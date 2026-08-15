Isack Hadjar maakt dit seizoen grote indruk als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman krijgt van voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert dan ook veel lof. Volgens de Brit heeft Hadjar zich in een van de moeilijkste stoeltjes van de Formule 1 uitstekend staande gehouden.

Hadjar werd voor 2026 doorgeschoven van Racing Bulls naar Red Bull Racing, waar hij de plaats van Yuki Tsunoda overnam. De 21-jarige Fransman rijdt pas zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar lijkt nu al een vaste waarde naast Verstappen te zijn. Herbert is vooral onder de indruk van de manier waarop Hadjar zich tijdens kwalificaties kan meten met de viervoudig wereldkampioen.

'Hadjar heeft zich in een geweldige positie gebracht'

"Hadjar is degene die mij het meest heeft overtuigd. Hij zit waarschijnlijk ook in de lastigste positie van allemaal, naast Verstappen", vertelt Herbert. "Hij heeft zichzelf echt in een uitstekende positie gebracht voor zijn verdere carrière. Hij zit vaak heel dicht bij Max en het verschil is gemiddeld maar één of twee tienden. Dat is enorm indrukwekkend."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur laat Hadjar bovendien zien dat hij over één snelle ronde veel snelheid beschikt. "Hij weet tijdens de kwalificatie echt goede rondes uit de auto te halen, terwijl dat waarschijnlijk het moeilijkste onderdeel is. Maar ook zijn racepace is goed. Daarnaast maakt hij niet veel fouten. Van alle jonge coureurs heeft hij op mij de meeste indruk gemaakt."

Verstappen nog duidelijk de baas

De cijfers laten wel zien dat Verstappen voorlopig nog de bovenliggende partij is. De Nederlander staat in het kwalificatieduel met Hadjar op een 8-3 voorsprong tijdens de reguliere kwalificaties. In de kwalificaties voor de sprintraces is de stand zelfs 4-0 in het voordeel van Verstappen. Ook tijdens de races leidt de Red Bull-kopman met ruime cijfers.

Toch zijn de verschillen in de kwalificatie regelmatig bijzonder klein. Vijf van Verstappens acht zeges op Hadjar kwamen met minder dan twee tienden van een seconde verschil. In Canada bedroeg het verschil slechts 0,028 seconde en in Barcelona 0,056 seconde. "Wat Hadjar dit seizoen laat zien, is echt opmerkelijk", besluit Herbert. "Hij heeft een geweldige toekomst voor zich in de Formule 1."