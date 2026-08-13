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Verstappen reageert dolenthousiast op komst Xavi als bondscoach

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Verstappen reageert dolenthousiast op komst Xavi als bondscoach

Het grootste Nederlandse sportnieuws kwam deze week niet uit de Formule 1, maar uit de voetballerij. Xavi Hérnandez, voormalig topspeler van onder andere FC Barcelona, wordt de namelijk de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ook Max Verstappen heeft gereageerd op de aankondiging van de KNVB op haar eigen kanalen. 

Na een teleurstellend WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, moest de KNVB naarstig op zoek naar een vervanger van Ronald Koeman. Vanwege de uitschakeling tegen Marokko besloot de 63-jarige dat het wel welletjes was geweest. Nadien bleef het een lange tijd stil rondom de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester van de hoofdmacht, maar deze week onthulde de KNVB plots dat Xavi de nieuwe bondscoach gaat worden. 

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Verstappen reageert op komst Xavi

Inmiddels is de komst van Xavi als nieuwe bondscoach ook bij de Verstappen's aangekomen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing heeft enthousiast gereageerd op het feit dat de Spanjaard heeft getekend tot en met het WK van 2030. De post van het Nederlandse voetbalorgaan op Instagram, is namelijk geliked door de 28-jarige. 

Verstappen altijd voetbalfanaat geweest

Verstappen staat al zijn gehele Formule 1-carrière bekend als groot voetbalfanaat. De Nederlander, die dit seizoen nog geen Grand Prix-overwinning wist te pakken, heeft al meerdere malen zijn voorkeur voor PSV uitgesproken als favoriete voetbalclub. Daarnaast speelt hij thuis in Monaco vaak het spel EAFC26 op de Playstation. 

Andersom heeft Verstappen tijdens een Grand Prix-weekend het bezoek gehad in de pitbox van meerdere voetbaliconen. Zo poseerde hij met Oranje-captain Virgil van Dijk, Red Bull-collega Memphis Depay, Steven Bergwijn en ook Xavi Simons. Ondanks dat Verstappen half-Belgisch is, heeft hij altijd zijn voorkeur voor Oranje niet onder stoelen of banken geschoven. Volgende week zal Verstappen zijn laatste échte thuisrace rijden, op het circuit van Zandvoort. 

Cyril Ratatouille

Posts: 3.415

Dus een post liken staat gelijk aan dolenthousiast zijn en is bovendien nieuwswaardig, denkt men. Nou, oké. Ik was deze week meerdere keren dolenthousiast over uitlatingen van onder meer Larry, Snailer, Damon Hill en Pietje. De bijdragen van Rimmer en Ouw likete ik niet, dus die posts zal ik vol... [Lees verder]

  • 3
  • 13 aug 2026 - 12:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.415

    Dus een post liken staat gelijk aan dolenthousiast zijn en is bovendien nieuwswaardig, denkt men. Nou, oké. Ik was deze week meerdere keren dolenthousiast over uitlatingen van onder meer Larry, Snailer, Damon Hill en Pietje. De bijdragen van Rimmer en Ouw likete ik niet, dus die posts zal ik volgens de moderne logica wel ontzettend haten. Bleh, bah. eww.

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 12:24
    • BoerTeun

      Posts: 1.597

      Ik heb pas het nieuwe filmpje van ladywhitneypinkie geliked waar ik dolenthousiast van werd.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 13:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.901

      Hoe kan je nou de posts van de heer Rimmer en mij haten?
      Wat doen wij verkeerd?

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 13:28
  • nutstree

    Posts: 627

    Max drukt op 1 like knop en hier wordt er een heel artikel over geschreven....

    Had hij er wat in een interview over gezegd, begreep ik het wel maar nu niet.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:32
  • Pietje Bell

    Posts: 36.179

    In november 2021 werd Xavi aangesteld als coach van FC Barcelona als opvolger
    van de ontslagen Ronald Koeman.
    Xavi wordt nu de nieuwe bondscoach en hij volgt wederom Koeman op.
    Max is trouwens al jarenlang een fan van FC Barcelona.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:33
  • snailer

    Posts: 34.355

    Bondscoach? Komen er nationale race teams?

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.901

    Het volgende bericht over Max is dat hij dolenthousiast reageert als hij weer eens lekker gescheten heeft of dat hij Kelly weer eens heeft mogen uitwonen op zijn scheepje.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 13:30

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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