De slechte eerste seizoenshelft verliep teleurstellend voor Red Bull en Max Verstappen. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie, maar dat lijkt ze toch een voordeel op te leveren. Red Bull mag waarschijnlijk meer gebruik gaan maken van de windtunnel en de CFD.

Red Bull en Verstappen beleefden een frustrerende eerste helft van het seizoen. Verstappen wist geen Grand Prix te winnen, en sprak meerdere keren zijn frustratie uit over zijn auto. Red Bull staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, en ze konden niet vechten met Mercedes, Ferrari en McLaren. Red Bull voerde al de nodige updates door, en ze hebben nu vrijwel zeker een groot voordeel te pakken.

Wat zeggen de regels?

De FIA heeft enkele jaren geleden namelijk een aantal regels doorgevoerd om de onderlinge krachtsverhoudingen niet te groot te laten worden. Eén van deze regels 'straft' de teams die het best presteren, en 'beloont' de teams die minder goed voor de dag komen. Via een handicapsysteem wordt namelijk de tijd verdeeld die de teams mogen doorbrengen in de windtunnel en de CFD. Oftewel, het best presterende team mag slechts zeventig procent van de basishoeveelheid gebruiken, terwijl de nummer laatst 115 procent mag gebruiken.

Aan het begin van het seizoen wordt deze tijd verdeeld aan de hand van de einduitslag van het constructeurskampioenschap van het voorgaande jaar. McLaren is nu dus 'bestraft', terwijl nieuwkomer Cadillac en Alpine een 'beloning' hebben gekregen. De eerste periode liep van januari tot en met juni, en de FIA kijkt daarna naar de nieuwe verhoudingen. Ze publiceren hier normaal gesproken niets over, maar nu deze tijdspanne voorbij is, kan er wel een balans worden opgemaakt.

Hoe profiteert Red Bull?

De basis wordt dus opgemaakt aan de hand van de stand in het constructeurskampioenschap op 1 juli, na de Grand Prix van Oostenrijk. Dit levert Red Bull een voordeel op, want ze zijn gezakt in het constructeurskampioenschap. Waar ze eerst nog tachtig procent van de baseline mochten gebruiken, is dat nu 85 procent geworden. Ook McLaren doet het wat minder, en kan dus profiteren. De grote 'verliezer' is Mercedes, die minder tijd mogen doorbrengen in de windtunnel.

Of Red Bull hiervan kan profiteren, is nog maar de vraag. In de eerste helft van het seizoen introduceerde Red Bull al de nodige updates, en ze zullen zich eerder op 2027 gaan focussen.