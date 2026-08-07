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Voormalig teambaas stelt: "Hamilton en Antonelli presteren beter dan Verstappen"

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Voormalig teambaas stelt: "Hamilton en Antonelli presteren beter dan Verstappen"

Max Verstappen heeft volgens Günther Steiner opnieuw een indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull Racing-coureur sleepte in de laatste vier Grands Prix telkens een podiumplaats uit het vuur met een auto die niet de snelste van het veld is. Toch krijgt de Nederlander van de voormalig Haas-teambaas geen hoogste beoordeling. Volgens Steiner waren er zelfs twee coureurs die nóg meer indruk maakten.

In The Red Flags Podcast stelde Steiner tijdens de zomerpauze zijn eigen ranglijst van alle Formule 1-coureurs samen. Daarbij deelde hij de rijders in van S tot en met D. Verstappen krijgt een A, terwijl Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli nóg hoger worden ingeschaald.

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'Verstappen is geweldig, maar geen perfecte score'

Steiner is lovend over de prestaties van Verstappen, maar vindt dat de Nederlander net tekortkomt voor de hoogste waardering. "Daarom geef ik hem geen S. Hij krijgt van mij een heel sterke A, want wat hij laat zien is eigenlijk altijd ontzettend goed", aldus de Italiaan. Wel neemt Steiner de crashes van Verstappen mee in zijn beoordeling.

Ook Isack Hadjar kan op complimenten rekenen. De Fransman krijgt een B+ voor zijn eerste maanden als teamgenoot van Verstappen. "Het is ontzettend lastig om naast Verstappen te rijden, maar hij pakt gewoon goede punten. Zijn voorgangers kregen dat niet voor elkaar. Hij zit maar twee of drie tienden achter Max, geen halve seconde. Bovendien blijft hij rustig en laat hij zich nauwelijks gek maken."

Hamilton en Antonelli krijgen hogere beoordeling

Waar Verstappen op een A blijft steken, promoveert Steiner Lewis Hamilton uiteindelijk naar een A+. Aanvankelijk wilde hij de Ferrari-coureur dezelfde beoordeling geven als Verstappen, maar tijdens de discussie veranderde hij van mening. "Hij maakt fouten", zegt Steiner eerst. Wanneer wordt opgemerkt dat Hamilton ook regelmatig straffen krijgt die discutabel zijn, reageert hij resoluut: "Als je een straf krijgt, heb je een fout gemaakt. Maar verdient hij een A+? Ja, dat verdient hij."

De enige coureur die de maximale S-score ontvangt, is Andrea Kimi Antonelli. Volgens Steiner behoeft die keuze nauwelijks uitleg. De negentienjarige Mercedes-coureur won al zes Grands Prix, leidt met ruime voorsprong het wereldkampioenschap en heeft teamgenoot George Russell overtuigend afgetroefd. Daarmee is Antonelli volgens Steiner dé uitblinker van de eerste seizoenshelft, nog vóór Hamilton en Verstappen.

harry stotter

Posts: 1.090

Gunter heeft wat gemist of zo, Hamilton werd de laatste keer toch als een slapende kleuter aan de kant gezet door Verstappen.

  • 10
  • 7 aug 2026 - 09:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Guenther Steiner Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • Flexwing

    Posts: 509

    Makkelijk als je de beste auto hebt van het veld.

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 08:12
    • Mr Marly

      Posts: 8.041

      Tuurlijk speelt de wagen hier een grote rol in maar je moet het dan nog wel doen, zie Russell. Het is gewoon indrukwekkend wat Antonelli laat zien als jong gastje in zijn tweede seizoen.

      • + 6
      • 7 aug 2026 - 08:41
    • snailer

      Posts: 34.179

      Antonelli doet het erg goed. Echter kan het ook zijn dat er rijders in het achterveld erg goed bezig zijn. Alleen wordt het niet gezien omdat ze constant uitvallen of bij de laatste 4 rijden.

      Verstappen had zonder die 4 uitvalbeurten (of hoeveel heeft hij er) gewoon dicht op de top gezeten. En dat is enorm knap met een auto die meestal 3de of 4de auto in de races is. Hij heeft 1 fout gemaakt die hem kostte. Een spin bij de start, maar hij wist de auto magisch weer echt te krijgen. Het kostte hem omdat de auto dan niet goed genoeg is om echt terug te knokken.
      Antonelli heeft ook een aantal fouten gemaakt, maar die zijn wat minder belastend omdat hij in de beste auto zat, wat overigens langzaam aan minder en minder het geval is. Vooral McLaren en Ferrari lijken dichterbij te komen.

      Maar Hamilton benoemen? Hij is 2 races magisch geweest. Daarna 3 races vol fouten en verlies van snelheid. Dus nee. Hamilton kan voorlopig niet meedoen.

      Ik hou het op Antonelli en Verstappen. Mogelijk als je de start van het seizoen vergeet hoort Norris er bij dit seizoen.

      De rest is voorlopig minder.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 10:51
    • Snork

      Posts: 22.862

      Ik ben blij dat je Stroll bedoelt. Als hij de beste auto zou krijgen, nou, uh, dan….nou, dat dus.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 12:00
  • TheStijg

    Posts: 4.049

    Op een schaal van S t/m D is A wel de buitencategorie…. Steiner krijgt een Z- .

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 08:37
  • AUDI_F1

    Posts: 4.002

    Ik denk dat zal toch niet waar zijn. Maar toen las ik dat het Gunther Steiner was die dat beweerde. Dus alles is weer ok.
    Met de verschillen in de auto's kun je moeilijk zeggen wie er heel goed presteerd.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 09:02
  • harry stotter

    Posts: 1.090

    Gunter heeft wat gemist of zo, Hamilton werd de laatste keer toch als een slapende kleuter aan de kant gezet door Verstappen.

    • + 10
    • 7 aug 2026 - 09:27
  • Larry Perkins

    Posts: 66.946

    De genoemde podcast…

    Guenther's Midseason Driver Rankings!
    (The Red Flags Podcast, 49,14 minuten)

    urlr.me/Zsgzds

    Chapters:
    00:00 - INTRO
    3:33 - CADILLAC DRIVERS
    8:13 - ASTON MARTIN DRIVERS
    13:32 - WILLIAMS DRIVERS
    18:16 - AUDI DRIVERS
    20:49 - HAAS DRIVERS
    27:25 - ALPINE DRIVERS
    33:11 - RACING BULLS DRIVERS
    37:03 - RED BULL DRIVERS
    40:03 - MCLAREN DRIVERS
    43:14 - FERRARI DRIVERS
    45:32 - MERCEDES DRIVERS

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 09:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.946

      Nog eentje…

      Ranking F1 World Champions with David Coulthard!LL EP
      (The Red Flags Podcast, 1.00,58)

      urlr.me/9Rjxyt

      Commentator, voormalig F1-coureur en absolute legende David Coulthard was bij ons in Las Vegas om mee te doen aan onze WDC-bracket en te bepalen wie zijn grootste wereldkampioen aller tijden is! Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen... of iemand anders? De mannen praten ook over Davids carrière, zijn expertise over rivaliteit bij McLaren, het technische advies dat hij van Prost kreeg, en nog veel meer!

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 09:56
  • Erwinnaar

    Posts: 5.805

    Luister nooit podcast, nooit gedaan ook.
    Is deze hetzelfde irritatie niveau als destijds in het race café? Met Plooij?

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 09:50
    • snailer

      Posts: 34.179

      podcast figuren zijn altijd enorm biased. Ze roepen van alles en vooral op gepreoccupeerd gevoel. Het heeft een functie, want er zijn mensen die het volgen.

      Ik sta bijna aan jouw kant. Echter open ik wel een podcast als er bepaalde gasten zijn die geinterviewd worden. Zo kijk ik nooit ... hoe heet hij ook al weer.... o ja.... WIndsor. Veel te eenzijdig. Maar als Slade er te gast is, dan luister ik.
      Ander voorbeeld. Benedict Fowler wat mij betreft een vreselijke wanabee miljonair, volgens mij wel onderweg er naartoe, heeft een podcast. Ik zal die niet openen, maar heb het recent wel gedaan aangezien journalist Matt Majendie te gast was. EN voor de mensen die het niet weten. Hij mocht een jaar binnen RBR meekijken. Hij heeft daar onderandere de periode meegemaakt vorig seizoen, waar Verstappen extreem boos was en dreigde weg te gaan. Uiteindelijk leidde het er toe dat Verstappen verlengde en in zijn contract kreeg dat hij endurance mocht racen. Hij was er dus ook in de periode dat Horner er uit werd gegooid. Een zeer interessante periode dus. En de meeste deuren stonden open. Kon dus overal aanschuiven.
      Hij kan dan insights geven die niemand anders kan geven. Vast personeel zal gekleurd zijn. Hij is en blijft onafhankelijk. Het is zelfs zo dat de berichtgeving normaal de neiging zou moeten hebben dat de berichtgeving wat negatief is, want positiviteit verkoopt niet.

      Daar luister ik dan wel naar. En overigens heeft de journalist een boek geschreven over die periode. Ik hoop dat ik die in de Kerstperiode mag ontvangen. Lijkt me meer dan interessant.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 11:04
    • markos

      Posts: 1.069

      Ik heb er ook een hekel aan. Soms laat ik door AI een samenvatting laat maken ervan als het interessant zou kunnen zijn.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 11:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.527

    Nemen ze die tandarts assistent nou echt serieus!!

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 09:53
  • NicoS

    Posts: 21.115

    Dus als je fouten maakt, soms domme, dan krijg je evengoed een A+ van hier tot Günter……
    Nou dan weet je gelijk de waarde van de mening van Steiner…..;)

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 10:02
    • Politik

      Posts: 10.041

      Niemand ontkent dat Hamilton fouten heeft gemaakt, ook Steiner niet.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 14:48
  • d07

    Posts: 2.633

    Cancelen die Steiner!!

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 12:08

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-
Bahrein
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Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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