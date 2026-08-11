Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat hij Max Verstappen slechts één keer iets doms heeft zien doen. Marko en Verstappen waren jarenlang twee handen op één buik, maar de Oostenrijker ging eind vorig jaar met pensioen. Hun sterke band is nog steeds intact, en Marko kijkt met een goed gevoel terug op hun samenwerking.

Marko speelde een grote rol bij de opkomst van Verstappen, en heeft altijd vertrouwen in hem gehouden. Hij zag Verstappen uitgroeien tot een viervoudig wereldkampioen, en wist vorig jaar zeker dat de vijfde wereldtitel mogelijk was. Dit feestje ging niet door, en de teleurstelling was groot bij Marko. De teamadviseur besloot te stoppen, en heeft zijn gezicht sindsdien niet meer laten zien in de paddock.

Wanneer ging Verstappen de fout in?

Marko spreekt nog altijd met veel lof over Verstappen, en laat ook nu weer weten dat hij hem slechts één keer een echte blunder zag maken. In een interview met het Franse AutoHebdo wordt Marko hiernaar gevraagd: "Ik weet nog dat het was tijdens de race in Austin in 2016. Hij kwam toen de pits in rijden zonder dat we dat tegen hem hadden gezegd over de boordradio. Hij kwam gewoon naar binnen, en het team kreeg het nog steeds voor elkaar om een goede pitstop uit te voeren."

'Dat was de enige keer dat hij iets doms deed'

Marko weet nog goed dat de verbazing groot was bij Red Bull. Lachend gaat de Oostenrijker verder met zijn verhaal over het enige echte foutje van Verstappen: "We hebben vijftig mensen die alles analyseren, alles plannen, en uit het niets maakt hij een beslissing zonder dat hij iets weet over de situatie. Dat is, zou ik zeggen, de enige keer dat hij echt iets doms heeft gedaan."

Lastige situatie voor Verstappen

Het door Marko aangewezen moment vond plaats in Verstappens tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport, tien jaar geleden. Verstappen is dit jaar bezig met een tegenvallend seizoen waarin er veel dingen niet gaan zoals hij wil dat ze gaan. De viervoudig wereldkampioen staat dan ook slechts zesde in het wereldkampioenschap.