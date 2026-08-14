Martin Brundle krijgt steun uit onverwachte hoek na nieuwe beschuldigingen van Verstappen-fans. Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is de Britse analist niet bevooroordeeld tegenover Max Verstappen. Herbert weet zelf als geen ander hoe fel de reacties kunnen zijn wanneer Britse experts kritisch zijn op de Nederlander.

De Britse Formule 1-media worden al jaren regelmatig beschuldigd van een voorkeur voor hun landgenoten. Ook Verstappen heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de manier waarop hij door Britse media wordt behandeld. Volgens Herbert gaat de kritiek op hem en Brundle inmiddels echter veel te ver.

Herbert spreekt zich uit na harde reacties

Herbert vertelt in een interview met Vision4Sport dat de reacties van Verstappen-fans tot de heftigste behoren die hij als Formule 1-analist heeft meegemaakt. "De ergste reacties kwamen van fans die het niet konden waarderen dat ik kritisch was op Max. Het waren niet alleen Nederlandse fans, maar de reacties uit die hoek waren enorm heftig", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Volgens Herbert gingen sommige fans daarbij veel te ver. "Ik heb zelfs berichten gekregen waarin mensen me de dood toewensten. Dat waren zonder twijfel de ergste reacties die ik ooit heb gehad. Martin Brundle krijgt nog altijd dezelfde kritiek. Mensen blijven beweren dat hij bevooroordeeld is tegenover Max en Lewis Hamilton voortrekt."

Herbert begrijpt waar de kritiek vandaan komt, maar vindt de beschuldigingen hypocriet. "We zijn Britten en Lewis is nu eenmaal een Britse coureur. Als je uit Nederland komt, steun je Max. Het is dan vreemd om ons te verwijten dat we bevooroordeeld zijn, terwijl je tegelijkertijd wilt dat we Max steunen. Je kunt niet beide verwachten."

'Als Engeland tegen Nederland speelt, steun ik Engeland'

Volgens Herbert betekent Britse trots echter niet dat hij Verstappen niet kan waarderen. "Natuurlijk zullen we een Britse coureur steunen, maar dat betekent niet dat we niet objectief kunnen zijn. Ook wij zijn onder de indruk van wat de Vliegende Hollander laat zien. Als Engeland tegen Nederland zou voetballen, zou ik uiteraard voor Engeland zijn. Dat betekent niet dat ik geen respect heb voor Nederland."

De discussie over vermeende Britse vooringenomenheid laaide eerder dit seizoen opnieuw op. Tijdens de Grand Prix van Japan kwam Verstappen in aanvaring met een Britse journalist, waarna de Red Bull-coureur hem uit een persconferentie liet verwijderen. Dat zorgde opnieuw voor de nodige discussie in de internationale Formule 1-media.

Voor Brundle is de kwestie daarmee voorlopig niet verdwenen. De voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports-analist krijgt regelmatig kritiek van Verstappen-fans wanneer hij zich kritisch uitlaat over de Nederlander. Herbert vindt die reacties echter onterecht en benadrukt dat Britse analisten volgens hem prima objectief kunnen blijven, terwijl ze tegelijkertijd hopen op succes van hun landgenoot Hamilton.