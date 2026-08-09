Max Verstappen ziet het niet zitten om met zijn eigen raceteam de Formule 1 te betreden. De viervoudig wereldkampioen zet dit jaar stappen met zijn GT3-team, en wil dit project in de toekomst verder gaan uitbreiden. De Formule 1 lijkt niet in de plannen voor te komen.

Verstappen combineert zijn werkzaamheden met Red Bull in de Formule 1 dit jaar met het runnen van zijn eigen raceteam. Verstappen Racing is actief in de GT3-racerij, waar ze een fabrieksdeal hebben besloten met Mercedes. Verstappen nam zelf deel aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij de auto deelde met de ervaren Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Verstappen hoopt in de toekomst nog meer races te kunnen rijden, en de plannen zijn groots.

Eigen team in de Formule 1?

Verstappen droomt groot, en in een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag waar het team over tien of twintig jaar moet staan: "Dan moet er een professioneel raceteam staan dat meevecht voor de zeges in de verschillende raceklassen. Niets meer, niets minder. We gaan niet meedoen, omdat het leuk is om mee te rijden. We willen vooraan rijden, races winnen en in ieder geval constant vooraan meestrijden."

Verstappen is er zeer duidelijk over: "Die standaard moet er altijd zijn. Het tempo van de doorontwikkeling hangt ook een beetje af van mijn eigen keuzes voor de komende jaren en wat ik doe in de Formule 1. Maar het is zeker de doelstelling om het raceteam verder uit te breiden. Vooral richting de langeafstandsracerij, niet richting de Formule 1 of zo."

'Er wordt zoveel gespeculeerd'

Verstappen werd in het verleden wel in verband gebracht met het opzetten van een eigen F1-team: "Haha, je moet niet alles lezen en ook zeker niet alles geloven. Dat doe ik zelf ook niet. Er wordt zoveel gespeculeerd over van alles."

Waarom ziet Verstappen dit niet zitten?

De Formule 1 is op dit gebied dan ook niet zijn droomklasse: "Nee! Dat is veel te intensief. Dan ben ik straks nog steeds 24 raceweekenden per jaar onderweg of heel erg druk met mijn eigen raceteam. Zaken uitbesteden? Ja, dat kan. Maar ik vind dat, als je echt een toegewijde teameigenaar bent die alles goed voor elkaar wil hebben, je er bovenop moet zitten en in de buurt moet zijn."

"Natuurlijk, je moet ook mensen hebben die de dagelijkse operatie van het team runnen op een goede manier, maar ik ben niet iemand die vijf races ergens op het strand kan liggen zonder te weten wat er aan de hand is met zijn team. Dat zou me dan te veel stress opleveren en dat wil ik niet."