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Successen van Verstappen gebagatelliseerd: "Nog niet de grootste aller tijden"

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Successen van Verstappen gebagatelliseerd: "Nog niet de grootste aller tijden"

Volgens Juan Pablo Montoya slaat het nergens op om te zeggen dat Max Verstappen de beste Formule 1-coureur aller tijden is. De Colombiaan benadrukt dat Verstappen een goede coureur is, maar hij is ook van mening dat er veel meer coureurs zijn geweest die enorm goed waren.

Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk met zijn prestaties in de Formule 1. Hij werd vier keer wereldkampioen, en blijft nog altijd jagen op zijn vijfde titel. Bij Red Bull heeft hij de touwtjes stevig in handen, uit hij regelmatig zijn kritiek en weet hij altijd het meeste uit zijn auto te persen. Veel kenners zien hem dan ook als één van de beste coureurs van het veld, en misschien wel aller tijden. De meningen verschillen echter, want sommigen vinden dat de verhoudingen anders liggen.

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Is er wel genoeg nuance?

Eén van die mensen die een andere mening heeft over de prestaties van Verstappen, is oud-coureur Juan Pablo Montoya. In gesprek met gokplatform Betpack legt Montoya uit hoe hij naar de prestaties van Verstappen kijkt, en hij trekt een opvallende vergelijking: "Max Verstappen is nog niet de grootste coureur aller tijden. Michael Schumacher won vijf van zijn zeven wereldkampioenschappen sinds 2000. Lewis heeft in die tijd al zijn zeven wereldtitels gewonnen."

Montoya vindt dat men andere coureurs ook niet mag vergeten, en hij wijst naar de inmiddels gepensioneerde Sebastian Vettel. De Duitser werd van 2010 tot en met 2013 vier keer wereldkampioen met Red Bull: "Kijk naar wat Vettel deed, hij was echt ongelooflijk."

Hoe goed is Verstappen?

Montoya benadrukt wel dat Verstappen een groot coureur is, maar hij vindt het simpelweg te ver gaan om te stellen dat hij de beste ooit is. De Colombiaan wil dat men goed naar de historische context kijkt: "Dus, is Max één van de grootsten aller tijden? Zeker wel. Maar hij is niet de enige geweldige coureur die de sport heeft gehad."

Remco_F1

Posts: 3.334

GOAT lijst? Ben je vergeten wat de definitie van GOAT is?

  • 1
  • 11 aug 2026 - 16:36
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • @bsurd

    Posts: 44

    Next

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 16:15
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.370

    Bertje houdt zijn handen hier vanaf, mijn lijst is bekend Verstappen staat ongeveer op plaats 4 in mijn GOAT lijst, (4 of 5). Hoewel ik na het lezen van wat jaren 80 seizoensboeken Prost ook wel weer wat hoger mag.

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 16:24
    • Remco_F1

      Posts: 3.334

      GOAT lijst? Ben je vergeten wat de definitie van GOAT is?

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 16:36
    • f(1)orum

      Posts: 10.310

      Definitie GOAT: A goat (Capra hircus) is a small to medium-sized, ruminant mammal that is often kept by humans for its milk, meat, coat, or as a hobby animal.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 67.031

    Het is zo opmerkelijk dat Juan Snuifmafketel met een redelijk standpunt komt dat het opvallend is...

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 17:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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