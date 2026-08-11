Volgens Juan Pablo Montoya slaat het nergens op om te zeggen dat Max Verstappen de beste Formule 1-coureur aller tijden is. De Colombiaan benadrukt dat Verstappen een goede coureur is, maar hij is ook van mening dat er veel meer coureurs zijn geweest die enorm goed waren.

Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk met zijn prestaties in de Formule 1. Hij werd vier keer wereldkampioen, en blijft nog altijd jagen op zijn vijfde titel. Bij Red Bull heeft hij de touwtjes stevig in handen, uit hij regelmatig zijn kritiek en weet hij altijd het meeste uit zijn auto te persen. Veel kenners zien hem dan ook als één van de beste coureurs van het veld, en misschien wel aller tijden. De meningen verschillen echter, want sommigen vinden dat de verhoudingen anders liggen.

Is er wel genoeg nuance?

Eén van die mensen die een andere mening heeft over de prestaties van Verstappen, is oud-coureur Juan Pablo Montoya. In gesprek met gokplatform Betpack legt Montoya uit hoe hij naar de prestaties van Verstappen kijkt, en hij trekt een opvallende vergelijking: "Max Verstappen is nog niet de grootste coureur aller tijden. Michael Schumacher won vijf van zijn zeven wereldkampioenschappen sinds 2000. Lewis heeft in die tijd al zijn zeven wereldtitels gewonnen."

Montoya vindt dat men andere coureurs ook niet mag vergeten, en hij wijst naar de inmiddels gepensioneerde Sebastian Vettel. De Duitser werd van 2010 tot en met 2013 vier keer wereldkampioen met Red Bull: "Kijk naar wat Vettel deed, hij was echt ongelooflijk."

Hoe goed is Verstappen?

Montoya benadrukt wel dat Verstappen een groot coureur is, maar hij vindt het simpelweg te ver gaan om te stellen dat hij de beste ooit is. De Colombiaan wil dat men goed naar de historische context kijkt: "Dus, is Max één van de grootsten aller tijden? Zeker wel. Maar hij is niet de enige geweldige coureur die de sport heeft gehad."