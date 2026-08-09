Max Verstappen kan inmiddels terugvallen op jarenlange ervaring in de Formule 1, maar vader Jos Verstappen blijft een belangrijke gesprekspartner. De voormalig Formule 1-coureur geeft zijn zoon tegenwoordig nauwelijks nog rijadvies, maar bespreekt nog altijd uitgebreid wat er op en naast het circuit gebeurt. Ook op een van de spannendste momenten uit Max' carrière stond Jos dicht bij zijn zoon.

De rol van Jos is door de jaren heen wel veranderd. Waar hij Max in diens beginjaren nog intensief probeerde te begeleiden, ligt de nadruk tegenwoordig vooral op open gesprekken. Vader en zoon spreken elkaar nog dagelijks, maar volgens Jos gaat het grootste gedeelte van die gesprekken juist niet over Formule 1.

'We zeggen altijd eerlijk wat we denken'

"Ik vertel Max nooit wat hij moet doen, dat hebben we samen afgesproken. We praten gewoon open met elkaar. Als hij een fout maakt, begin ik daar niet meteen na de race over. Soms bespreken we het de volgende dag of pas op dinsdag. Dan nemen we samen door wat er is gebeurd", vertelt Jos tegen Auto Hebdo. "We kunnen gewoon zeggen: dat was goed, dat ging niet goed of ik had het anders aangepakt. Ik vertel hem ook wat ik in de media zie en wat me opvalt aan zijn rijden."

In de beginjaren van Max in de Formule 1 was de rol van Jos veel intensiever. De Nederlander zag dat zijn zoon als zeer jonge coureur nog veel moest leren na zijn overstap vanuit de Formule 3. "Ik probeerde hem toen overal zo goed mogelijk bij te helpen. Max was nog ontzettend jong en had veel te leren. De Formule 1 is bovendien heel anders dan de Formule 3. Er was dus enorm veel om te leren, begrijpen en onder controle te krijgen."

'Ik wist honderd procent zeker dat Max zou gaan'

Een van de meest intense momenten beleefde Jos in 2021, toen Max na een zwaar incident met Lewis Hamilton op Silverstone later dat jaar om de wereldtitel streed. De crash op hoge snelheid zorgde destijds voor grote zorgen bij zijn vader. "Je zag meteen dat het een zeer zware crash was. Max ging naar het medisch centrum en ik ben daar direct naartoe gegaan. Vervolgens zijn we naar het ziekenhuis gebracht voor röntgenfoto's en controles. Gelukkig bleek alles in orde, maar de druk vanuit de media was enorm."

De apotheose volgde maanden later in Abu Dhabi, waar Max in de laatste ronde Lewis Hamilton passeerde en zijn eerste wereldtitel veiligstelde. Jos wist vooraf dat zijn zoon zou aanvallen, maar werd alsnog verrast door de plek waar dat gebeurde. "Met nog zes ronden te gaan kwam de safety car en uiteindelijk bleef er maar één ronde over om het kampioenschap te beslissen. Ik wist voor honderd procent zeker dat Max ervoor zou gaan. Alleen had ik niet verwacht dat hij Lewis juist daar zou inhalen. Dat is typisch Max: hij haalt in op plekken waar niemand anders het probeert. Veel mensen langs de baan waren dan ook compleet verrast."

Voor Jos voelde het behalen van de wereldtitel als een droom die uitkwam. "Het was bijna niet te bevatten. Het voelde geweldig en we hebben een van de mooiste feesten ooit gevierd. Het was ontzettend emotioneel. Ik heb de video's van die avond nog steeds." Jos ziet de wereldtitel bovendien als het resultaat van een jarenlang gezamenlijk doel. "Na mijn eigen carrière was het mijn belangrijkste doel om Max naar de top van de autosport te brengen. Daar hebben we jarenlang samen naartoe gewerkt. Dat het uiteindelijk is gelukt, maakt me ontzettend trots. Niet alleen op alles wat hij als coureur heeft bereikt, maar ook op de man die hij is geworden."