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Marko onthult wanneer Verstappen iets 'doms' deed bij Red Bull

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Marko onthult wanneer Verstappen iets 'doms' deed bij Red Bull

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat hij Max Verstappen slechts één keer iets doms heeft zien doen. Marko en Verstappen waren jarenlang twee handen op één buik, maar de Oostenrijker ging eind vorig jaar met pensioen. Hun sterke band is nog steeds intact, en Marko kijkt met een goed gevoel terug op hun samenwerking.

Marko speelde een grote rol bij de opkomst van Verstappen, en heeft altijd vertrouwen in hem gehouden. Hij zag Verstappen uitgroeien tot een viervoudig wereldkampioen, en wist vorig jaar zeker dat de vijfde wereldtitel mogelijk was. Dit feestje ging niet door, en de teleurstelling was groot bij Marko. De teamadviseur besloot te stoppen, en heeft zijn gezicht sindsdien niet meer laten zien in de paddock.

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Wanneer ging Verstappen de fout in?

Marko spreekt nog altijd met veel lof over Verstappen, en laat ook nu weer weten dat hij hem slechts één keer een echte blunder zag maken. In een interview met het Franse AutoHebdo wordt Marko hiernaar gevraagd: "Ik weet nog dat het was tijdens de race in Austin in 2016. Hij kwam toen de pits in rijden zonder dat we dat tegen hem hadden gezegd over de boordradio. Hij kwam gewoon naar binnen, en het team kreeg het nog steeds voor elkaar om een goede pitstop uit te voeren."

'Dat was de enige keer dat hij iets doms deed'

Marko weet nog goed dat de verbazing groot was bij Red Bull. Lachend gaat de Oostenrijker verder met zijn verhaal over het enige echte foutje van Verstappen: "We hebben vijftig mensen die alles analyseren, alles plannen, en uit het niets maakt hij een beslissing zonder dat hij iets weet over de situatie. Dat is, zou ik zeggen, de enige keer dat hij echt iets doms heeft gedaan."

Lastige situatie voor Verstappen

Het door Marko aangewezen moment vond plaats in Verstappens tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport, tien jaar geleden. Verstappen is dit jaar bezig met een tegenvallend seizoen waarin er veel dingen niet gaan zoals hij wil dat ze gaan. De viervoudig wereldkampioen staat dan ook slechts zesde in het wereldkampioenschap.

snailer

Posts: 34.290

En wie ga je op Marko afsturen nu, Ouw?

  • 2
  • 11 aug 2026 - 13:00
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • snailer

    Posts: 34.293

    En wie ga je op Marko afsturen nu, Ouw?

    • + 2
    • 11 aug 2026 - 13:00
  • TylaHunter

    Posts: 10.857

    Dit is ook al eens onthuld door max en GP

    • + 2
    • 11 aug 2026 - 13:09
    • snailer

      Posts: 34.293

      Even snel gekeken waar. Was austin 2016.
      Kan me nog wel herinneren dat er een conversatie op vooraf ging toen. Over nieuwe banden. Maar er kwam geen: Box. Pit confirm.
      Ik denk oprecht dat Verstappen dacht dat hij moest pitten.
      Heeft geresulteerd in afspraken strakker aanhalen
      Leermoment.

      Persoonlijk vind ik toch die race die hij had moeten winnen maar die voor het team gelukkig maar door Ricciardo werd gewonnen, zijn grootste en meest capituleren fout.
      Vergeet altijd welke race en welk jaar. Ze waren kansloos die race tegen Mer edes en Ferrari. Maar bij een sfety car deden ze alles goed. Doublet stack. Verstappen voorop. De rest koos voor positie. Veld sloot aan. Verstappen voor Ricciardo. Was eigenlijk sterker.
      Maar eerst in zijn haast om met het grote bandenvoordeel om de overwinning op te pikken liet hij zich vrij knullig buiten de baan drukken door Hamilton. Zou tegenwoordig verboden zijn maar was toen gewoon vogelvrij gebied. Hij verloor plaatsen en wilde overcomenseren om toch die overwinning binnen te halen. Hij maakte een enorme blunder bij Vettel en die spinde. Tijdstraf voor Verstappen. Meer dan terecht. Ricciardo won. Die was alleen bij Bottas niet geduldig. Maar ja.... Bottas. Niet de beste verdediger.

      Knetterverziekend leermoment.
      Zijn zwakste race ooit. Grootste fout ooit. Het kostte hem een zekere overwinning.

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 13:50
  • d07

    Posts: 2.636

    De crash in VT3 van de GP Monaco 2018 was ook niet heel handig, maar was wel het omslagpunt voor Max om sindsdien snaarstrak te rijden en geen domme fouten meer te maken (incidenten daargelaten).

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 13:49
    • John60

      Posts: 47

      Dat was geen domme actie, dat was te gretig willen zijn

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 14:24
    • d07

      Posts: 2.636

      Zo gretig zijn in VT3 om perse de snelste tijd neer te zetten, wetende dat kwalificatie een paar uur later is, is gewoon domme actie. Laten we het niet gaan sugarcoaten.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:50
  • Snorremans

    Posts: 358

    Vond Monaco 2016 ook niet beister handig...

    • + 2
    • 11 aug 2026 - 15:03
    • schwantz34

      Posts: 42.583

      Ik had ook verwacht dat der Helmut die domme crash van Max in VT3 op Monaco zou benoemen, toen Max daarna terugkwam in de pitbox spoot er vuur uit het oog van der Helmut toen hij Max aankeek die zich toen (volledig tertecht en schuldbewust) heel erg klein voelde op dat moment.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 15:24
    • F1jos

      Posts: 5.547

      Dat deert hem niet, want zijn vader is nog veel erger.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 15:51

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Ferrari
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220
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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