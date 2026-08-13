Max Verstappen staat niet alleen bekend om zijn prestaties op het Formule 1-circuit, maar krijgt ook buiten de baan regelmatig lof van andere coureurs. Dino Beganovic is de volgende die de Nederlander een bijzonder groot compliment geeft. Volgens de Zweed is Verstappen één van de aardigste en meest bescheiden coureurs die hij kent.

Beganovic sprak daarover in de Viaplay F1-podcast, waar hem werd gevraagd welke Formule 1-coureur het prettigst in de omgang is. De Ferrari-junior hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord en kwam al snel uit bij Verstappen.

Beganovic onder de indruk van Verstappen

"Ik ga niet zeggen wie ik de minst aardige coureur vind, maar als ik Bortoleto en Bearman, met wie ik goed bevriend ben, buiten beschouwing laat, zou ik Max noemen als één van de aardigste", vertelt Beganovic. Volgens de Zweed ontstaat er bij fans en media soms een verkeerd beeld van de Nederlander.

"Veel mensen zien dat niet, omdat Max een grappenmaker is en zich in de media niet altijd als de meest vriendelijke persoon presenteert. Maar buiten de baan is hij echt oprecht. Ik heb onder meer veel met hem gesimuleerd en het voelt alsof we elkaar al jaren kennen", aldus Beganovic.

'Max stelde alleen maar vragen over mij'

De Ferrari-junior merkt bovendien dat Verstappen oprecht geïnteresseerd is in het leven van andere coureurs. "Hij vraagt veel over de Formule 2 en wil echt weten hoe het specifiek met mij gaat. Het gesprek draait dus niet alleen om hemzelf. Dat vind ik bijzonder aan hem", klinkt het.

Beganovic kwam Verstappen onlangs ook buiten het circuit tegen in Monaco. "Ik was een paar weken geleden bij Gabriel Bortoleto op bezoek en kwam Max tegen nadat ik mijn auto in de parkeergarage had gezet. Hij liep daar met zijn dochtertje en kwam zelf naar me toe. Hij stelde opnieuw ontzettend veel vragen en was heel vriendelijk. Voor mij is hij één van de meest bescheiden coureurs die er zijn."