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De redactie beoordeelt: Hoe doet Max Verstappen het tot dusver?

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<b> De redactie beoordeelt: </b> Hoe doet Max Verstappen het tot dusver?

De zomerstop is in volle gang en dus is dit het moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De redactie van GPToday.net doet dat aan de hand van een aantal hamvragen met vandaag: Hoe doet Max Verstappen het tot dusver? 

Dat Verstappen tot de allerbeste coureurs aller tijden in de F1 hoort, daar is de gehele redactie van GPToday.net het over eens. Maar dit seizoen worstelt de Nederlander. Vanwege de achterstand van Red Bull Racing op Mercedes, Ferrari en McLaren, slaagde hij er nog niet in om dit jaar een race te winnen. Desondanks putte hij ieder raceweekend nagenoeg het maximale uit de RB22, of zelfs meer. 

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Danny Sosef 

"Max doet zijn best en doet wat hij kan, zoals we hem kennen. Hij blijft altijd zichzelf, open en eerlijk voor zover dat kan naar de buitenwacht. Hij is loyaal, tot op zekere hoogte. Hij klaagt veel, soms iets te, maar dat zal ook zijn om dingen duidelijk te maken naar de buitenwereld en voor intern dat het echt serieus is voor hem."

"Hij presteert altijd goed, verzaakt nooit maar je moet er ook wel de middelen voor hebben en die ontbreken grotendeels. De vraag is ook hoe goed Mekies nu als teambaas is, want vergeet niet dat hij al een jaar bezig is en er zijn tot nu toe meer belangrijke mensen vertrokken als naar binnen gehaald. Dat zal ook meespelen in een overweging om te blijven of weg te gaan, al blijf ik van mening dat Max niet snel weggaat bij Red Bull en hier het liefst zijn carriere wil eindigen, of dat nu in 2028 of 2035 is." 

Jeroen Immink 

"Omdat Red Bull een beetje in niemandsland zit, kan Verstappen het sporadisch opnemen tegen de topteams, terwijl hij achter zich nauwelijks iemand concurrentie ziet bieden. Echter vind ik hem in de kwalificaties echt ijzersterk. Een paar keer zette hij zijn auto op een startplek waar die RB22 absoluut niet hoorde te staan." 

"Inmiddels is dat het handelsmerk van Verstappen: eruit persen wat er in zit, en soms zelfs nog veel meer doen dan dat. Ook al kan hij voorlopig niet denken aan een vijfde wereldtitel, altijd weet hij ergens iets speciaals te laten zien." 

"Het is te hopen dat Red Bull de auto aan de praat krijgt, anders wint Verstappen voor het eerst sinds zijn debuutjaar 2015 geen Grand Prix in een seizoen. Want vier podiumplekken en een zesde plek bij de coureurs is natuurlijk absoluut niet wat de 28-jarige nastreeft." 

"Persoonlijk denk ik dat het voor Verstappen en ook de sport beter is als hij in 2027 zijn geluk elders gaat zoeken, bij bijvoorbeeld Mercedes of McLaren. Dat lijken voorlopig de meest reële opties. Dat zweept het circus weer een beetje op en heeft iedereen weer wat om naar uit te kijken. Of hij dat zelf natuurlijk wil, zal allemaal nog moeten blijken." 

Bob Plaizier 

"Dat er soms stoom uit de oren van Verstappen komt, is heel goed te begrijpen. Hij is nog altijd de beste coureur van het veld, maar de achterstand van Red Bull is gewoon te groot. Ze moeten snel een oplossing gaan vinden, maar het lijkt me niet logisch dat hij gaat vertrekken."

"Bij Red Bull heeft hij de vrijheid om in andere klassen te rijden, is hij dé hoofdpersoon en kan hij kritiek leveren zoals hij wil. Eigenlijk laat die kritiek één ding zien: Verstappen wil dat het beter gaat met Red Bull. En als je wil dat het beter gaat met een team, waarom zou je dan kritisch zijn als je weggaat? Dan ben je eigenlijk je toekomstige concurrent brandstof aan het geven."

"Ik denk dat Verstappen bij Red Bull blijft, ook omdat er verder weinig opties zijn. Verstappen kan meegroeien met Red Bull, en vooralsnog perst hij weer elk weekend het beste uit de auto. Ik denk niet dat hij zich kan mengen in de titelstrijd, maar het strijden om de zeges lijkt me wel heel goed mogelijk."

Jesse Jansen

"Verstappen moet het doen met een Red Bull-bolide die niet zo sterk is als ik van tevoren had gedacht. Hoewel zijn teamgenoot Isack Hadjar zo nu en dan vertelt dat ze de volgende race dan echt kans maken op de overwinning, lijkt dit minder te gelden voor Verstappen." 

"Ik heb een paar keer gedacht dat er echt een overwinning in kon zitten, maar het is tot nu toe nog niet zo ver gekomen. Ik denk dat Verstappen zeker kans maakt om dit jaar nog voor een overwinning te strijden."

Larry Perkins

Posts: 67.111

Nou heb ik zin in een ouwerwetse Koetjesreep, vooral door het filmpje...

Wel een passende, leuke livery van de helm. Beoordeling: 8+.

  • 2
  • 14 aug 2026 - 11:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • snailer

    Posts: 34.396

    Die heb ik al recent beantwoord Dacht onder wie opviel in positieve zin.

    Voor mij gezien het materiaal dat ze onder de bips hebben Antonelli en Verstappen. Mogelijk samen met Norris.
    En als vierde Hamilton. Vooral om het werk naast de baan. Hij heeft Ferrar in beweging gekregen. En dat zijn Vettel en Leclerc nooit gelukt.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 09:54
  • Pietje Bell

    Posts: 36.198

    Max zojuist op zijn IG:

    www.instagram.com/p/DcA19PTDsE4/

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:22
  • Pietje Bell

    Posts: 36.198

    Max zojuist op zijn IG:

    www.instagram.com/p/DcA19PTDsE4/

    Deze is iets vrolijker:

    www.instagram.com/p/DcA1TuAqJAw/

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:27
  • Pietje Bell

    Posts: 36.198

    Filter? Dan maar zo:

    Max zojuist op zijn IG:

    urlr.me/jx9wBP

    Deze is iets vrolijker:

    urlr.me/ZSPEJY

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:58
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Nou heb ik zin in een ouwerwetse Koetjesreep, vooral door het filmpje...

      Wel een passende, leuke livery van de helm. Beoordeling: 8+.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 11:30
    • Pietje Bell

      Posts: 36.198

      Vind het ook een leuke helm. Leuk idee, Delfts blauw, echt Nederlands.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 36.198

      Proef die smaak nog van vroegah, bah! Namaak chocola, cacaofantasie waar heel weinig cacao in zat.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:27
  • Pietje Bell

    Posts: 36.198

    En de Jet Anon heeft zich gisteren weer gemeld.
    Evenals de vorige 2 weken waarvan de gegevens die ik hier gepost heb achteraf
    allemaal klopten zijn hier weer nieuwe gegevens:

    "Jos is in Cannes. Morgen vertrekt Max' jet om 11:00 uur vanuit Cannes naar Amsterdam.
    Er is nog geen retourvlucht, maar ik denk dat die zaterdag rechtstreeks vanuit Amsterdam naar Olbia vliegt om Max en de rest op te halen.
    🛫- Jet Anon"


    Max zijn jet is zojuist om vanuit Cannes vertrokken naar Amsterdam:

    De aangegeven tijd is UTC.

    ibb.co/RGgWrdGj

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.198

      ibb.co/21gN6vry

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 11:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Olbia, is dat qua inwonertal is Olbia niet de vierde stad op Sardinië?

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 11:37
    • Pietje Bell

      Posts: 36.198

      Ja en op de noordelijke helft de 2e stad, maar waarvoor is dat van belang?
      Zodra een gezelschap daar arriveert gaan ze toch naar hun jacht of hotel/villa. Olbia is weinig aan.
      Ik vind het mooi dat er iemand is die ons van te voren van correcte feiten voorziet.
      Max zijn jet landt zo op Schiphol en zal dus Jos met zijn gezin aan boord hebben.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:22

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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