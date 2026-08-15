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Herbert geniet van Hadjar: "Hij redt zich naast Verstappen"

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Herbert geniet van Hadjar: "Hij redt zich naast Verstappen"

Isack Hadjar maakt dit seizoen grote indruk als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman krijgt van voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert dan ook veel lof. Volgens de Brit heeft Hadjar zich in een van de moeilijkste stoeltjes van de Formule 1 uitstekend staande gehouden.

Hadjar werd voor 2026 doorgeschoven van Racing Bulls naar Red Bull Racing, waar hij de plaats van Yuki Tsunoda overnam. De 21-jarige Fransman rijdt pas zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar lijkt nu al een vaste waarde naast Verstappen te zijn. Herbert is vooral onder de indruk van de manier waarop Hadjar zich tijdens kwalificaties kan meten met de viervoudig wereldkampioen.

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'Hadjar heeft zich in een geweldige positie gebracht'

"Hadjar is degene die mij het meest heeft overtuigd. Hij zit waarschijnlijk ook in de lastigste positie van allemaal, naast Verstappen", vertelt Herbert. "Hij heeft zichzelf echt in een uitstekende positie gebracht voor zijn verdere carrière. Hij zit vaak heel dicht bij Max en het verschil is gemiddeld maar één of twee tienden. Dat is enorm indrukwekkend."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur laat Hadjar bovendien zien dat hij over één snelle ronde veel snelheid beschikt. "Hij weet tijdens de kwalificatie echt goede rondes uit de auto te halen, terwijl dat waarschijnlijk het moeilijkste onderdeel is. Maar ook zijn racepace is goed. Daarnaast maakt hij niet veel fouten. Van alle jonge coureurs heeft hij op mij de meeste indruk gemaakt."

Verstappen nog duidelijk de baas

De cijfers laten wel zien dat Verstappen voorlopig nog de bovenliggende partij is. De Nederlander staat in het kwalificatieduel met Hadjar op een 8-3 voorsprong tijdens de reguliere kwalificaties. In de kwalificaties voor de sprintraces is de stand zelfs 4-0 in het voordeel van Verstappen. Ook tijdens de races leidt de Red Bull-kopman met ruime cijfers.

Toch zijn de verschillen in de kwalificatie regelmatig bijzonder klein. Vijf van Verstappens acht zeges op Hadjar kwamen met minder dan twee tienden van een seconde verschil. In Canada bedroeg het verschil slechts 0,028 seconde en in Barcelona 0,056 seconde. "Wat Hadjar dit seizoen laat zien, is echt opmerkelijk", besluit Herbert. "Hij heeft een geweldige toekomst voor zich in de Formule 1."

Rimmer

Posts: 13.445

Het verschil met Max komt uitsluitend doordat Max deze auto niet op de limiet kan rijden. Dat weet Herbert ook maar het is makkelijk inhakken op Max. Meer niet. Kansloze vent met kansloos commentaar.

  • 7
  • 15 aug 2026 - 12:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Johnny Herbert Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Rimmer

    Posts: 13.444

    Het verschil met Max komt uitsluitend doordat Max deze auto niet op de limiet kan rijden. Dat weet Herbert ook maar het is makkelijk inhakken op Max. Meer niet. Kansloze vent met kansloos commentaar.

    • + 6
    • 15 aug 2026 - 12:48
  • Larry Perkins

    Posts: 67.147

    Johnny Gokmafketel

    • + 2
    • 15 aug 2026 - 15:24

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WK standen 2026

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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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