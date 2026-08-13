Het grootste Nederlandse sportnieuws kwam deze week niet uit de Formule 1, maar uit de voetballerij. Xavi Hérnandez, voormalig topspeler van onder andere FC Barcelona, wordt de namelijk de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ook Max Verstappen heeft gereageerd op de aankondiging van de KNVB op haar eigen kanalen.

Na een teleurstellend WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, moest de KNVB naarstig op zoek naar een vervanger van Ronald Koeman. Vanwege de uitschakeling tegen Marokko besloot de 63-jarige dat het wel welletjes was geweest. Nadien bleef het een lange tijd stil rondom de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester van de hoofdmacht, maar deze week onthulde de KNVB plots dat Xavi de nieuwe bondscoach gaat worden.

Verstappen reageert op komst Xavi

Inmiddels is de komst van Xavi als nieuwe bondscoach ook bij de Verstappen's aangekomen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing heeft enthousiast gereageerd op het feit dat de Spanjaard heeft getekend tot en met het WK van 2030. De post van het Nederlandse voetbalorgaan op Instagram, is namelijk geliked door de 28-jarige.

Verstappen altijd voetbalfanaat geweest

Verstappen staat al zijn gehele Formule 1-carrière bekend als groot voetbalfanaat. De Nederlander, die dit seizoen nog geen Grand Prix-overwinning wist te pakken, heeft al meerdere malen zijn voorkeur voor PSV uitgesproken als favoriete voetbalclub. Daarnaast speelt hij thuis in Monaco vaak het spel EAFC26 op de Playstation.

Andersom heeft Verstappen tijdens een Grand Prix-weekend het bezoek gehad in de pitbox van meerdere voetbaliconen. Zo poseerde hij met Oranje-captain Virgil van Dijk, Red Bull-collega Memphis Depay, Steven Bergwijn en ook Xavi Simons. Ondanks dat Verstappen half-Belgisch is, heeft hij altijd zijn voorkeur voor Oranje niet onder stoelen of banken geschoven. Volgende week zal Verstappen zijn laatste échte thuisrace rijden, op het circuit van Zandvoort.