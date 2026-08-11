Carlos Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull Racing met het oog op een mogelijke terugkeer. Dat meldt het Spaanse Motorpuntoes. De Madrileen zou zijn kans schoon zien als Max Verstappen besluit te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Sainz is ondertussen niet tevreden bij Williams en lijkt open te staan voor een transfer.

Sainz zou zelf de eerste stap hebben gezet richting Red Bull. De Spanjaard reed in het verleden al voor Toro Rosso, het opleidingsteam van de Oostenrijkse formatie, maar vertrok in 2017 om zijn carrière elders voort te zetten. Nu zou hij opnieuw interesse hebben in een zitje bij Red Bull, zeker wanneer Verstappen besluit gebruik te maken van zijn mogelijkheden om de renstal te verlaten.

Sainz mikt op terugkeer bij Red Bull

Volgens Motorpuntoes houdt Sainz de ontwikkelingen bij Red Bull nauwlettend in de gaten. Een vertrek van Verstappen zou volgens de Spanjaard een interessante mogelijkheid creëren. De 31-jarige coureur zou zichzelf graag opnieuw bij een topteam zien rijden en ziet Red Bull als een ideale bestemming.

De timing is opvallend, aangezien Sainz pas sinds 2025 voor Williams rijdt. De voormalig Ferrari-coureur zou echter ontevreden zijn over de situatie bij de Britse renstal. Williams probeert hem ondertussen wel langer aan zich te binden en wil voorkomen dat Sainz op zoek gaat naar een nieuwe werkgever.

Williams trekt alles uit de kast voor Sainz

Deze week kwam al naar buiten dat Williams bereid is ver te gaan om Sainz te behouden. De renstal uit Grove zou de Spanjaard een salaris hebben aangeboden dat vergelijkbaar is met wat Charles Leclerc bij Ferrari verdient. Daarmee probeert Williams duidelijk te maken hoeveel waarde het team hecht aan zijn aanwezigheid.

Toch lijkt geld alleen mogelijk niet genoeg om Sainz te overtuigen. Een terugkeer naar Red Bull kan voor de Spanjaard sportief veel aantrekkelijker zijn. Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt Sainz zich nadrukkelijk kandidaat te willen stellen voor het vrijgekomen stoeltje.