Max Verstappen heeft opnieuw een belangrijke troef in handen met betrekking tot zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Nederlander kan zijn contract nog altijd vroegtijdig beëindigen en krijgt mogelijk zelfs tot het einde van 2026 de tijd om een beslissing te nemen. Daarmee blijft de deur naar een vertrek nadrukkelijk openstaan.

Verstappen ligt in principe tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar zijn contract bevat meerdere clausules die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. De eerste deadline nadert in oktober, terwijl een andere voorwaarde ervoor kan zorgen dat de viervoudig wereldkampioen zelfs na afloop van het huidige seizoen nog kan besluiten om de renstal te verlaten.

Verstappen heeft opnieuw ontsnappingsroute

De eerste clausule is gekoppeld aan de positie van Verstappen in het wereldkampioenschap. Omdat hij momenteel slechts zesde staat, heeft hij volgens AutoMoto.it het recht om de overeenkomst te ontbinden. Die mogelijkheid zou tijdens de Grand Prix van Singapore in oktober aflopen. Verstappen had aan het einde van een bepaalde periode bij de eerste twee moeten staan om die clausule te laten vervallen.

Daar blijft het echter niet bij. Volgens Automoto.it bevat het contract van Verstappen nog een tweede belangrijke ontsnappingsmogelijkheid. Wanneer Red Bull aan het einde van 2026 niet bij de eerste twee constructeurs staat, zou Verstappen opnieuw de mogelijkheid krijgen om onder zijn contract uit te komen. De Nederlander kan daarmee mogelijk tot het einde van het seizoen wachten voordat hij een definitieve keuze maakt.

Verstappen wil garanties voor 2027

De situatie is extra opvallend omdat Red Bull momenteel vierde staat bij de constructeurs. De Oostenrijkse renstal heeft na elf van de 23 races al een flinke achterstand op Ferrari, terwijl ook McLaren boven Red Bull staat. De problemen met de RB22 en de aerodynamische balans hebben Verstappen dit seizoen al meerdere keren tot frustratie gebracht.

Red Bull zou eerder zelfs hebben geprobeerd om Verstappen financieel over te halen om zijn ontsnappingsclausule niet te gebruiken. Volgens eerdere berichtgeving lag er een bedrag van tientallen miljoenen op tafel, maar de Nederlander zou daar niet mee akkoord zijn gegaan. Verstappen heeft bovendien nog altijd geen publieke toezegging gedaan voor 2027. Zijn boodschap lijkt duidelijk: hij wil garanties dat Red Bull volgend seizoen weer om overwinningen en de wereldtitel kan strijden. Mocht die zekerheid uitblijven, dan houdt Verstappen de mogelijkheid om te vertrekken nadrukkelijk achter de hand.