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'Sainz neemt contact op met Red Bull: Spanjaard wil Verstappen vervangen'

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'Sainz neemt contact op met Red Bull: Spanjaard wil Verstappen vervangen'

Carlos Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull Racing met het oog op een mogelijke terugkeer. Dat meldt het Spaanse Motorpuntoes. De Madrileen zou zijn kans schoon zien als Max Verstappen besluit te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Sainz is ondertussen niet tevreden bij Williams en lijkt open te staan voor een transfer.

Sainz zou zelf de eerste stap hebben gezet richting Red Bull. De Spanjaard reed in het verleden al voor Toro Rosso, het opleidingsteam van de Oostenrijkse formatie, maar vertrok in 2017 om zijn carrière elders voort te zetten. Nu zou hij opnieuw interesse hebben in een zitje bij Red Bull, zeker wanneer Verstappen besluit gebruik te maken van zijn mogelijkheden om de renstal te verlaten.

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Sainz mikt op terugkeer bij Red Bull

Volgens Motorpuntoes houdt Sainz de ontwikkelingen bij Red Bull nauwlettend in de gaten. Een vertrek van Verstappen zou volgens de Spanjaard een interessante mogelijkheid creëren. De 31-jarige coureur zou zichzelf graag opnieuw bij een topteam zien rijden en ziet Red Bull als een ideale bestemming.

De timing is opvallend, aangezien Sainz pas sinds 2025 voor Williams rijdt. De voormalig Ferrari-coureur zou echter ontevreden zijn over de situatie bij de Britse renstal. Williams probeert hem ondertussen wel langer aan zich te binden en wil voorkomen dat Sainz op zoek gaat naar een nieuwe werkgever.

Williams trekt alles uit de kast voor Sainz

Deze week kwam al naar buiten dat Williams bereid is ver te gaan om Sainz te behouden. De renstal uit Grove zou de Spanjaard een salaris hebben aangeboden dat vergelijkbaar is met wat Charles Leclerc bij Ferrari verdient. Daarmee probeert Williams duidelijk te maken hoeveel waarde het team hecht aan zijn aanwezigheid.

Toch lijkt geld alleen mogelijk niet genoeg om Sainz te overtuigen. Een terugkeer naar Red Bull kan voor de Spanjaard sportief veel aantrekkelijker zijn. Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Sainz zich nadrukkelijk kandidaat te willen stellen voor het vrijgekomen stoeltje.

Glasvezelcoureur

Posts: 1.176

Nou, lekker mikken, zou ik zeggen. Nu nog raak gooien. Al zal het me niet verbazen dat dit gewoon uit de komkommertijd-pen komt...

  • 1
  • 11 aug 2026 - 09:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.176

    Nou, lekker mikken, zou ik zeggen. Nu nog raak gooien. Al zal het me niet verbazen dat dit gewoon uit de komkommertijd-pen komt...

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 09:49
  • snailer

    Posts: 34.283

    Uiteraard van de speculaas plnak.

    Dan denk ik dat ik nu best hypothetisch er over mag leuteren.

    Stel toch dat het waar is.... Dan moet ik denken wat Sainz een paar maanden terug vertelde dat hij niet bij RBR past. ...Persoonlijk zou ik de deur in zijn gezicht dichtgooien zonder ook maar een woord te zeggen.

    Sainz zei het al zelf. Hij past niet bij RBR.

    Ik geef het toe. Ik zit wat stemming te maken.

    Zou Sainz naast Verstappen komen, dan heeft RBR wel een rijder paring dat ruim voldoende is om WCC's binnen te halen. En als ze dan in de situatie zouden hebben gezeten van vorig seizoen. Bij vlagen 3de beste auto en soms tweede auto, een beest van een ridjer (Verstappen) en het geluk van de blunders van McLaren en een paar van de rijders, dan is gewoon het wel mogelijk dat ook het WDC wordt binnengehaald. Ik zie het Sainz niet doen met een mindere auto. Maar ik zie het hem gewoon wel doen als hij veel geluk heeft als ze in een dominate auto rijden.

    Ik verwacht dat de verschillen tussen hem en Verstappen kleiner zillen zijn dan tussen Perez en Verstappen.

    Dus! Direct doen, RBR. Maar niet als vervanger dan toch. Hoewel ik ook hoop dat Verstappen gewoon stopt met F1 en hij overstapt naar de grote endurance races.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 10:09
    • Damon Hill

      Posts: 19.901

      @Snailer,
      Leuk en aardig allemaal, maar Red Bull is inmiddels doodleuk het 4e team, en als ze niet uitkijken wordt het de komende jaren nog beroerder. Niet per se naar jou toe gericht, maar ik snap niet dat er zoveel mensen zijn die niet doorhebben dat Red Bull sinds of na 2023 in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen, waarbij het ieder jaar steeds iets slechter gaat. Inmiddels is het zo slecht dat er geen races meer op eigen kracht gewonnen kunnen worden.

      "ja maar ze werken hard"
      "ja maar er komen upgrades"
      "ja maar volgend jaar"

      Hoe kan het dat mensen toch steeds hun kop in het zand steken? Red Bull is een zinkend schip. Verstappen kan daar het beste weg gaan! En Sainz doet er verstandiger aan om met teams te praten die in de lift zitten. Het klinkt misschien idioot, maar ondanks dat Aston Martin nu achteraan rijdt, is het niet ondenkbaar dat in 2027 of 2028 Aston Martin gewoon een snellere auto heeft dan Red Bull, puur door de mensen die ze in dienst hebben... want Red Bull zit gewoon met papier Maché opgescheept. Of misschien toch zelfs Audi op de langere termijn.

      In de korte toekomst... pakweg de komende drie jaar, zie ik echt 0,0 heil in Red Bull.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 10:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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9
Williams
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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