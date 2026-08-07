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'Red Bull trekt Aston Martin-topman aan als opvolger Lambiase'

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'Red Bull trekt Aston Martin-topman aan als opvolger Lambiase'

Het team van Red Bull Racing lijkt een directe vervanger van de vertrekkende Gianpiero Lambiase te hebben gevonden. Lambiase combineerde in de afgelopen jaren de rol van race-engineer van Max Verstappen met die van Head of Racing. Volgens nieuwe verhalen wordt Tom McCullough zijn vervanger. Hij komt over van Aston Martin.

Begin dit jaar zorgde Lambiase voor een nodige schok toen hij aankondigde te gaan vertrekken bij het team van Red Bull. De trouwe rechterhand van Verstappen verlaat na volgend jaar Red Bull, en hij gaat aan de slag bij het team van McLaren. Voor Red Bull is dit een enorme dreun, want ze verloren in de afgelopen jaren veel belangrijke namen. Naast Lambiase vertrokken ook onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay.

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Wat gaat er nu gebeuren?

Volgens het Duitse medium Bild heeft Red Bull nu een vervanger gevonden voor Lambiase. De Oostenrijkse renstal zou de Brit Tom McCullough overnemen van Aston Martin, en hij zou aan de slag gaan als Head of Racing Engineering. Hij neemt dus slechts één taak van Lambiase over, en gaat niet aan de slag als race-engineer van Verstappen.

Met McCullough haalt Red Bull een volgende nieuwe naam binnen. Na de leegloop van de afgelopen jaren moeten ze op zoek naar nieuw toppersoneel, en recent werd al de komst van Gwen Lagrue aangekondigd. Hij komt over van het team van Mercedes, en zal als indirecte opvolger van Helmut Marko aan de slag gaan als de baas van het Red Bull Junior Team.

Wanneer begint McCullough?

Eerder deze week lekte uit dat McCullough eind dit jaar gaat vertrekken bij het team van Aston Martin. Hij was al geruime tijd niet meer betrokken bij de Formule 1-afdeling van het merk, en volgens Bild de overstap maken naar Milton Keynes. Het is echter nog niet duidelijk wanneer hij precies aan de slag gaat, dit zal te maken hebben met zijn periode van gardening leave. Eerder werd al bekend dat Tom Hart Lambiase gaat opvolgen als race-engineer van Verstappen.

Need5Speed

Posts: 4.242

Iedereen loopt weg bij Aston Martin. Het beste is eraf, dat hebben we vaker gezien. Die gaan hun niveau niet vasthouden zo :p

  • 1
  • 7 aug 2026 - 11:51
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Gianpiero Lambiase Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.242

    Iedereen loopt weg bij Aston Martin. Het beste is eraf, dat hebben we vaker gezien. Die gaan hun niveau niet vasthouden zo :p

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 11:51
  • snailer

    Posts: 34.176

    Wat weegt zwaarder? Een kopstuk? Of een topman? Of zou het even veel wegen?

    Ik weet het niet, he!

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 12:03
    • Rocks

      Posts: 1.129

      Een voorover hellende Topvrouw 😎

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Gianpiero Lambiase -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 14 okt 1980 (45)
  • Geb. plaats , GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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