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Ricciardo vergelijkt Verstappen met Norris: "Lando is vreselijk daarmee"

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Ricciardo vergelijkt Verstappen met Norris: "Lando is vreselijk daarmee"

Max Verstappen en Daniel Ricciardo zijn al jaren goede vrienden, nadat ze bij Red Bull Racing jarenlang elkaars teamgenoten waren. Inmiddels heeft de Nederlander vier wereldtitels op zak, terwijl Ricciardo zijn Formule 1-carrière heeft beëindigd. Toch hebben de twee nog altijd regelmatig contact met elkaar.

Ricciardo kiest tegenwoordig bewust voor een rustiger leven en is daardoor veel minder actief in de publiciteit. In gesprek met Bella James wordt hem gevraagd met welke mensen uit de Formule 1 hij nog het meeste contact heeft. Het antwoord laat niet lang op zich wachten.

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Ricciardo onthult opvallend contact met Verstappen

Ricciardo hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Je hoopt natuurlijk dat ik Max zeg, zodat je daarna via mij contact met hem kunt zoeken", grapt de Australiër eerst. Daarna geeft hij een serieus antwoord op de vraag.

"Via de telefoon heb ik op dit moment het meeste contact met Max", vertelt Ricciardo. De band tussen de twee oud-teamgenoten is daarmee nog altijd sterk, ondanks dat Ricciardo inmiddels niet meer actief is in de Formule 1. De Australiër en Verstappen waren tussen 2016 en 2018 teamgenoten bij Red Bull en vochten in die periode regelmatig stevige duels uit.

'Lando is vreselijk met berichten'

Met een andere voormalig teamgenoot heeft Ricciardo een stuk minder contact. De Australiër reed bij McLaren twee seizoenen samen met Lando Norris, maar die is volgens hem bepaald geen fanatieke berichtenstuurder. "Lando is echt verschrikkelijk met het beantwoorden van berichten. Na een paar berichtjes vindt hij het blijkbaar wel genoeg en stopt hij gewoon met reageren", lacht Ricciardo.

De vriendschap met Verstappen is door de jaren heen dus overeind gebleven. Ricciardo zag zijn eigen loopbaan na zijn vertrek bij Red Bull langzaam afglijden, terwijl Verstappen uitgroeide tot een van de grootste namen in de Formule 1. Ondanks dat grote verschil in carrièreverloop blijven de twee elkaar spreken, iets wat volgens Ricciardo vooral via de telefoon gebeurt.

erik1

Posts: 404

Zelfs daarin is Max wereldtop!

  • 2
  • 12 aug 2026 - 08:55
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Daniel Ricciardo Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • erik1

    Posts: 404

    Zelfs daarin is Max wereldtop!

    • + 2
    • 12 aug 2026 - 08:55

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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10
Aston Martin
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Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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