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Verstappen wil geen eigen F1-team: "Veel te intensief!"

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Verstappen wil geen eigen F1-team: "Veel te intensief!"

Max Verstappen ziet het niet zitten om met zijn eigen raceteam de Formule 1 te betreden. De viervoudig wereldkampioen zet dit jaar stappen met zijn GT3-team, en wil dit project in de toekomst verder gaan uitbreiden. De Formule 1 lijkt niet in de plannen voor te komen.

Verstappen combineert zijn werkzaamheden met Red Bull in de Formule 1 dit jaar met het runnen van zijn eigen raceteam. Verstappen Racing is actief in de GT3-racerij, waar ze een fabrieksdeal hebben besloten met Mercedes. Verstappen nam zelf deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelde met de ervaren Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Verstappen hoopt in de toekomst nog meer races te kunnen rijden, en de plannen zijn groots.

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Eigen team in de Formule 1?

Verstappen droomt groot, en in een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag waar het team over tien of twintig jaar moet staan: "Dan moet er een professioneel raceteam staan dat meevecht voor de zeges in de verschillende raceklassen. Niets meer, niets minder. We gaan niet meedoen, omdat het leuk is om mee te rijden. We willen vooraan rijden, races winnen en in ieder geval constant vooraan meestrijden."

Verstappen is er zeer duidelijk over: "Die standaard moet er altijd zijn. Het tempo van de doorontwikkeling hangt ook een beetje af van mijn eigen keuzes voor de komende jaren en wat ik doe in de Formule 1. Maar het is zeker de doelstelling om het raceteam verder uit te breiden. Vooral richting de langeafstandsracerij, niet richting de Formule 1 of zo."

'Er wordt zoveel gespeculeerd'

Verstappen werd in het verleden wel in verband gebracht met het opzetten van een eigen F1-team: "Haha, je moet niet alles lezen en ook zeker niet alles geloven. Dat doe ik zelf ook niet. Er wordt zoveel gespeculeerd over van alles."

Waarom ziet Verstappen dit niet zitten?

De Formule 1 is op dit gebied dan ook niet zijn droomklasse: "Nee! Dat is veel te intensief. Dan ben ik straks nog steeds 24 raceweekenden per jaar onderweg of heel erg druk met mijn eigen raceteam. Zaken uitbesteden? Ja, dat kan. Maar ik vind dat, als je echt een toegewijde teameigenaar bent die alles goed voor elkaar wil hebben, je er bovenop moet zitten en in de buurt moet zijn."

"Natuurlijk, je moet ook mensen hebben die de dagelijkse operatie van het team runnen op een goede manier, maar ik ben niet iemand die vijf races ergens op het strand kan liggen zonder te weten wat er aan de hand is met zijn team. Dat zou me dan te veel stress opleveren en dat wil ik niet."

Pietje Bell

Posts: 36.122

Heb me eenmalig dat magazine aangeschaft vanwege het feit dat er heel veel over
de F1 en vooral (de laatste GP op) circuit Zandvoort wordt geschreven. 100 pagina's
en met mooie foto's. Echt een bewaar exemplaar.

  • 2
  • 9 aug 2026 - 12:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.123

    Heb me eenmalig dat magazine aangeschaft vanwege het feit dat er heel veel over
    de F1 en vooral (de laatste GP op) circuit Zandvoort wordt geschreven. 100 pagina's
    en met mooie foto's. Echt een bewaar exemplaar.

    • + 2
    • 9 aug 2026 - 12:54
    • Drunt

      Posts: 637

      Je moet jezelf af en toe verwennen Pietje, geniet ervan in het zonnetje :)

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 14:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.123

      Zal ik doen @Drunt, alhoewel het hier 33 graden in de schaduw is, pffff.
      Dat is me al te warm.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 14:47
    • Larry Perkins

      Posts: 66.992

      Hup de jacuzzi in @Pietje...

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 15:35
    • Pietje Bell

      Posts: 36.123

      De jacuzzi van jouw buurvrouw @Larry?

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 15:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.992

      Helaas, die is al bezet...

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 16:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.123

      Tja, jij bent met werkelijk ALLES het eerst!!

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 16:23

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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