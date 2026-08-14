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Nikola Tsolov: Het geheime wapen van Red Bull

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Nikola Tsolov: Het geheime wapen van Red Bull

Terwijl de Formule 1-wereld geniet van de zomerstop, draait het silly season op volle toeren. Veel jonge coureurs kloppen op de deur en dromen van een kans in de koningsklasse. GPToday.net zet een aantal aanstormende talenten op een rijtje, met vandaag Nikola Tsolov.

Als er één rookie is die in de afgelopen maanden voor veel geruchten zorgde, is het Nikola Tsolov. De Bulgaar maakt onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en volgens het Spaanse SoyMotor zou hij zelfs al verzekerd zijn van een zitje bij Racing Bulls in 2027.

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Al snel werd duidelijk dat dit verhaal niet helemaal klopte, en teambaas Alan Permane gaf dan ook aan dat er nog geen knoop was doorgehakt. Wel was duidelijk dat Tsolov dit jaar TPC-tests gaat afwerken, terwijl hij zich ook blijft focussen op de Formule 2. Maar wie is dit talent?

Nikola Dimitrov Tsolov werd op 21 december 2006 geboren in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Tsolov een snelle coureur was, en gesteund door zijn ouders veroverde hij al snel zijn eerste nationale karttitels. Hij maakte de overstap naar het Italiaanse kampioenschap, en begon ook op internationaal niveau uit te blinken.

Aandacht van Alonso

Dat de jonge Tsolov geen koekebakker was, werd al snel duidelijk. Met zijn stuurmanskunsten maakte hij indruk op kenners, en hij ging rijden voor het kartteam van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die een grote rol zou spelen in het vervolg van zijn loopbaan.

Tsolov werd samen met Clément Novalak de eerste coureur die onderdeel werd van Alonso’s managementbedrijf A14 Management. Met de steun van Alonso en een vrachtlading aan kartsuccessen, zette hij in 2022 de stap naar de single seaters. Hij bewees zich direct en maakte al in 2023 de overstap naar de Formule 3. Hij mocht gaan rijden in het voorprogramma van de Formule 1, en had inmiddels ook de steun van Alpine gekregen.

Begin 2022 werd hij Alpine Affiliate en in 2023 werd hij officieel lid van de Alpine Academy. In zijn eerste seizoen in de Formule 3 moest hij nog veel leren, en scoorde hij slechts zes puntjes. In zijn tweede jaar liet hij voor het eerst zien wat hij echt in zijn mars had, en hij won de sprintrace in de straten van Monaco. Later won hij ook op de Red Bull Ring en in Hongarije.

Transfer naar Red Bull

Eind 2024 werd bekend dat hij de Alpine Academy zou verlaten, maar dat betekende niet dat hij met lege handen achterbleef. Sterker nog, de ‘Bulgarian Lion’ tekende een contract bij het prestigieuze Red Bull Junior Team.

Onder de vleugels van Red Bull bleef hij groeien, en werd hij in 2025 de runner-up in de Formule 3. Hij maakte daarna zijn debuut in de Formule 2, en scoorde daar in zijn derde race een podiumplaats.

Dit jaar rijdt Tsolov zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2, en dat gaat zeker niet onaardig. Na een valse start in de sprintrace in Melbourne wist hij twee keer te winnen, en won hij halverwege het seizoen drie races op rij. Hij had de aandacht getrokken van de internationale media, en werd gelinkt aan een stap naar de koningsklasse.

Weinig F1-ervaring

Op een demorun in de Red Bull RB7 in de straten van zijn geboortestad Sofia na, had hij echter nog geen meter in Formule 1-materiaal gereden. Dat hij nadrukkelijk in verband werd gebracht met een zitje bij Racing Bulls, was dan ook zeer opvallend.

Tsolov heeft onmiskenbaar talent, maar de vraag is of een stap voor hem niet te vroeg zou zijn. Deze zomer werkte hij zijn tweede F1-demorun af op het Goodwood Festival of Speed, en reed hij een rondje in de Mercedes-AMG GT3 waarmee Max Verstappen deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring.

Alle ogen gericht op de nieuwe ster

Tsolovs plotselinge bekendheid zorgde er ook voor dat de internationale media over hem begon te schrijven, en er geruchten naar buitenkwamen. De Bulgaar maakt geen onderdeel meer uit van de opleidingsploeg van Alonso, en Ralf Bach van F1 Insider stelde vorige maand dat Tsolov nog steeds zijn schuld moet terugbetalen. 

Onder de vleugels van Red Bull lijkt Tsolov in ieder geval vleugels te hebben gekregen. Als hij op deze manier doorgaat, kan hij de eerste Bulgaarse Formule 1-coureur ooit worden. Het jaar duurt nog lang, maar één ding is zeker: de Bulgaarse leeuw staat in de spotlights.

F1 Nieuws Nikola Tsolov Red Bull Racing

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Spanje Circuit de Catalunya
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BG
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, BG
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Red Bull Racing
Red Bull Racing
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