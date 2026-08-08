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Nieuwe clausules Verstappen duiken op bij Red Bull

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Nieuwe clausules Verstappen duiken op bij Red Bull

Max Verstappen heeft opnieuw een belangrijke troef in handen met betrekking tot zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Nederlander kan zijn contract nog altijd vroegtijdig beëindigen en krijgt mogelijk zelfs tot het einde van 2026 de tijd om een beslissing te nemen. Daarmee blijft de deur naar een vertrek nadrukkelijk openstaan.

Verstappen ligt in principe tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar zijn contract bevat meerdere clausules die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. De eerste deadline nadert in oktober, terwijl een andere voorwaarde ervoor kan zorgen dat de viervoudig wereldkampioen zelfs na afloop van het huidige seizoen nog kan besluiten om de renstal te verlaten.

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Verstappen heeft opnieuw ontsnappingsroute

De eerste clausule is gekoppeld aan de positie van Verstappen in het wereldkampioenschap. Omdat hij momenteel slechts zesde staat, heeft hij volgens AutoMoto.it het recht om de overeenkomst te ontbinden. Die mogelijkheid zou tijdens de Grand Prix van Singapore in oktober aflopen. Verstappen had aan het einde van een bepaalde periode bij de eerste twee moeten staan om die clausule te laten vervallen.

Daar blijft het echter niet bij. Volgens Automoto.it bevat het contract van Verstappen nog een tweede belangrijke ontsnappingsmogelijkheid. Wanneer Red Bull aan het einde van 2026 niet bij de eerste twee constructeurs staat, zou Verstappen opnieuw de mogelijkheid krijgen om onder zijn contract uit te komen. De Nederlander kan daarmee mogelijk tot het einde van het seizoen wachten voordat hij een definitieve keuze maakt.

Verstappen wil garanties voor 2027

De situatie is extra opvallend omdat Red Bull momenteel vierde staat bij de constructeurs. De Oostenrijkse renstal heeft na elf van de 23 races al een flinke achterstand op Ferrari, terwijl ook McLaren boven Red Bull staat. De problemen met de RB22 en de aerodynamische balans hebben Verstappen dit seizoen al meerdere keren tot frustratie gebracht.

Red Bull zou eerder zelfs hebben geprobeerd om Verstappen financieel over te halen om zijn ontsnappingsclausule niet te gebruiken. Volgens eerdere berichtgeving lag er een bedrag van tientallen miljoenen op tafel, maar de Nederlander zou daar niet mee akkoord zijn gegaan. Verstappen heeft bovendien nog altijd geen publieke toezegging gedaan voor 2027. Zijn boodschap lijkt duidelijk: hij wil garanties dat Red Bull volgend seizoen weer om overwinningen en de wereldtitel kan strijden. Mocht die zekerheid uitblijven, dan houdt Verstappen de mogelijkheid om te vertrekken nadrukkelijk achter de hand.

Need5Speed

Posts: 4.248

Oh nee! Dat verandert de situatie.
Nu moeten die 1001 analisten allemaal opnieuw gaan zeggen waar Max heen gaat.

  • 6
  • 8 aug 2026 - 13:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.248

    Oh nee! Dat verandert de situatie.
    Nu moeten die 1001 analisten allemaal opnieuw gaan zeggen waar Max heen gaat.

    • + 6
    • 8 aug 2026 - 13:53
  • MLTG

    Posts: 1.218

    Max is intelligent genoeg om te weten dat zulke garanties helemaal niet te geven zijn. Dus dit hele stukje is gebaseerd op niks.
    RBR kan alleen laten zien wat ze nu doen en wat ze gaan veranderen. Garanties op overwinningen zijn er nooit en dat weet Max ook wel

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 14:07
    • snailer

      Posts: 34.216

      'hele stuk' lijkt me dan toch wel overdreven. RB Oostenrijk en RBR zijn niet voorniets zenuwachtig. Er zijn aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid clausules.

      Alleen zie ik niet dat mensen buiten RBR en RB die kennen.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 14:24
  • Larry Perkins

    Posts: 66.981

    [b] "Nieuwe clausules Verstappen duiken op." [/i]

    Door de sterke stroming is de flessenpost extra vroeg dit jaar...

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 14:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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