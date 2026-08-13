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FIA erkent fouten te hebben gemaakt met ADUO-regeling

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FIA erkent fouten te hebben gemaakt met ADUO-regeling

De veelbesproken ADUO-regels zorgen ook binnen de FIA voor de nodige discussie. Nikolas Tombazis, de FIA-directeur voor eenzitters, erkent dat het systeem niet helemaal werkt zoals gehoopt. Volgens hem zijn de metingen van de FIA wel degelijk betrouwbaar, maar moet er richting de komende jaren naar verbeteringen worden gekeken.

ADUO, voluit Additional Development and Upgrade Opportunities, werd ingevoerd om motorleveranciers die achterop raken extra ontwikkelingsmogelijkheden te geven. De eerste beoordeling zorgde echter voor de nodige frustratie bij Red Bull, omdat de krachtbron van Red Bull Ford als sterkste werd aangemerkt. Mercedes kreeg daardoor één extra ontwikkelingsmogelijkheid en Ferrari zelfs twee.

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Tombazis benadrukt dat de FIA de resultaten zorgvuldig heeft vastgesteld. Red Bull vroeg na de eerste beoordeling om een controle van de resultaten, maar volgens de FIA-directeur bleken de metingen correct. "Onze metingen zijn naar mijn mening zeer nauwkeurig gebleken. Dat staat los van de vraag of het systeem uiteindelijk goed heeft gewerkt. Daar kunnen we eerlijk gezegd niet volledig tevreden over zijn, want er is veel onvrede ontstaan", legt Tombazis uit tegenover Motorsport.com.

Volgens de Griek is de discussie vooral logisch omdat alle motorleveranciers voortdurend bezig zijn met hun positie ten opzichte van de concurrentie. "Iedereen is ontzettend competitief en kijkt voortdurend naar waar hij staat ten opzichte van de rest. Daardoor ligt alles onder een vergrootglas. Het is dan ook niet vreemd dat ADUO zoveel discussie heeft veroorzaakt."

'Systeem heeft zwakke plekken'

Toch ziet Tombazis voldoende aanleiding om het systeem opnieuw tegen het licht te houden. "Ik denk dat ADUO momenteel werkt zoals het oorspronkelijk is ontworpen, maar er zitten absoluut zwakke plekken in. Daar moeten we de komende jaren naar kijken. We willen het systeem bovendien sneller en minder controversieel maken."

Een van de kritiekpunten is dat de FIA bij de beoordeling alleen naar de verbrandingsmotor kijkt, terwijl de ontwikkeling van de volledige krachtbron ook het elektrische gedeelte omvat. Tombazis wil nog niet vooruitlopen op mogelijke aanpassingen. Ook Honda, dat momenteel het grootste motorische tekort heeft en juist voor dit soort situaties van ADUO moet profiteren, staat open voor een evaluatie. "Voor Honda werkt het systeem op dit moment goed en krijgen we dankzij ADUO maximale mogelijkheden om onze motor verder te ontwikkelen. Maar we moeten blijven volgen of het systeem voor alle fabrikanten eerlijk uitpakt", stelt Honda-motorbaas Shintaro Orihara.

WC MAX

Posts: 7.141

Een van de kritiekpunten is dat de FIA bij de beoordeling alleen naar de verbrandingsmotor kijkt, terwijl de ontwikkeling van de volledige krachtbron ook het elektrische gedeelte omvat.

Precies dit.
Hier hoef je toch geen professor voor te zijn om op voorhand te weten dat dit geen eerlijk systee... [Lees verder]

  • 5
  • 13 aug 2026 - 21:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • WC MAX

    Posts: 7.141

    Een van de kritiekpunten is dat de FIA bij de beoordeling alleen naar de verbrandingsmotor kijkt, terwijl de ontwikkeling van de volledige krachtbron ook het elektrische gedeelte omvat.

    Precies dit.
    Hier hoef je toch geen professor voor te zijn om op voorhand te weten dat dit geen eerlijk systeem is.
    Als je de prestaties van de motor wilt meten, moet je naar het totaalpakket kijken om zo tot een eerlijk vergelijk tussen de fabrikanten te komen.
    Op deze manier werkt het juist averechts tov de doelstelling van de ADUO-regeling.

    • + 5
    • 13 aug 2026 - 21:09
    • Larry Perkins

      Posts: 67.100

      Long time no see @WC MAX, alles goed?

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 22:35
    • WC MAX

      Posts: 7.141

      Zeker Larry, all good. Thnx

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 22:52
    • Mick34

      Posts: 1.335

      @WC MAX

      Helemaal eens! Alsof er een stel hersenlozen die regels hebben gemaakt.

      Maar wat ik nog veel erger vind. Volgens mij kunnen regelwijzigingen van deze ADUO alleen doorgevoerd worden bij unanimiteit... Dan weet je nu al dat het nooit gaat gebeuren. RBR en Max zijn hiermee de klos de komende jaren.

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 00:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.179

      Allemaal leuk en aardig dat de hypocriete FiA dat erkend, maar wat doet het eraan in de huidige praktijk? Krijgt RBR alsnog groenlicht voor verbetering van hun motor?

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 06:26
    • snailer

      Posts: 34.379

      "Helemaal eens! Alsof er een stel hersenlozen die regels hebben gemaakt"

      De hele formule van dit jaar is gemaakt alsof er een stel hersenlozen die regels hebben gemaakt.

      Ze zijn ook nog eens Oost-Indisch doof. Er is in 2023 haarfijne feedback gegeven door Verstappen.

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 07:40
    • f(1)orum

      Posts: 10.312

      Zoals @Mr.Monza meerdere keren heeft aangegeven, waren het de teams/fabrikanten zelf die afgedwongen hebben om alleen de ICE te beoordelen. De FIA wilde juist ook het complete pakket kunnen beoordelen.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 08:36

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Bahrein Bahrain International Circuit
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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