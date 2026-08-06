Mercedes gewaarschuwd voor Verstappen-scenario

Volgens Otmar Szafnauer moet Mercedes goed opletten dat ze niet in een soortgelijk scenario belanden als McLaren in 2025. Vorig jaar wist Max Verstappen de McLaren-coureurs onder druk te zetten in de titelstrijd, en Szafnauer vindt dat Mercedes dit scenario moet proberen uit te sluiten.

Het team van Mercedes heeft een opvallend sterke eerste helft van het seizoen achter de rug. Andrea Kimi Antonelli en George Russell vochten in eerste instantie vooral met elkaar, maar kregen daarna ook te maken met de concurrentie van McLaren en Ferrari. Antonelli wist wel zes races te winnen, en heeft een riante voorsprong op de concurrentie. Dit betekent echter nog niets, want vorig jaar bevond McLaren zich in een soortgelijke situatie. Terwijl Lando Norris en Oscar Piastri vooral met elkaar vochten, kwam Verstappen steeds dichterbij en greep hij net naast de titel.

Hoe gaat het met Russell?

Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer heeft dan ook een duidelijke boodschap in de High Performance Podcast: "De trend tussen de coureurs van Mercedes lijkt nu behoorlijk vast te liggen. Tenzij George na een soort complete reset terugkomt, en tot en met het einde van het seizoen een ongelooflijke reeks neerzet."

Szafnauer denkt ook niet dat het een garantie is dat Russell in de tweede seizoenshelft van zijn pechfactor af is: "Je zou dit jaar niet tegen George zeggen: laten we lekker samen naar Las Vegas gaan. Dan raken we al ons geld kwijt. Hij moet wel de coureur met de meeste pech van het seizoen zijn. Ik zou willen zeggen dat zijn geluk vanzelf gaat omslaan, maar zo werkt deze wereld helaas niet."

Vrezen voor een Verstappen-scenario

Mercedes kan volgens Szafnauer vooral van zichzelf verliezen, en hij wijst naar vorig jaar: "De enige manier waarop Mercedes het echt kan verliezen, is door een coureur van buitenaf. Het moet dan een scenario worden zoals met Max vorig jaar, toen hij tegenover de McLarens stond en de auto's aan elkaar gewaagd waren."

Voor Russell is er dan ook maar één mogelijkheid: "Kimi heeft nu de overhand en voor George wordt het moeilijk om dat voordeel weg te werken. Hij heeft eigenlijk maar één mogelijkheid over: hij moet na de zomerstop volledig resetten en een geweldige reeks neerzetten."