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Verstappen-criticaster Herbert dient Max-fans van repliek

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Verstappen-criticaster Herbert dient Max-fans van repliek

Martin Brundle krijgt steun uit onverwachte hoek na nieuwe beschuldigingen van Verstappen-fans. Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is de Britse analist niet bevooroordeeld tegenover Max Verstappen. Herbert weet zelf als geen ander hoe fel de reacties kunnen zijn wanneer Britse experts kritisch zijn op de Nederlander.

De Britse Formule 1-media worden al jaren regelmatig beschuldigd van een voorkeur voor hun landgenoten. Ook Verstappen heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de manier waarop hij door Britse media wordt behandeld. Volgens Herbert gaat de kritiek op hem en Brundle inmiddels echter veel te ver.

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Herbert spreekt zich uit na harde reacties

Herbert vertelt in een interview met Vision4Sport dat de reacties van Verstappen-fans tot de heftigste behoren die hij als Formule 1-analist heeft meegemaakt. "De ergste reacties kwamen van fans die het niet konden waarderen dat ik kritisch was op Max. Het waren niet alleen Nederlandse fans, maar de reacties uit die hoek waren enorm heftig", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Volgens Herbert gingen sommige fans daarbij veel te ver. "Ik heb zelfs berichten gekregen waarin mensen me de dood toewensten. Dat waren zonder twijfel de ergste reacties die ik ooit heb gehad. Martin Brundle krijgt nog altijd dezelfde kritiek. Mensen blijven beweren dat hij bevooroordeeld is tegenover Max en Lewis Hamilton voortrekt."

Herbert begrijpt waar de kritiek vandaan komt, maar vindt de beschuldigingen hypocriet. "We zijn Britten en Lewis is nu eenmaal een Britse coureur. Als je uit Nederland komt, steun je Max. Het is dan vreemd om ons te verwijten dat we bevooroordeeld zijn, terwijl je tegelijkertijd wilt dat we Max steunen. Je kunt niet beide verwachten."

'Als Engeland tegen Nederland speelt, steun ik Engeland'

Volgens Herbert betekent Britse trots echter niet dat hij Verstappen niet kan waarderen. "Natuurlijk zullen we een Britse coureur steunen, maar dat betekent niet dat we niet objectief kunnen zijn. Ook wij zijn onder de indruk van wat de Vliegende Hollander laat zien. Als Engeland tegen Nederland zou voetballen, zou ik uiteraard voor Engeland zijn. Dat betekent niet dat ik geen respect heb voor Nederland."

De discussie over vermeende Britse vooringenomenheid laaide eerder dit seizoen opnieuw op. Tijdens de Grand Prix van Japan kwam Verstappen in aanvaring met een Britse journalist, waarna de Red Bull-coureur hem uit een persconferentie liet verwijderen. Dat zorgde opnieuw voor de nodige discussie in de internationale Formule 1-media.

Voor Brundle is de kwestie daarmee voorlopig niet verdwenen. De voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports-analist krijgt regelmatig kritiek van Verstappen-fans wanneer hij zich kritisch uitlaat over de Nederlander. Herbert vindt die reacties echter onterecht en benadrukt dat Britse analisten volgens hem prima objectief kunnen blijven, terwijl ze tegelijkertijd hopen op succes van hun landgenoot Hamilton.

snailer

Posts: 34.396

Ik ben een Verstappen fan. Heb persoonlijk geen moeite met Brundle. Maar Herbert moet geweerd worden van dit platform.

Herbert heeft overiens wel een sterke bias over Verstappen op 1 vlak. En dat is dat hij elke crash in het verleden koppelde aan de agressie van Verstappen. Heb 2 maal hem horen... [Lees verder]

  • 5
  • 14 aug 2026 - 10:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (22)

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  • F1jos

    Posts: 5.551

    Arme Johnny, doodzonde hoor.

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 10:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.911

    "Verstappen-criticaster Herbert dient Max-fans van repliek".

    Dat zijn niet alleen Johnny en Martin die dit doen.
    Hier op het forum zit nog iemand die de horde regelmatig van repliek dient.
    Is dat terecht?.....jazeker is dat terecht...want wat kan het merendeel van de horde toch dom lellen zeg!

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 10:36
  • snailer

    Posts: 34.396

    Ik ben een Verstappen fan. Heb persoonlijk geen moeite met Brundle. Maar Herbert moet geweerd worden van dit platform.

    Herbert heeft overiens wel een sterke bias over Verstappen op 1 vlak. En dat is dat hij elke crash in het verleden koppelde aan de agressie van Verstappen. Heb 2 maal hem horen zeggen "is Verstappen involved?"
    Verstappen die achteraan moest starten. Er was in het achterveld een crash. En Verstappen? Die zat niet eens in de buurt van die 2 crashes.

    Nou. En als dat het ergste is.

    Brundle heeft juist in een periode waar Verstappen veel onterechte straffen kreeg juist de kant van Verstappen gekozen. Dat het een race incident was of zelfs niet zijn schuld. Zo ook de bekende crash waar Verstappen op Hamilton landde.

    Brundle mag wel blijven.

    • + 5
    • 14 aug 2026 - 10:38
    • snailer

      Posts: 34.396

      Herbert heeft overiens wel een sterke bias over Verstappen op 1 vlak ... oei

      Brundle...

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 10:39
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Herbert misbruikt Brundle om zijn eigen hachje te redden en zijn eigen gedrag goed te praten, door net te doen als of Brundle net zo 'erg' is als hij, alsof er geen duidelijk verschil zit tussen hun uitingen over Verstappen, terwijl dat verschil in de praktijk heel groot is...

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 11:19
    • MustFeed

      Posts: 10.554

      Herbert heeft met grote regelmaat heel duidelijk laten merken dat hij zijn vooroordelen over Verstappen heel zwaar laat meewegen in hoe hij incidenten beoordeelt. Zelfs in zijn rol als steward haalde Herbert er regelmatig allerlei zaken bij die niks met het incident te maken hadden. Herbert is ook gewoon te dom om dit te snappen en dat is ook de reden waarom enige zelfreflectie ontbreekt bij hem.

      Brundle is gelukkig niet zo erg, maar de Britse bias zit daar ook echt wel degelijk in. Ik stoor me enorm aan dat als een Britse rijder een crash veroorzaakt hoe al die verslaggevers ronden lang aan het argumenteren zijn waarom Hamilton geen straf moet krijgen. En als Hamilton dan een minieme 5 seconden straf krijgt voor een incident wat bijna altijd zwaarder bestraft wordt bij andere coureurs dan is er weer een complete meltdown in de Britse pers. En dan gaat ook Brundle weer een column schrijven over hoe Hamilton het slachtoffer is.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 12:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.911

    En nog wat.
    Eerder deze week is er iets opmerkelijks gebeurt in de muziek wereld.

    Na 33 jaar heeft Ritchie Blackmore zich gevoegd bij zijn ouwe strijdmakkers van Deep Purple.
    Na jarenlang gebrouilleerd te zijn geweest met Ian Gillan, de zanger, heeft de inmiddels 81 jarige gitarist het podium gedeeld met de band voor de toegift Smoke On The Water.....en alles was vergeven en vergeten.

    De fans, waaronder ik, kregen gelijk 'n stijve tijdens de aankondiging.
    Maar de gezondheid van de gitarist is niet meer wat het geweest is kon je wel zien.... rugproblemen, artritis en mss nog wel wat anders.

    Maar ja....wat niemand verwachtte is toch gebeurt.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 10:46
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Het optreden was tijdens de zonsverduistering @Ouw, dus niemand weet zeker dat het echt Blackmore was...

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 10:57
    • snailer

      Posts: 34.396

      Ahhh. Man. Heb je een l i n k, lieve, vriendelijke en ouw-goedzak!

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 34.396

      Ik heb wel dit kleine stukje snel gevonden, maar moet nu snel weg. Doei!

      https://www(.)youtube(.)com/shorts/dWgLFVp9Dik?feature=share
      (.) = .
      2x

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:06
  • d07

    Posts: 2.640

    Hoe laat verzamelen we, voor de kruistocht naar dat eiland?

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 10:48
    • schwantz34

      Posts: 42.595

      Jij staat aan de kant van de Britten en pleuren we halverwege het kanaal overboord!

      • + 3
      • 14 aug 2026 - 11:24
    • d07

      Posts: 2.640

      Nee nee, want ik kom uit Nederland, dus dan steun je Max. Lees de tekst nou eens Schwantz... daar staat het letterlijk in.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 11:56
    • f(1)orum

      Posts: 10.316

      For your information (and Eyes Only): 007 is British.


      Zo!

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:15
  • Larry Perkins

    Posts: 67.111

    Johnny Gokmafketel

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 10:58
  • Musicman

    Posts: 274

    Brundle was altijd een fan van Verstappen ongeveer net als Peter Windsor nu .

    maar sinds de laatste 2 seizoenen wordt hij door Sky F1 gedwongen de company narrative te vertegenwoordigen .

    Gunter Steiner was ook best een fan en is dit jaar de rol van Damon Hill aan het vervullen als hater en criticaster bij alles wat Max doet.

    mischien uit haat voor Max of mischien uit haat voor de Tandarts en Mol

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:25
    • f(1)orum

      Posts: 10.316

      Wat mij betreft heeft deze 'gedwongen' omslag al halverwege 2021 plaatsgevonden. Tot die tijd en zeker in de eerste helft van 2021 was Brundle veel objectiever en durfde het zelfs een paar keer publiekelijk voor Max op te nemen, terwijl velen op Sky Sports los gingen op Max. Opeens kwam daar de kentering, ik ben vergeten welke race dat was, waarbij Brundle weer Max verdedigde mbt een bepaalde actie en toen brak met name op social media de pleuris uit en ook op het toen nog aanwezige Sky F1 forum kreeg Brundle de volle laag. Meteen daarna heeft hij zijn keutel ingetrokken en is veel, veel voorzichtiger geworden in zijn uitspraken.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:21
  • josdaboss

    Posts: 1.188

    Net als die oranje fans hier.. niks nieuws. Och gewoon niks lezen en je management laten posten. Doen alle rijke celebs... en als ze de gene die ze tot het bot afzeiken zien in het echt willen ze meteen een selfie. Maar verstoppen achter je toetsenbot is erg makkelijk. Ook ik acht me er soms schuldig aan, wensen of wat dan ook gaat wel erg ver.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:31
  • MaxRaw

    Posts: 985

    Ik ben ook een Max (en Jos) Fan, maar ook een Arie Luyendijk, Henk Vossen, Erwin Doctor, Alain Prost enz Fan.
    En ja ik trek absoluut (alle) Nederlandse Sporters voor.
    Wat ik niet doe, en ook probeer te voorkomen, is andere Sporters in een Negatief daglicht te plaatsen, als een Fan van Nederlandse Sporters blijft dat emotioneel soms lastig.

    Wat absoluut niet kan, mijn persoonlijke mening, is dat een Reporter, of een blogger, of een Moderator, niet onbevoordeeld is, zeker niet als eht een betaalde Job is.

    DAT maakt juist de sport kapot en Negatief.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 11:58
    • snailer

      Posts: 34.396

      Amen.

      Niet dat ik Nederlandse sporters als fan kies. Ben nooit eerde fan geweest van een Nederlandse racer. En ik moet moeite doen om een Nederlandse sporter te vinden waar ik fan van was. Ja! toch 1. Bas Rutten! Wat een kerel is dat.
      EN als ik een bekendere moet noemen Mark Huizinga komt in de buurt.

      Maar tegenwoordig heb ik er toch wel een paar. Bol bijvoorbeeld en Klaver. Puur fan geworden om de training video. En eigenlijk door hier, men had het over van der Poel. Ben eens gaan kijken naar wat video's van hem En die stalen mentaliteit van hem Geweldig.

      Maar als er types zijn die het zelfde doen uit andere landen. Mij een zorg. Maar de enige Nederlander waar ik echt fan van was is Bas Rutten. (En nu dus Verstappen) Wat hem zo bijzonder maakt is dat hij het alleen moest doen. Verguisd in Nederland en meer held in andere landen dan hier. Wil wedden dat de meesten hem hier niet kennen.
      Maar kan wel zeggen dat vd Poel er nu bij staat.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:21
    • snailer

      Posts: 34.396

      En om terug te komen op de commentatoren, waar ik het absoluut mee eens ben en juist daar op reageerde. Ik vind eigenlijk ook pundits verschrikkelijk.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:25
  • gridiron

    Posts: 3.679

    "De Britse Formule 1-media worden al jaren regelmatig beschuldigd van een voorkeur voor hun landgenoten"
    Dat geld voor iedere rijder ongeacht uit land hij komt, het verschil is dat die niet wakker liggen van wat Nederlandstalige click-bait toestanden.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 12:11

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-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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