De naam van Ollie Bearman duikt steeds nadrukkelijker op in de geruchtenmolen rond Red Bull Racing. De jonge Brit wordt genoemd als mogelijke opvolger van Max Verstappen, mocht de Nederlander besluiten het team te verlaten. Zelf reageert de Haas-coureur echter nuchter op alle speculaties en benadrukt hij dat zijn volledige focus momenteel elders ligt.

Bearman, die onderdeel uitmaakt van de Ferrari-opleiding, noemt de belangstelling van Red Bull vooral een eer. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat hij voorlopig niet bezig is met een mogelijke overstap en zich volledig richt op zijn prestaties bij Haas.

Bearman voelt zich vereerd door Red Bull-geruchten

Bearman kreeg de afgelopen weken steeds vaker zijn naam gekoppeld aan Red Bull. Sky Sports-commentator David Croft meldde eerder dat het Oostenrijkse team de Brit nauwlettend volgt, nadat hij in 2026 een sterke indruk maakte bij Haas. De 21-jarige coureur begon het seizoen met een zevende plaats in Australië en een topvijfklassering in China, al zakte Haas daarna wat weg door de opmars van concurrenten.

De Brit reageert desondanks rustig op de verhalen. "Natuurlijk is het een mooi compliment als je in verband wordt gebracht met een team als Red Bull. Dat is een van de succesvolste teams in de Formule 1 en alleen al dat soort geruchten zijn prettig om te horen. Maar uiteindelijk blijven het slechts geruchten. Mijn volledige aandacht gaat momenteel uit naar mijn werk bij Haas", aldus Bearman geciteerd door PlanetF1.

Ferrari blijft het grote doel voor Bearman

Hoewel Red Bull in de media wordt genoemd als mogelijke bestemming, blijft Ferrari volgens Bearman zijn absolute droom. De Brit voelt veel loyaliteit richting de Italiaanse renstal, die hem al sinds zijn tijd in de Formule 3 ondersteunt en hem in 2024 zijn onverwachte Formule 1-debuut liet maken in Saoedi-Arabië.

"Ik hoop natuurlijk ooit voor Ferrari uit te komen. Zij hebben vanaf het begin vertrouwen in mij gehad en hebben een enorme rol gespeeld in mijn carrière. Dankzij hen sta ik nu in de Formule 1. Maar op dit moment geniet ik van mijn tijd bij Haas. Als ik hier zo goed mogelijk presteer, vergroot ik vanzelf mijn kansen voor de toekomst", besluit Bearman.

Opvallend genoeg liet Red Bull-teambaas Laurent Mekies onlangs weten het liefst met Max Verstappen en Isack Hadjar door te gaan in 2027. Daarmee lijkt Bearman voorlopig vooral een naam op het lijstje voor het geval Red Bull alsnog een onverwachte vacature moet invullen.