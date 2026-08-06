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Mercedes gewaarschuwd voor Verstappen-scenario

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Mercedes gewaarschuwd voor Verstappen-scenario

Volgens Otmar Szafnauer moet Mercedes goed opletten dat ze niet in een soortgelijk scenario belanden als McLaren in 2025. Vorig jaar wist Max Verstappen de McLaren-coureurs onder druk te zetten in de titelstrijd, en Szafnauer vindt dat Mercedes dit scenario moet proberen uit te sluiten.

Het team van Mercedes heeft een opvallend sterke eerste helft van het seizoen achter de rug. Andrea Kimi Antonelli en George Russell vochten in eerste instantie vooral met elkaar, maar kregen daarna ook te maken met de concurrentie van McLaren en Ferrari. Antonelli wist wel zes races te winnen, en heeft een riante voorsprong op de concurrentie. Dit betekent echter nog niets, want vorig jaar bevond McLaren zich in een soortgelijke situatie. Terwijl Lando Norris en Oscar Piastri vooral met elkaar vochten, kwam Verstappen steeds dichterbij en greep hij net naast de titel.

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Hoe gaat het met Russell?

Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer heeft dan ook een duidelijke boodschap in de High Performance Podcast: "De trend tussen de coureurs van Mercedes lijkt nu behoorlijk vast te liggen. Tenzij George na een soort complete reset terugkomt, en tot en met het einde van het seizoen een ongelooflijke reeks neerzet."

Szafnauer denkt ook niet dat het een garantie is dat Russell in de tweede seizoenshelft van zijn pechfactor af is: "Je zou dit jaar niet tegen George zeggen: laten we lekker samen naar Las Vegas gaan. Dan raken we al ons geld kwijt. Hij moet wel de coureur met de meeste pech van het seizoen zijn. Ik zou willen zeggen dat zijn geluk vanzelf gaat omslaan, maar zo werkt deze wereld helaas niet."

Vrezen voor een Verstappen-scenario

Mercedes kan volgens Szafnauer vooral van zichzelf verliezen, en hij wijst naar vorig jaar: "De enige manier waarop Mercedes het echt kan verliezen, is door een coureur van buitenaf. Het moet dan een scenario worden zoals met Max vorig jaar, toen hij tegenover de McLarens stond en de auto's aan elkaar gewaagd waren."

Voor Russell is er dan ook maar één mogelijkheid: "Kimi heeft nu de overhand en voor George wordt het moeilijk om dat voordeel weg te werken. Hij heeft eigenlijk maar één mogelijkheid over: hij moet na de zomerstop volledig resetten en een geweldige reeks neerzetten."

Need5Speed

Posts: 4.240

OK, daar ging de titel uiteindelijk toch onbedreigd naar een Mercedes coureur, alleen welke was niet zeker.

Maar dan McLaren 2007.

  • 4
  • 6 aug 2026 - 13:38
F1 Nieuws Max Verstappen Otmar Szafnauer Mercedes Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.240

    "Mercedes gewaarschuwd voor Mercedes (2016) scenario"

    • + 3
    • 6 aug 2026 - 13:35
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      OK, daar ging de titel uiteindelijk toch onbedreigd naar een Mercedes coureur, alleen welke was niet zeker.

      Maar dan McLaren 2007.

      • + 4
      • 6 aug 2026 - 13:38
    • snailer

      Posts: 34.160

      onvoorstelbaar dat 2007 in deze genoemd wordt.

      2007 had gewoon Hamilton de titel al ruim in handen beet. 2 races voor het eind.

      alleen maakte hamilton de twee laatste races een grote rookie fout. 2 maal gebrek aan ervaring en 2 maal te ongeduldig of te veel willen.

      Had dus helemaal niets te maken met de situatie toen tussen de twee team'genoten'.

      Er zijn zelfs veel meer voorbeelden te benoemen waar een teamgenoot zelfs ongewild bijdroeg aan de titel door gewoon punten weg te halen bij de oppositie voor de titel.

      En werkelijk waar. Ik kan me niet zo snel een jaar herinneren waar er 2 door vooral tegen elkaar te rijden de titel aan een ander team gaven.

      Bijvoorbeeld. Verstappen had vorig seizoen gewoon de titel gewonnen als Perez nog teamgenoot was. Perez had namelijk wel een aantal malen punten weggehaald bij Norris.

      Tsunoda wist er 2 weg te halen dacht ik bij Norris. En direct ook een voorbeeld andersom. Norris en Piastri knokten om de titel. Maar Piastri haalde ook gewoon 130 punten weg bij Verstappen.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 14:12
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      Het seizoen was langer dan de laatste 2 races... de rivaliteit tussen Alonso en Hamilton werd breed uitgemeten en speelde beslist een rol, met Alonso die expres te laat weg reed uit de pits zodat Hamilton net geen snelle tijd meer kon zetten in de kwalificatie en zo.

      Het gaat er natuurlijk om wat je als team kan beïnvloeden. Red Bull kan er niks aan doen dat Piastri punten weghaalt bij Max, ze kunnen Oscar niet vragen Max voorbij te laten.

      En bij Perez was het beste er wel af, in de eerste 4 races finishte hij 3 keer pal achter Verstappen maar verder zat er altijd minstens 1 ander tussen. In de eerste 6 races was zijn slechtste resultaat de 5e plek, in de rest van het seizoen was het beste resultaat de 6e plek in Zandvoort. Zou Tsunoda het nog slechter hebben gedaan? Misschien, doet het ergens toe?

      • + 3
      • 6 aug 2026 - 14:52
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      Perez in 2024 bedoel ik.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 14:53
    • snailer

      Posts: 34.160

      Ik dacht 17 punten voor op Kimi. Ietsje minder maar wel meer dan 10 punten voor. Alonso heeft een hele berg punten weggehaald bij Raikkonen.

      Het is geen valide voorbeeld.

      Ik heb dat hele seizoen geanalyseerd omdat ik constant dingen over dat seizoen hoorde die in mijn perceptie niet klopte. In ieder geval niet van wat ik me er van herinnerde. Om er 3 te noemen:
      - Alosno en Hamilton verziekten elkaars kans op het kampioenschap. Dat bleek niet waar.
      - Hamilton zou enorm veel pech hebben. Na de analyse was de rijder met de meeste pech voor mij Massa. Die was ook begin 2007 gewoon de beste rijder van de 4. Ze hadden allemaal hun deel van hde pech. Ze hebben ook allemaal cruciale fouten gemaakt. Je zou wel kunnen zeggen dat het geluk de pech van de ander is. Kimi had het minst pech. Er zit dus een heel kleine kern van waarhied hier in, maar niet echt veel. Zonder pech was waarschijnlijk Massa kampioen geworden. Ik kan het niet bewijzen met cijfers. Maar de laatste races moest Massa in nood ook plaatsmaken.
      - Het zou spannend zijn. Vooral hier had ik mijn sterke bedenkingen bij. En dat was overduidelijk terecht. IK kan me niet echt veel seizoenen herinneren die saaier waren dan dit seizoen. Ik heb over het hele seizoen 2 inhaalacties gezien tussen de 4 toprijders en hooguit een handvol inhaalacties door de top 4 met de 3de team rijders. Het was niets anders dan praten over hoeveel brandstof er in de tank zat tijdens kwalificatie.

      Ik snap het wel al deze percepties. Ze worden ingefluisterd door biased commentatoren.

      Persoonlijk heb ik na de analyse van het hele seizoen voor mezelf besloten dat Hamilton wel het kampioenscahp verdiende. Hij was het meest constant op de twee laatste races na. Zoals gezegd. Hij vergooide eigenhandig de titel. En dat is hem niet eens aan te rekenen aangezien hij een rookie was.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 15:08
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      Ik zeg nergens dat 2007 als seizoen spannend was ;) Ik vond het geweldig, maar vooral omdat een rookie het zo goed deed.

      Die voorlaatste race in China. Het team hield hem buiten terwijl zijn banden helemaal versleten waren, ik schreeuwde elke ronde tegen de TV dat ze hem binnen moesten halen... had misschien een positie gekost maar dan zou hij sowieso als wereldkampioen over de finish zijn gekomen. Uiteindelijk toch en dan iets te laat geremd voor de staat van de banden, in de gravel en uit de wedstrijd - rijdersfout maar zeker ook een fout van het team.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 15:29
    • Regenrace

      Posts: 2.839

      Mercedes schrikt zich rot na de waarschuwing. Dat hadden ze niet bedacht.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 15:45
    • snailer

      Posts: 34.160

      Ik zeg nergens dat jij het zegt. Het was om aan te geven waarom ik 2007 van voor naar achter heb geanalyseerd.

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 23:05

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Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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