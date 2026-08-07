Max Verstappen heeft volgens Günther Steiner opnieuw een indrukwekkende eerste seizoenshelft achter de rug. De Red Bull Racing-coureur sleepte in de laatste vier Grands Prix telkens een podiumplaats uit het vuur met een auto die niet de snelste van het veld is. Toch krijgt de Nederlander van de voormalig Haas-teambaas geen hoogste beoordeling. Volgens Steiner waren er zelfs twee coureurs die nóg meer indruk maakten.

In The Red Flags Podcast stelde Steiner tijdens de zomerpauze zijn eigen ranglijst van alle Formule 1-coureurs samen. Daarbij deelde hij de rijders in van S tot en met D. Verstappen krijgt een A, terwijl Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli nóg hoger worden ingeschaald.

'Verstappen is geweldig, maar geen perfecte score'

Steiner is lovend over de prestaties van Verstappen, maar vindt dat de Nederlander net tekortkomt voor de hoogste waardering. "Daarom geef ik hem geen S. Hij krijgt van mij een heel sterke A, want wat hij laat zien is eigenlijk altijd ontzettend goed", aldus de Italiaan. Wel neemt Steiner de crashes van Verstappen mee in zijn beoordeling.

Ook Isack Hadjar kan op complimenten rekenen. De Fransman krijgt een B+ voor zijn eerste maanden als teamgenoot van Verstappen. "Het is ontzettend lastig om naast Verstappen te rijden, maar hij pakt gewoon goede punten. Zijn voorgangers kregen dat niet voor elkaar. Hij zit maar twee of drie tienden achter Max, geen halve seconde. Bovendien blijft hij rustig en laat hij zich nauwelijks gek maken."

Hamilton en Antonelli krijgen hogere beoordeling

Waar Verstappen op een A blijft steken, promoveert Steiner Lewis Hamilton uiteindelijk naar een A+. Aanvankelijk wilde hij de Ferrari-coureur dezelfde beoordeling geven als Verstappen, maar tijdens de discussie veranderde hij van mening. "Hij maakt fouten", zegt Steiner eerst. Wanneer wordt opgemerkt dat Hamilton ook regelmatig straffen krijgt die discutabel zijn, reageert hij resoluut: "Als je een straf krijgt, heb je een fout gemaakt. Maar verdient hij een A+? Ja, dat verdient hij."

De enige coureur die de maximale S-score ontvangt, is Andrea Kimi Antonelli. Volgens Steiner behoeft die keuze nauwelijks uitleg. De negentienjarige Mercedes-coureur won al zes Grands Prix, leidt met ruime voorsprong het wereldkampioenschap en heeft teamgenoot George Russell overtuigend afgetroefd. Daarmee is Antonelli volgens Steiner dé uitblinker van de eerste seizoenshelft, nog vóór Hamilton en Verstappen.