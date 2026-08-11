Volgens Antonio Lobato is Red Bull er toch in geslaagd om Paul Monaghan binnenboord te houden. De vooraanstaande engineer leek de overstap te maken naar het team van Cadillac, maar door die transfer lijkt nu een streep te zijn gezet.

Het team van Red Bull Racing moest in de afgelopen jaren afscheid nemen van veel grote namen. Zo werd Christian Horner ontslagen, stopte Helmut Marko en vertrokken onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall en heeft ook Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zijn vertrek aangekondigd. Red Bull leek ook chief engineer Monaghan te verliezen, en Cadillac leek hem al binnen te hebben. Nieuwe geruchten werpen echter een andere blik op de zaak.

Wat is er aan de hand?

De Spaanse verslaggever en commentator Antonio Lobato stelt dat er nu iets is veranderd. Op het YouTube-kanaal van SoyMotor laat hij zich dat ontvallen als hij de eerste seizoenshelft van de renstal bespreekt: "Red Bull. Nou, Red Bull sleept zich er maar net doorheen. Ja, echt maar net. Ze hebben daar de beste auto, maar de auto is echt een ramp."

De Spanjaard wijst naar de problemen: "Ik bedoel, die auto is soms onbestuurbaar. Het is de auto die het beest Max Verstappen tot wanhoop weet te drijven. Ze hebben onderweg veel mensen verloren, maar ze hebben er ook wat aan boord weten te houden. Het lijkt er namelijk op dat ze Paul Monaghan hebben weten te redden door hem een tegenbod te doen."

'Dan zou Max heel boos kunnen worden'

Dit kan positief zijn voor de toekomst van Verstappen, die volgens Lobato zwaar gefrustreerd is: "Ze moeten voorzichtig zijn, want als de prestaties van deze auto niet beter worden, zou Max wel eens heel erg boos kunnen worden. Ik heb ook gehoord dat Red Bull hem op de zaterdag in Hongarije na de kwalificatie en zijn derde crash in een sessie, bij de pers moesten wegslepen, omdat hij zo woedend was en ze niet wilden dat hij nog meer zei."