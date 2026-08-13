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Verstappen bevestigt: "Ik blijf gewoon op Zandvoort racen"

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Verstappen bevestigt: "Ik blijf gewoon op Zandvoort racen"

Max Verstappen staat volgende week voor zijn laatste Formule 1-race op Circuit Zandvoort. De Grand Prix van Nederland verdwijnt na de editie van 2026 definitief van de kalender, maar Verstappen lijkt niet van plan om het circuit daarna volledig achter zich te laten.

De Nederlandse Grand Prix keert na dit weekend niet meer terug op de Formule 1-kalender. Door de hoge kosten en de roulatie van Europese circuits besloten de organisatoren in 2024 om na 2026 te stoppen. Verstappen verwacht echter dat hij ook na zijn laatste F1-race nog regelmatig op het circuit te vinden zal zijn.

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Verstappen blijft rondjes rijden in Zandvoort

De Red Bull Racing-coureur beseft dat er een einde komt aan een bijzonder tijdperk. "We weten natuurlijk al een tijdje dat dit de laatste Nederlandse Grand Prix wordt. Het is mijn thuisrace, dus ik wil er vooral enorm van genieten. Hopelijk wordt het op de baan wat beter dan in Hongarije", aldus Verstappen.

Hoewel de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort, blijft het circuit volgens Verstappen gewoon actief. "Er zullen nog genoeg andere raceklassen blijven rijden. En als je zelf een dag wilt gaan rijden, blijft het circuit natuurlijk gewoon bestaan. Ik zal er dus ook na de Formule 1 nog plezier aan beleven."

Daarmee lijkt Verstappen te hinten op een toekomst waarin hij op andere manieren terugkeert naar de Nederlandse duinen. De Nederlander hoeft bovendien niet per se als Formule 1-coureur op Zandvoort te rijden om opnieuw de baan op te gaan.

'Ik weet zeker dat ik er nog veel rondjes ga maken'

Verstappen kijkt daarnaast met veel waardering terug op de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. De race werd mede dankzij de enorme populariteit van de Red Bull-coureur opnieuw onderdeel van de Formule 1-kalender en groeide uit tot een van de meest sfeervolle evenementen van het seizoen.

"Ik wil vooral samen met de fans genieten van dit laatste weekend. Het is indrukwekkend wat ze hier hebben neergezet. Toen de Grand Prix terugkwam, was Zandvoort een geweldig voorbeeld voor andere races van hoe je een evenement kunt organiseren en de fans kunt vermaken. Het is daarom jammer dat het stopt", stelt Verstappen.

Toch ziet de wereldkampioen ook een positieve kant aan het einde van de Nederlandse Grand Prix. "De baan blijft gelukkig bestaan en ik weet zeker dat ik er nog veel rondjes zal rijden. Alleen niet meer in een Formule 1-race. Dat is jammer, maar uiteindelijk is het zoals het is."

racepace1

Posts: 934

Het is wel jammer dat grote bedrijven zoals Heineken, Philips, ING, Prosus en of zelfs Ayden niet samen deze prachtige race en event levend houden! Blijft een mooi circuit met mooie bochten....

  • 3
  • 13 aug 2026 - 09:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (11)

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  • racepace1

    Posts: 934

    Het is wel jammer dat grote bedrijven zoals Heineken, Philips, ING, Prosus en of zelfs Ayden niet samen deze prachtige race en event levend houden! Blijft een mooi circuit met mooie bochten....

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 09:48
    • Beri

      Posts: 7.044

      Dat heeft niks met die bedrijven te maken, maar alles met de strategie die de circuit directie wilt hanteren. Beter nu de stekker er uit op de absolute top, dan het voortbestaan van het circuit wederom in gevaar brengen zoals dit in het verleden ook al gebeurd is toen het wanhopig aan de Formule 1 wilde vasthouden.

      Dat en het gegeven dat Bernhard zijn aandeel heeft verkocht zal waarschijnlijk ook niet los gezien mogen worden hiervan.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 13:28
  • pixel

    Posts: 795

    “Hint Verstappen op overstap naar Formule E?”

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 10:00
  • Pietje Bell

    Posts: 36.179

    De F1 Academy rijdt volgend weekend ook op Circuit Zandvoort.
    Het omstreden cosmetica merk Anastasia Beverly Hills is een samenwerking aangegaan
    met de F1 Academy en wel met de de beide RB teams en de coureurs
    Alisha Palmowski (UK), zij rijdt voor het Oracle Red Bull Racing Pepe Jeans-team en
    Rafaela Ferreira (Brazilië), zij rijdt voor het Visa Cash App Racing Bulls (VCARB)-team.

    Nu hebben ze speciaal voor Zandvoort een video opgenomen met een RB coureur.
    Niet één van beide F1 Academy coureurs, maar met Kelly Piquet. Nog voordat de video
    gelanceerd wordt tijdens het GP weekend is de kritiek al losgebarsten, omdat het
    heel sneu is voor de beide dames en Kelly geen (F1 Academy/RB) coureur is.
    De baas van de F1 Academy is Susie Wolff die voor de samenwerking met ABH
    uiteindelijk toestemming heeft moeten geven.

    ibb.co/Z69C51QR

    ibb.co/HLRtSwsX

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 10:08
    • Larry Perkins

      Posts: 67.084

      Toen de sloepjes van Max en Toffe Toto lepeltje-lepeltje lagen heeft ouwe Kel Susie gesmeekt of ze wat modellenwerk voor de F1 Academy mocht doen.
      "Dan zal ik mijn arrogante, kille 'Cruella de Vil-blik' weer opzetten", voegde de ouwe doos er nog aan toe...

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:48
    • Pietje Bell

      Posts: 36.179

      Maya Weug heeft een paar maanden geleden een boekje opengedaan hoe het er in de F1 Academy aan toe ging. Een en al vriendjes politiek.
      Doriane Pin, Mercedes/Prema en Ferrari/Maya Weug kregen geen gelijke steun, aandacht en kansen. Doriane Pin/ Mercedes kreeg vele malen meer steun, aandacht en kansen.
      Doriane werd eerste en Maya tweede vorig seizoen.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 13:24
  • Larry Perkins

    Posts: 67.084

    "Verstappen bevestigt: "Ik blijf gewoon op Zandvoort racen."

    Zijn de data en aanvangstijden daarvan al bekend of worden die nog aangepast?
    En wat doet het weer op die dagen?
    En schuift Max dan ook aan bij persconferenties?
    En waarom?

    • + 2
    • 13 aug 2026 - 10:38
    • van lotje,g

      Posts: 1.268

      @Larry Perkins
      Wat doet het altijd iedere keer weer.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 11:43
    • The Wolf

      Posts: 1.264

      Dat zal ik je haarfijn uitleggen: op de data zelf komt er enorm veel data vrij, en zoals altijd is het weer weer, en gaan ze over de weg weg

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:43
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.384

    Max is uiteraard ook welkom op zolder maar er is wel een belangrijke wijziging onlangs ingegaan: Sinds 1 augustus 2026 is een nieuwe omgevingsvergunning van kracht die het jaarlijkse aantal geluidsdagen halveert van circa 230–240 naar ongeveer 115–120. Dus Max even op onze kalender kijken wanneer je met je gt3 team komt. Overigens Jos kent de baan planner persoonlijk dus ik stel voor dat Jos dit voor je regelt!

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 11:56
  • gridiron

    Posts: 3.672

    Op zijn racesim?

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:15

NL Grand Prix van Nederland

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

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WK standen 2026

Pos
Team
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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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