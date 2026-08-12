Max Verstappen en Daniel Ricciardo zijn al jaren goede vrienden, nadat ze bij Red Bull Racing jarenlang elkaars teamgenoten waren. Inmiddels heeft de Nederlander vier wereldtitels op zak, terwijl Ricciardo zijn Formule 1-carrière heeft beëindigd. Toch hebben de twee nog altijd regelmatig contact met elkaar.

Ricciardo kiest tegenwoordig bewust voor een rustiger leven en is daardoor veel minder actief in de publiciteit. In gesprek met Bella James wordt hem gevraagd met welke mensen uit de Formule 1 hij nog het meeste contact heeft. Het antwoord laat niet lang op zich wachten.

Ricciardo onthult opvallend contact met Verstappen

Ricciardo hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Je hoopt natuurlijk dat ik Max zeg, zodat je daarna via mij contact met hem kunt zoeken", grapt de Australiër eerst. Daarna geeft hij een serieus antwoord op de vraag.

"Via de telefoon heb ik op dit moment het meeste contact met Max", vertelt Ricciardo. De band tussen de twee oud-teamgenoten is daarmee nog altijd sterk, ondanks dat Ricciardo inmiddels niet meer actief is in de Formule 1. De Australiër en Verstappen waren tussen 2016 en 2018 teamgenoten bij Red Bull en vochten in die periode regelmatig stevige duels uit.

'Lando is vreselijk met berichten'

Met een andere voormalig teamgenoot heeft Ricciardo een stuk minder contact. De Australiër reed bij McLaren twee seizoenen samen met Lando Norris, maar die is volgens hem bepaald geen fanatieke berichtenstuurder. "Lando is echt verschrikkelijk met het beantwoorden van berichten. Na een paar berichtjes vindt hij het blijkbaar wel genoeg en stopt hij gewoon met reageren", lacht Ricciardo.

De vriendschap met Verstappen is door de jaren heen dus overeind gebleven. Ricciardo zag zijn eigen loopbaan na zijn vertrek bij Red Bull langzaam afglijden, terwijl Verstappen uitgroeide tot een van de grootste namen in de Formule 1. Ondanks dat grote verschil in carrièreverloop blijven de twee elkaar spreken, iets wat volgens Ricciardo vooral via de telefoon gebeurt.