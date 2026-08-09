Max Verstappen had nooit kunnen voorspellen dat hij zou uitgroeien tot een van de grootste sporticonen van Nederland. De viervoudig wereldkampioen ziet tijdens vrijwel iedere Grand Prix duizenden Nederlandse fans in het oranje op de tribunes zitten. Zelf had hij bij zijn entree in de Formule 1 nooit verwacht dat zijn carrière zo'n enorme impact zou hebben.

De populariteit van Verstappen is inmiddels niet meer weg te denken uit de Formule 1. Niet alleen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar ook op circuits als Spa-Francorchamps, de Red Bull Ring en Suzuka kleuren de tribunes regelmatig oranje. Volgens Verstappen zijn zijn prestaties de belangrijkste reden voor die massale steun, al speelt er volgens hem meer mee.

Verstappen vergelijkt zichzelf met Cruijff

"Ik had dit zelf nooit verwacht. Volgens mij denkt niemand daaraan als je aan je carrière begint. Toen ik de Formule 1 binnenkwam, had ik niet kunnen denken dat het zo goed zou uitpakken. De overwinningen, de wereldtitels en uiteindelijk ook de fans", vertelt Verstappen aan Formule 1 Magazine. Volgens de Nederlander is succes de belangrijkste basis voor populariteit.

"Succes helpt enorm. Als Johan Cruijff niet tegen een bal had kunnen trappen, was hij natuurlijk nooit zo populair geworden", legt Verstappen uit. Toch denkt de Red Bull-coureur dat prestaties alleen niet genoeg zijn. Volgens hem speelt ook iemands persoonlijkheid een belangrijke rol en moeten bekende sporters zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie richting kinderen.

'Cruijff is zeker interessant'

Verstappen voelt zich bovendien sterk aangetrokken tot de persoonlijkheid van Cruijff. De Nederlander leest naar eigen zeggen vrijwel nooit boeken, maar maakt voor een boek over de Nederlandse voetballegende graag een uitzondering. "Ik lees eigenlijk nooit boeken, dat vind ik verschrikkelijk. Maar als er een nieuw boek over Johan Cruijff verschijnt, wil ik het wel lezen. Zijn manier van denken en zijn uitspraken vind ik interessant."

Net als Cruijff staat Verstappen bekend om zijn directe manier van communiceren. De Nederlander wil daar niets aan veranderen nu hij tot de succesvolste Formule 1-coureurs ooit behoort. "Ik hoop dat mensen juist daarom iets in mij herkennen. Je hebt er niets aan om jezelf anders voor te doen. Ik zal mensen altijd met respect behandelen en proberen een goed voorbeeld te zijn voor kinderen."