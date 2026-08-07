Het team van Red Bull Racing lijkt een directe vervanger van de vertrekkende Gianpiero Lambiase te hebben gevonden. Lambiase combineerde in de afgelopen jaren de rol van race-engineer van Max Verstappen met die van Head of Racing. Volgens nieuwe verhalen wordt Tom McCullough zijn vervanger. Hij komt over van Aston Martin.

Begin dit jaar zorgde Lambiase voor een nodige schok toen hij aankondigde te gaan vertrekken bij het team van Red Bull. De trouwe rechterhand van Verstappen verlaat na volgend jaar Red Bull, en hij gaat aan de slag bij het team van McLaren. Voor Red Bull is dit een enorme dreun, want ze verloren in de afgelopen jaren veel belangrijke namen. Naast Lambiase vertrokken ook onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay.

Wat gaat er nu gebeuren?

Volgens het Duitse medium Bild heeft Red Bull nu een vervanger gevonden voor Lambiase. De Oostenrijkse renstal zou de Brit Tom McCullough overnemen van Aston Martin, en hij zou aan de slag gaan als Head of Racing Engineering. Hij neemt dus slechts één taak van Lambiase over, en gaat niet aan de slag als race-engineer van Verstappen.

Met McCullough haalt Red Bull een volgende nieuwe naam binnen. Na de leegloop van de afgelopen jaren moeten ze op zoek naar nieuw toppersoneel, en recent werd al de komst van Gwen Lagrue aangekondigd. Hij komt over van het team van Mercedes, en zal als indirecte opvolger van Helmut Marko aan de slag gaan als de baas van het Red Bull Junior Team.

Wanneer begint McCullough?

Eerder deze week lekte uit dat McCullough eind dit jaar gaat vertrekken bij het team van Aston Martin. Hij was al geruime tijd niet meer betrokken bij de Formule 1-afdeling van het merk, en volgens Bild de overstap maken naar Milton Keynes. Het is echter nog niet duidelijk wanneer hij precies aan de slag gaat, dit zal te maken hebben met zijn periode van gardening leave. Eerder werd al bekend dat Tom Hart Lambiase gaat opvolgen als race-engineer van Verstappen.