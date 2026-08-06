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Bearman gevleid door Red Bull-geruchten: "Maar Ferrari is het doel"

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Bearman gevleid door Red Bull-geruchten: "Maar Ferrari is het doel"

De naam van Ollie Bearman duikt steeds nadrukkelijker op in de geruchtenmolen rond Red Bull Racing. De jonge Brit wordt genoemd als mogelijke opvolger van Max Verstappen, mocht de Nederlander besluiten het team te verlaten. Zelf reageert de Haas-coureur echter nuchter op alle speculaties en benadrukt hij dat zijn volledige focus momenteel elders ligt.

Bearman, die onderdeel uitmaakt van de Ferrari-opleiding, noemt de belangstelling van Red Bull vooral een eer. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat hij voorlopig niet bezig is met een mogelijke overstap en zich volledig richt op zijn prestaties bij Haas.

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Bearman voelt zich vereerd door Red Bull-geruchten

Bearman kreeg de afgelopen weken steeds vaker zijn naam gekoppeld aan Red Bull. Sky Sports-commentator David Croft meldde eerder dat het Oostenrijkse team de Brit nauwlettend volgt, nadat hij in 2026 een sterke indruk maakte bij Haas. De 21-jarige coureur begon het seizoen met een zevende plaats in Australië en een topvijfklassering in China, al zakte Haas daarna wat weg door de opmars van concurrenten.

De Brit reageert desondanks rustig op de verhalen. "Natuurlijk is het een mooi compliment als je in verband wordt gebracht met een team als Red Bull. Dat is een van de succesvolste teams in de Formule 1 en alleen al dat soort geruchten zijn prettig om te horen. Maar uiteindelijk blijven het slechts geruchten. Mijn volledige aandacht gaat momenteel uit naar mijn werk bij Haas", aldus Bearman geciteerd door PlanetF1.

Ferrari blijft het grote doel voor Bearman

Hoewel Red Bull in de media wordt genoemd als mogelijke bestemming, blijft Ferrari volgens Bearman zijn absolute droom. De Brit voelt veel loyaliteit richting de Italiaanse renstal, die hem al sinds zijn tijd in de Formule 3 ondersteunt en hem in 2024 zijn onverwachte Formule 1-debuut liet maken in Saoedi-Arabië.

"Ik hoop natuurlijk ooit voor Ferrari uit te komen. Zij hebben vanaf het begin vertrouwen in mij gehad en hebben een enorme rol gespeeld in mijn carrière. Dankzij hen sta ik nu in de Formule 1. Maar op dit moment geniet ik van mijn tijd bij Haas. Als ik hier zo goed mogelijk presteer, vergroot ik vanzelf mijn kansen voor de toekomst", besluit Bearman.

Opvallend genoeg liet Red Bull-teambaas Laurent Mekies onlangs weten het liefst met Max Verstappen en Isack Hadjar door te gaan in 2027. Daarmee lijkt Bearman voorlopig vooral een naam op het lijstje voor het geval Red Bull alsnog een onverwachte vacature moet invullen.

TylaHunter

Posts: 10.852

Met alle hocuspocus die jullie hier schrijven ziet de grid er volgend jaar zo uit:
Ferrari: Leclerc Hamilton
Mercedes: Antonelli Verstappen
Mclaren: Norris , Borteletto
Red Bull: Hadjar Piastri
Alpine: Gasly, Sainz
Audi: Hulkenberg Russell
Williams: Albon Perez
Aston Martin: Stroll Ocon
Racing Bu... [Lees verder]

  • 2
  • 6 aug 2026 - 17:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Ferrari Red Bull Racing Haas

Reacties (1)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.852

    Met alle hocuspocus die jullie hier schrijven ziet de grid er volgend jaar zo uit:
    Ferrari: Leclerc Hamilton
    Mercedes: Antonelli Verstappen
    Mclaren: Norris , Borteletto
    Red Bull: Hadjar Piastri
    Alpine: Gasly, Sainz
    Audi: Hulkenberg Russell
    Williams: Albon Perez
    Aston Martin: Stroll Ocon
    Racing Bulls: Lindblad Lawson
    Haas: Bearman Camara
    Caddilac: Bottas Tsolov

    Gewoon 0,0 realisme.

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 17:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 37
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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