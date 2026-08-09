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Verstappen ziet gelijkenissen met Cruijff: "Succes helpt enorm"

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Verstappen ziet gelijkenissen met Cruijff: "Succes helpt enorm"

Max Verstappen had nooit kunnen voorspellen dat hij zou uitgroeien tot een van de grootste sporticonen van Nederland. De viervoudig wereldkampioen ziet tijdens vrijwel iedere Grand Prix duizenden Nederlandse fans in het oranje op de tribunes zitten. Zelf had hij bij zijn entree in de Formule 1 nooit verwacht dat zijn carrière zo'n enorme impact zou hebben.

De populariteit van Verstappen is inmiddels niet meer weg te denken uit de Formule 1. Niet alleen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar ook op circuits als Spa-Francorchamps, de Red Bull Ring en Suzuka kleuren de tribunes regelmatig oranje. Volgens Verstappen zijn zijn prestaties de belangrijkste reden voor die massale steun, al speelt er volgens hem meer mee.

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Verstappen vergelijkt zichzelf met Cruijff

"Ik had dit zelf nooit verwacht. Volgens mij denkt niemand daaraan als je aan je carrière begint. Toen ik de Formule 1 binnenkwam, had ik niet kunnen denken dat het zo goed zou uitpakken. De overwinningen, de wereldtitels en uiteindelijk ook de fans", vertelt Verstappen aan Formule 1 Magazine. Volgens de Nederlander is succes de belangrijkste basis voor populariteit.

"Succes helpt enorm. Als Johan Cruijff niet tegen een bal had kunnen trappen, was hij natuurlijk nooit zo populair geworden", legt Verstappen uit. Toch denkt de Red Bull-coureur dat prestaties alleen niet genoeg zijn. Volgens hem speelt ook iemands persoonlijkheid een belangrijke rol en moeten bekende sporters zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie richting kinderen.

'Cruijff is zeker interessant' 

Verstappen voelt zich bovendien sterk aangetrokken tot de persoonlijkheid van Cruijff. De Nederlander leest naar eigen zeggen vrijwel nooit boeken, maar maakt voor een boek over de Nederlandse voetballegende graag een uitzondering. "Ik lees eigenlijk nooit boeken, dat vind ik verschrikkelijk. Maar als er een nieuw boek over Johan Cruijff verschijnt, wil ik het wel lezen. Zijn manier van denken en zijn uitspraken vind ik interessant."

Net als Cruijff staat Verstappen bekend om zijn directe manier van communiceren. De Nederlander wil daar niets aan veranderen nu hij tot de succesvolste Formule 1-coureurs ooit behoort. "Ik hoop dat mensen juist daarom iets in mij herkennen. Je hebt er niets aan om jezelf anders voor te doen. Ik zal mensen altijd met respect behandelen en proberen een goed voorbeeld te zijn voor kinderen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.351

    Over de huidige staat van de f1 in het algemeen en die van RB in het bijzonder zegt Max dan ook: “ elk nadeel heeft zijn voordeel “.

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 11:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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