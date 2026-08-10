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'Tegenvallende prestaties leveren Red Bull groot voordeel op'

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'Tegenvallende prestaties leveren Red Bull groot voordeel op'

De slechte eerste seizoenshelft verliep teleurstellend voor Red Bull en Max Verstappen. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie, maar dat lijkt ze toch een voordeel op te leveren. Red Bull mag waarschijnlijk meer gebruik gaan maken van de windtunnel en de CFD.

Red Bull en Verstappen beleefden een frustrerende eerste helft van het seizoen. Verstappen wist geen Grand Prix te winnen, en sprak meerdere keren zijn frustratie uit over zijn auto. Red Bull staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, en ze konden niet vechten met Mercedes, Ferrari en McLaren. Red Bull voerde al de nodige updates door, en ze hebben nu vrijwel zeker een groot voordeel te pakken.

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Wat zeggen de regels?

De FIA heeft enkele jaren geleden namelijk een aantal regels doorgevoerd om de onderlinge krachtsverhoudingen niet te groot te laten worden. Eén van deze regels 'straft' de teams die het best presteren, en 'beloont' de teams die minder goed voor de dag komen. Via een handicapsysteem wordt namelijk de tijd verdeeld die de teams mogen doorbrengen in de windtunnel en de CFD. Oftewel, het best presterende team mag slechts zeventig procent van de basishoeveelheid gebruiken, terwijl de nummer laatst 115 procent mag gebruiken.

Aan het begin van het seizoen wordt deze tijd verdeeld aan de hand van de einduitslag van het constructeurskampioenschap van het voorgaande jaar. McLaren is nu dus 'bestraft', terwijl nieuwkomer Cadillac en Alpine een 'beloning' hebben gekregen. De eerste periode liep van januari tot en met juni, en de FIA kijkt daarna naar de nieuwe verhoudingen. Ze publiceren hier normaal gesproken niets over, maar nu deze tijdspanne voorbij is, kan er wel een balans worden opgemaakt.

Hoe profiteert Red Bull?

De basis wordt dus opgemaakt aan de hand van de stand in het constructeurskampioenschap op 1 juli, na de Grand Prix van Oostenrijk. Dit levert Red Bull een voordeel op, want ze zijn gezakt in het constructeurskampioenschap. Waar ze eerst nog tachtig procent van de baseline mochten gebruiken, is dat nu 85 procent geworden. Ook McLaren doet het wat minder, en kan dus profiteren. De grote 'verliezer' is Mercedes, die minder tijd mogen doorbrengen in de windtunnel.

Of Red Bull hiervan kan profiteren, is nog maar de vraag. In de eerste helft van het seizoen introduceerde Red Bull al de nodige updates, en ze zullen zich eerder op 2027 gaan focussen.

snailer

Posts: 34.274

Wat een voordeel moeten Cad en AM dan wel niet hebben zeg! ongekent!

  • 3
  • 10 aug 2026 - 17:39
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.023

    De in gebruik name van de nieuwe windtunnel zal een grotere impact hebben...

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 16:13
    • F1jos

      Posts: 5.545

      Team % windtunnel runs/wind ontime/windtunnel bezetting/CFD sim

      Ferrari 75% 240 60 300 1500
      McLaren 80% 256 64 320 1600
      Red Bull 85% 272 68 340 1700
      Alpine 90% 288 72 360 1800
      Racing Bulls 95% 304 76 380 1900
      Haas 100% 320 80 400 2000
      Williams 105% 336 84 420 2100
      Audi 110% 352 88 440 2200
      Aston Martin/Cadillac 115% 368 92 460 2300

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 19:24
    • AUDI_F1

      Posts: 4.007

      Dus RBR mag nu 5% langer in de uit de zwaar verouderde windtunnel uit de 2e wereldoorlog zitten. Ben wel benieuwd wanneer de nieuwe klaar is. Weet iemand dat?

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 21:03
  • snailer

    Posts: 34.278

    Wat een voordeel moeten Cad en AM dan wel niet hebben zeg! ongekent!

    • + 3
    • 10 aug 2026 - 17:39
  • skibeest

    Posts: 2.138

    Voor maximaal voordeel voet van het gas

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 18:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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