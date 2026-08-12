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'Red Bull kan naast Bearman grijpen vanwege Ferrari-clausule'

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'Red Bull kan naast Bearman grijpen vanwege Ferrari-clausule'

Red Bull Racing heeft de interesse in Oliver Bearman naar verluidt flink aangewakkerd. Teambaas Laurent Mekies zou een groot bewonderaar zijn van de jonge Brit, maar een clausule in diens uitleencontract bij Haas kan een transfer naar de Oostenrijkse renstal voorlopig dwarsbomen.

De toekomst van Max Verstappen zorgt ondertussen voor de nodige onzekerheid binnen Red Bull. De Nederlander beschikt over een ontsnappingsclausule en kan de Oostenrijkse renstal mogelijk na dit seizoen verlaten. Mekies moet daarom al rekening houden met verschillende scenario's voor de toekomst en zou Bearman daarbij als een interessante kandidaat zien.

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Bearman rijdt sinds 2025 voor Haas, dat de coureur voor twee seizoenen van Ferrari huurt. De Scuderia ziet nog altijd veel potentie in de 21-jarige Brit, maar heeft met Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorlopig geen plek voor hem. Hamilton ligt volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur nog tot minstens 2027 vast, terwijl Leclerc in juni een contractverlenging tot na 2030 tekende.

Volgens diverse bronnen beschikt Haas echter over een optie om de uitleenperiode van Bearman met nog een seizoen te verlengen. De Amerikaanse renstal zou daar gebruik van willen maken. Daarmee zou een overstap naar Red Bull in 2027 vrijwel direct van de baan zijn. Ferrari heeft bovendien zelf de touwtjes in handen over de toekomst van Bearman.

Dat staat haaks op recente uitspraken van Guenther Steiner. De voormalig Haas-teambaas stelde dat Bearman na 2026 vrij zou zijn om Ferrari te verlaten, omdat de Italiaanse renstal geen plek voor hem zou hebben. Bearman sprak dat verhaal tijdens de Grand Prix van België echter tegen. "Ferrari bepaalt mijn toekomst voor 2027", liet de Brit toen weten.

Bearman moet mogelijk langer wachten op Ferrari

Red Bull zou daardoor moeten wachten tot 2028 om Bearman mogelijk los te weken bij Ferrari. Mekies kent de coureur bovendien goed: hij haalde Bearman tijdens zijn periode bij Ferrari naar de Ferrari Driver Academy. De vraag is vooral wanneer er daadwerkelijk een plek vrijkomt in Maranello.

Ferrari ziet Bearman al langere tijd als een mogelijke opvolger van Hamilton. De Brit maakt bij Haas ondertussen indruk en is in 2026 de duidelijke kartrekker van het team. Van de 21 punten van Haas zijn er liefst achttien door Bearman verzameld. Daarmee laat hij zien dat Ferrari niet zonder reden hoge verwachtingen van hem heeft.

Een langer verblijf van Hamilton kan de plannen van Ferrari en Bearman echter flink beïnvloeden. De jonge Brit gaf eerder al toe dat de sterke vorm van Hamilton dit seizoen "niet ideaal" is voor zijn toekomstplannen. Bearman wil naar eigen zeggen niet drie tot vijf jaar wachten tot Ferrari eindelijk een stoeltje voor hem vrijmaakt.

Voor Red Bull wordt het daardoor een ingewikkelde puzzel. Eerst moet duidelijk worden wat Verstappen gaat doen, waarna ook de situatie rond Hamilton bepalend kan worden voor de kansen van Bearman. De droom van Mekies om de Ferrari-protegé naar Red Bull te halen, lijkt voorlopig dan ook nog ver weg.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oliver Bearman Red Bull Racing Haas

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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