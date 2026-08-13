Max Verstappen staat volgende week voor zijn laatste Formule 1-race op Circuit Zandvoort. De Grand Prix van Nederland verdwijnt na de editie van 2026 definitief van de kalender, maar Verstappen lijkt niet van plan om het circuit daarna volledig achter zich te laten.

De Nederlandse Grand Prix keert na dit weekend niet meer terug op de Formule 1-kalender. Door de hoge kosten en de roulatie van Europese circuits besloten de organisatoren in 2024 om na 2026 te stoppen. Verstappen verwacht echter dat hij ook na zijn laatste F1-race nog regelmatig op het circuit te vinden zal zijn.

Verstappen blijft rondjes rijden in Zandvoort

De Red Bull Racing-coureur beseft dat er een einde komt aan een bijzonder tijdperk. "We weten natuurlijk al een tijdje dat dit de laatste Nederlandse Grand Prix wordt. Het is mijn thuisrace, dus ik wil er vooral enorm van genieten. Hopelijk wordt het op de baan wat beter dan in Hongarije", aldus Verstappen.

Hoewel de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort, blijft het circuit volgens Verstappen gewoon actief. "Er zullen nog genoeg andere raceklassen blijven rijden. En als je zelf een dag wilt gaan rijden, blijft het circuit natuurlijk gewoon bestaan. Ik zal er dus ook na de Formule 1 nog plezier aan beleven."

Daarmee lijkt Verstappen te hinten op een toekomst waarin hij op andere manieren terugkeert naar de Nederlandse duinen. De Nederlander hoeft bovendien niet per se als Formule 1-coureur op Zandvoort te rijden om opnieuw de baan op te gaan.

'Ik weet zeker dat ik er nog veel rondjes ga maken'

Verstappen kijkt daarnaast met veel waardering terug op de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. De race werd mede dankzij de enorme populariteit van de Red Bull-coureur opnieuw onderdeel van de Formule 1-kalender en groeide uit tot een van de meest sfeervolle evenementen van het seizoen.

"Ik wil vooral samen met de fans genieten van dit laatste weekend. Het is indrukwekkend wat ze hier hebben neergezet. Toen de Grand Prix terugkwam, was Zandvoort een geweldig voorbeeld voor andere races van hoe je een evenement kunt organiseren en de fans kunt vermaken. Het is daarom jammer dat het stopt", stelt Verstappen.

Toch ziet de wereldkampioen ook een positieve kant aan het einde van de Nederlandse Grand Prix. "De baan blijft gelukkig bestaan en ik weet zeker dat ik er nog veel rondjes zal rijden. Alleen niet meer in een Formule 1-race. Dat is jammer, maar uiteindelijk is het zoals het is."