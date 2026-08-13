De veelbesproken ADUO-regels zorgen ook binnen de FIA voor de nodige discussie. Nikolas Tombazis, de FIA-directeur voor eenzitters, erkent dat het systeem niet helemaal werkt zoals gehoopt. Volgens hem zijn de metingen van de FIA wel degelijk betrouwbaar, maar moet er richting de komende jaren naar verbeteringen worden gekeken.

ADUO, voluit Additional Development and Upgrade Opportunities, werd ingevoerd om motorleveranciers die achterop raken extra ontwikkelingsmogelijkheden te geven. De eerste beoordeling zorgde echter voor de nodige frustratie bij Red Bull, omdat de krachtbron van Red Bull Ford als sterkste werd aangemerkt. Mercedes kreeg daardoor één extra ontwikkelingsmogelijkheid en Ferrari zelfs twee.

FIA verdedigt metingen ondanks kritiek

Tombazis benadrukt dat de FIA de resultaten zorgvuldig heeft vastgesteld. Red Bull vroeg na de eerste beoordeling om een controle van de resultaten, maar volgens de FIA-directeur bleken de metingen correct. "Onze metingen zijn naar mijn mening zeer nauwkeurig gebleken. Dat staat los van de vraag of het systeem uiteindelijk goed heeft gewerkt. Daar kunnen we eerlijk gezegd niet volledig tevreden over zijn, want er is veel onvrede ontstaan", legt Tombazis uit tegenover Motorsport.com.

Volgens de Griek is de discussie vooral logisch omdat alle motorleveranciers voortdurend bezig zijn met hun positie ten opzichte van de concurrentie. "Iedereen is ontzettend competitief en kijkt voortdurend naar waar hij staat ten opzichte van de rest. Daardoor ligt alles onder een vergrootglas. Het is dan ook niet vreemd dat ADUO zoveel discussie heeft veroorzaakt."

'Systeem heeft zwakke plekken'

Toch ziet Tombazis voldoende aanleiding om het systeem opnieuw tegen het licht te houden. "Ik denk dat ADUO momenteel werkt zoals het oorspronkelijk is ontworpen, maar er zitten absoluut zwakke plekken in. Daar moeten we de komende jaren naar kijken. We willen het systeem bovendien sneller en minder controversieel maken."

Een van de kritiekpunten is dat de FIA bij de beoordeling alleen naar de verbrandingsmotor kijkt, terwijl de ontwikkeling van de volledige krachtbron ook het elektrische gedeelte omvat. Tombazis wil nog niet vooruitlopen op mogelijke aanpassingen. Ook Honda, dat momenteel het grootste motorische tekort heeft en juist voor dit soort situaties van ADUO moet profiteren, staat open voor een evaluatie. "Voor Honda werkt het systeem op dit moment goed en krijgen we dankzij ADUO maximale mogelijkheden om onze motor verder te ontwikkelen. Maar we moeten blijven volgen of het systeem voor alle fabrikanten eerlijk uitpakt", stelt Honda-motorbaas Shintaro Orihara.