de ouw-kop vriend van Ouw-sjag. Dan had ik aan het zuurstog gezeten denk ik van de schrik.


      Maar je archief aan linkjes gaat erg ver terug. Een zeer jonge 1-voudig wereldkampioen.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:43
    • Larry Perkins

      Posts: 67.033

      Max was toen (in augustus 2017) nog geen 1-voudig wereldkampioen @Snailer, je bedoelt waarschijnlijk 1-voudig GP-winnaar?

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 17:12
    • snailer

      Posts: 34.294

      Hij was wel 1-voudig kampioen. Larry. KART WK is een officieel wereldkampioenschap

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 17:21

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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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