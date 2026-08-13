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Verstappen krijgt groot compliment: "Een van de aardigste F1-coureurs"

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Verstappen krijgt groot compliment: "Een van de aardigste F1-coureurs"

Max Verstappen staat niet alleen bekend om zijn prestaties op het Formule 1-circuit, maar krijgt ook buiten de baan regelmatig lof van andere coureurs. Dino Beganovic is de volgende die de Nederlander een bijzonder groot compliment geeft. Volgens de Zweed is Verstappen één van de aardigste en meest bescheiden coureurs die hij kent.

Beganovic sprak daarover in de Viaplay F1-podcast, waar hem werd gevraagd welke Formule 1-coureur het prettigst in de omgang is. De Ferrari-junior hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord en kwam al snel uit bij Verstappen.

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Beganovic onder de indruk van Verstappen

"Ik ga niet zeggen wie ik de minst aardige coureur vind, maar als ik Bortoleto en Bearman, met wie ik goed bevriend ben, buiten beschouwing laat, zou ik Max noemen als één van de aardigste", vertelt Beganovic. Volgens de Zweed ontstaat er bij fans en media soms een verkeerd beeld van de Nederlander.

"Veel mensen zien dat niet, omdat Max een grappenmaker is en zich in de media niet altijd als de meest vriendelijke persoon presenteert. Maar buiten de baan is hij echt oprecht. Ik heb onder meer veel met hem gesimuleerd en het voelt alsof we elkaar al jaren kennen", aldus Beganovic.

'Max stelde alleen maar vragen over mij'

De Ferrari-junior merkt bovendien dat Verstappen oprecht geïnteresseerd is in het leven van andere coureurs. "Hij vraagt veel over de Formule 2 en wil echt weten hoe het specifiek met mij gaat. Het gesprek draait dus niet alleen om hemzelf. Dat vind ik bijzonder aan hem", klinkt het.

Beganovic kwam Verstappen onlangs ook buiten het circuit tegen in Monaco. "Ik was een paar weken geleden bij Gabriel Bortoleto op bezoek en kwam Max tegen nadat ik mijn auto in de parkeergarage had gezet. Hij liep daar met zijn dochtertje en kwam zelf naar me toe. Hij stelde opnieuw ontzettend veel vragen en was heel vriendelijk. Voor mij is hij één van de meest bescheiden coureurs die er zijn."

snailer

Posts: 34.363

Er wordt inderdaad veel te veel non-nieuws gebracht. Maar wat als een journaille het brengt, Bertrand? Nu maakt het me echt helemaal niets wat de goegemeente er van vindt. Maar in grote delen van de officiele en officieze F1 aanhang, Britse media voorop en veel Britse streamers voorop, wordt Vers... [Lees verder]

  • 2
  • 13 aug 2026 - 15:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Dino Beganovic Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.389

    Paus Leo schijnt de aardigste paus te zijn sinds popie Jopie II, ik zie overeenkomsten!

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 14:17
    • snailer

      Posts: 34.363

      Er wordt inderdaad veel te veel non-nieuws gebracht. Maar wat als een journaille het brengt, Bertrand? Nu maakt het me echt helemaal niets wat de goegemeente er van vindt. Maar in grote delen van de officiele en officieze F1 aanhang, Britse media voorop en veel Britse streamers voorop, wordt Verstappen neergezet als een nare man. En eigenlijk van mensen die in zijn werkomgeving zitten, die hem prive hebben meegemaakt, of die bij toeval een poos professioneel in de keuken hebben kunnen kijken vertellen een totaal ander verhaal.
      Als je interesse hebt wat een journalist over hem heeft verteld, laat het me dan weten. Hij heeft een lange periode binnen RBR mogen meekijken. Heb hem horen zeggen dat de enige deur die dicht bleef, de deur was waarachter de RB eigenaren kwamen vergaderen met de RBR top. Hij heeft er dus gezeten die periode dat Verstappen vorig jaar dreigde weg te gaan bij RBR. Ook de periode dat Horner werd ontslagen. En het is ook een groot deel van de verslechtering van RBR als race team.
      Hij heeft geen reden om positief te zijn. Dat verkoopt niet. Hij heeft over de periode bij RBR een boek geschreven. In Engels. En het schijnt vertaald naar het Nederlands. Ben even de titel kwijt. Maar ik hoop ook dat boek te ontvangen rond de Kerst. Niet dat we hier echt aan Kerst doen. Hoe vaak heeft een Journalist van binnenuit mee kunnen kijken. Niet vaak. En dan ook nog eens in een zeer tumultueuze periode van RBR.

      Als je wil kan ik een quote geven van een interview van de man en een link naar de podcast waar hij was. Grappige sidenote. De podcaster is een anti verstappen waar ik mee begon. En dat kan je al direct aan de eerste vraag zien. De quote die ik heb is het antwoord op die vraag.
      Heb de podcast niet afgeluisterd. Als de journaille schrijft zoals hij praat ga ik zijn boek niet uitlezen.


      Je doet onbewust te kort aan een race held. Ook al denk ik dat je sneer richting plaatsing van dit artiekel is gericht.

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 15:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.389

      @snailer, ik kan uit eerste hand vertellen Max is geen nare man, sterker nog Frans (rip), Jos en Max staken er altijd met kop en schouders bovenuit in het contact met de eenvoudige vlagmedewerkers (zoals bertje) op en naast de baan. Ik zal geen namen noemen, maar laat ik het zo zeggen. De meeste Hollanders die op de baan kwamen = DIKNEK / ENGNEK (enkele uitzonderingen daargelaten), de Familie Verstappen= GEEN DIKNEK / ENGNEK.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 15:34
    • snailer

      Posts: 34.363

      Kijk!

      Respect dat je langs de baan hebt gestaan. Ik zou dat niet op kunnen brengen. Het risico nemen wel. Maar niet een volle race volle concentratie. En de afleiding. Zou vrezen dat ik me te veel op de race zou focusen.

      Ik moet aannemen wat je zegt. Mijn ervaring als niet-Nederlander is dat in alle bevolkingsgroepen DIKNEKKEN/ENGNEKKEN zitten maar zeker ook GEEN DIKNEKKEN/ENGNEKKEN.

      En nee ik vertel mijn nationaliteit niet. stel je voor dat ik ge-dis-cri-mi-neerd word. Niet dat ik er mee zit. als het zou gebeuren.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 16:04
    • iOosterbaan

      Posts: 2.210

      Ik heb Max ontmoet toen ie net in F3 zat, pa en Arie stonden verderop te kletsen en hij was beetje alleen. Dus toen ff met hem gekletst, o.a. over dat ie niet veel langer moest groeien. Waarop hij gelijk heel geanimeerd reageerde dat hij echt uitgegroeid was, maar al met al en helemaal voor nog maar 14/15 jarige was hij super vriendelijk en beleefd.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 16:06
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.389

      @mezelf, moet ook even gemeld worden als het warm (=pleurisheet)was dan bood Frans of Jos je gerust een blikje fanta of iets dergelijks aan, moet de eerst keer nog meemaken dat een van die patjepeeërs (de dikke nekken, ik noem verder geen namen), je iets aanbood laat staan je als een materieel verlengstuk van hun veel te dure hobby beschouwde (ja schelden, of naar je fluiten alsof je een "hond" was). Goed Bertje heeft zijn gal weer gespuwd.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 16:07
  • d07

    Posts: 2.638

    Zoooooo, deze kan Max weer even in z'n zak steken!

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 14:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.903

    Weer eentje die bij Max op z'n scheepje vakantie wil vieren....
    Of......er staat iemand achter hem met 'n groot rood dik hoofd...

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 14:42
    • snailer

      Posts: 34.363

      Waarom zou je dat doen, Ouw?

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 16:06
  • Larry Perkins

    Posts: 67.085

    Beganovic: “Max is één van de aardigste coureurs, Max een grappenmaker en hij is echt oprecht en vriendelijk en één van de meest bescheiden coureurs die er zijn."

    Ben toch nog steeds weer verbaasd over hoeveel overeenkomsten Max heeft met de jonge Larry Perkins. Ik had in mijn tijd niet het budget om iedere GP te rijden maar als ik aan het begin van een GP-weekend het rennerskwartier (tegenwoordig: paddock) binnenkwam wandelen, dan gonsde het rond: “Yes guys, Larry is back, Larry is back in the paddock!” En de sfeer kreeg een enorme boost.
    Kijken we naar het heden dan herkennen weldenkende forumleden dezelfde kenmerken ongetwijfeld bij de @Larry Perkins als mede-forumlid: Aardig, grappig, oprecht, vriendelijk en zeer bescheiden. Alsof de tijd heeft stil gestaan…

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 15:36
    • snailer

      Posts: 34.363

      "Ben toch nog steeds weer verbaasd over hoeveel overeenkomsten Max heeft met de jonge Larry Perkins. "

      Hahahahah. Ik kan je zeggen dat ik ben gestopt met lezen. Maar man. Dank voor de lach die ik er door kreeg!

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 16:07

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Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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