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'Red Bull houdt kopstuk binnenboord met sterk tegenbod'

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'Red Bull houdt kopstuk binnenboord met sterk tegenbod'

Volgens Antonio Lobato is Red Bull er toch in geslaagd om Paul Monaghan binnenboord te houden. De vooraanstaande engineer leek de overstap te maken naar het team van Cadillac, maar door die transfer lijkt nu een streep te zijn gezet.

Het team van Red Bull Racing moest in de afgelopen jaren afscheid nemen van veel grote namen. Zo werd Christian Horner ontslagen, stopte Helmut Marko en vertrokken onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall en heeft ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn vertrek aangekondigd. Red Bull leek ook chief engineer Monaghan te verliezen, en Cadillac leek hem al binnen te hebben. Nieuwe geruchten werpen echter een andere blik op de zaak.

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Wat is er aan de hand?

De Spaanse verslaggever en commentator Antonio Lobato stelt dat er nu iets is veranderd. Op het YouTube-kanaal van SoyMotor laat hij zich dat ontvallen als hij de eerste seizoenshelft van de renstal bespreekt: "Red Bull. Nou, Red Bull sleept zich er maar net doorheen. Ja, echt maar net. Ze hebben daar de beste auto, maar de auto is echt een ramp."

De Spanjaard wijst naar de problemen: "Ik bedoel, die auto is soms onbestuurbaar. Het is de auto die het beest Max Verstappen tot wanhoop weet te drijven. Ze hebben onderweg veel mensen verloren, maar ze hebben er ook wat aan boord weten te houden. Het lijkt er namelijk op dat ze Paul Monaghan hebben weten te redden door hem een tegenbod te doen."

'Dan zou Max heel boos kunnen worden'

Dit kan positief zijn voor de toekomst van Verstappen, die volgens Lobato zwaar gefrustreerd is: "Ze moeten voorzichtig zijn, want als de prestaties van deze auto niet beter worden, zou Max wel eens heel erg boos kunnen worden. Ik heb ook gehoord dat Red Bull hem op de zaterdag in Hongarije na de kwalificatie en zijn derde crash in een sessie, bij de pers moesten wegslepen, omdat hij zo woedend was en ze niet wilden dat hij nog meer zei."

Pietje Bell

Posts: 36.143

Heb eerder al een zeldzame foto van Max in Comporta gepost met een 2-tal coureurs.
Het schijnt dat Arvid Lindblad ook bij die coureurs hoorde.
Hier is nòg een foto van Max te zien met meerdere jonge coureurs tussen een 20-tal
foto's uit Comporta van GT coureur Matias Zagazeta waar die andere fo... [Lees verder]

  • 1
  • 11 aug 2026 - 09:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Tazman

    Posts: 90

    "Ze hebben daar de beste auto, maar de auto is echt een ramp."
    Erhmmm???
    Beetje vage zin?
    Hebben ze nu de beste auto?
    Of is de auto een ramp??

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 08:51
  • Pietje Bell

    Posts: 36.143

    Heb eerder al een zeldzame foto van Max in Comporta gepost met een 2-tal coureurs.
    Het schijnt dat Arvid Lindblad ook bij die coureurs hoorde.
    Hier is nòg een foto van Max te zien met meerdere jonge coureurs tussen een 20-tal
    foto's uit Comporta van GT coureur Matias Zagazeta waar die andere foto ook van was.

    FF gegoogeld: Zagazeta [22] entered the GT World Challenge Europe series in 2026 with
    AF Corse, partnering Tommaso Mosca in the Gold Cup class of the Sprint Cup,
    while driving in the Silver Cup category of the Endurance Cup alongside Jef Machiels
    and Gilles Stadsbader.


    urlr.me/gm6EpG

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 09:30
    • Pietje Bell

      Posts: 36.143

      Nog een leuke video opgedoken.
      Max en Kelly in een buggie.

      Max: "Don't touch me. Move away from me."
      Kelly: "Aaa....Aaaaaaa.... Aaaaa!!. Are you insane?! STOP!!"


      urlr.me/YdP43Y

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 09:51
    • F1jos

      Posts: 5.546

      Gewoon krankzinnig dat sommige personen dit interessant vinden.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 10:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.143

      Ja, echt krankzinnig zeg!! "Potverdorie nog eens aan toe zeg" .

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 10:20
  • Larry Perkins

    Posts: 67.024

    Snap wel dat Paultje blijft, eerst was hij slechts een topman maar nu wordt hij gepromoveerd tot kopstuk!

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 09:59
  • Pietje Bell

    Posts: 36.143

    Het socialmedia bot account dat de bewegingen van Max Verstappens privéjet volgde,
    Maxverstappen'sJet van Menno Swart, is plotseling van X verdwenen.
    De viervoudig wereldkampioen had eerder nog aangegeven geen bezwaar te hebben
    tegen het volgen van zijn vliegtuig.

    Volgens berichten zou het account zich echter zijn gaan bemoeien met het privéleven
    van de Nederlandse Formule 1-coureur. Dit lijkt de directe aanleiding te zijn geweest
    voor het offline halen van het account.
    Zo vroeg het account zich af of Max Verstappen en Kelly Piquet nog een baby zouden
    krijgen. "Wat denken jullie? Krijgen Max en Kelly nog een baby?"
    Veel fans uitten enorm veel kritiek op de posts die niet over de ‘vliegstatus’
    gingen van de privéjet en nu is het account dus verdwenen.

    Het volgen van privéjets van beroemdheden is de afgelopen jaren een populair
    fenomeen geworden op sociale media. Verstappen behoort tot de bekendste sporters
    ter wereld en zijn reisbewegingen worden door fans nauwlettend in de gaten gehouden.

    ADS-B is gewoon te volgen.

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 10:17
  • snailer

    Posts: 34.283

    De speculaasplanken zijn aan een nieuwe generatie begonnen.

    Eerst speculeren dat iemand weg gaat bij een team. Vervolgens speculeren dat de persoon toch behouden is.


    Kunnen ze achteraf zeggen: Zie je wel? We hebben gelijk gehad! Hij gaat weg! EN dan uiteraard de tweede bewering vergetend.
    Als hij blijft.... Zie je wel! Hij wilde weggaan en is toch gebleven. We zijn weer eens spot on geweest!


    Dit voelt als een mind truuk (gedachte lezen) die ik als jongetje leerde. 3 vrragen waarbij ik het antwoord moest voorspellen. Minstens twee antwoorden goed. Het hielp als je de persoon kent aan wie je de vragen stelde, want dan was er een grotere kans dat je van alle 3 de vragen het antwoord goed wist te voorspellen.


    Hier is minstens altijd 50% van de voorspellingen goed.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 10:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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