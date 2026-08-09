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Verstappen gesignaleerd in Cannes met peperdure jacht

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Verstappen gesignaleerd in Cannes met peperdure jacht

Max Verstappen geniet volop van de zomerstop in de Formule 1. De Nederlander is gespot in Cannes, waar hij met zijn peperdure jacht het water op is gegaan. Het luxueuze vaartuig heeft naar verluidt een waarde van maar liefst 12,6 miljoen euro.

Voor Verstappen is de vakantie een welkome onderbreking na een wisselvallig seizoen. Red Bull Racing heeft het momenteel lastig en moet Ferrari, Mercedes en McLaren voor zich dulden. De Nederlander staat daardoor voor een belangrijke tweede seizoenshelft, terwijl ook zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal onderwerp van gesprek blijft.

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In Cannes lijkt Verstappen de zorgen over zijn seizoen voorlopig even van zich af te zetten. De viervoudig wereldkampioen werd daar gespot met zijn luxueuze jacht, waarmee hij optimaal gebruikmaakt van zijn vrije tijd. Met een geschatte waarde van 12,6 miljoen euro beschikt Verstappen in ieder geval over een bijzonder onderkomen om de batterijen op te laden.

De Nederlander kan de rust goed gebruiken. Red Bull heeft dit seizoen moeite om aansluiting te vinden bij de concurrentie en Verstappen moet geregeld genoegen nemen met een positie achter de auto's van Ferrari, Mercedes en McLaren. De zomerstop biedt hem de kans om afstand te nemen van de hectiek en zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen.

Toekomst Verstappen blijft onzeker: vertrek niet uitgesloten

Tegelijkertijd zal Verstappen de komende weken ook nadenken over zijn toekomst. De Nederlander is de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, terwijl er binnen zijn contract mogelijkheden zouden zijn om eerder onder zijn verbintenis uit te komen.

De prestaties van Red Bull spelen daarbij een belangrijke rol. Verstappen wil opnieuw kunnen strijden om overwinningen en wereldtitels, maar dat lukt dit seizoen vooralsnog niet. Tijdens de zomerstop kan hij de situatie rustig beoordelen, voordat hij zich opmaakt voor de tweede helft van het seizoen en de belangrijke beslissingen die daarbij horen.

Pietje Bell

Posts: 36.122

Wat een broodje aap verhaal, maar dat verbaast me niets van die site . Schrijven
vaker kolder.
Zijn jacht ligt sinds 1 augustus in de haven van Olbia en Max vertrekt straks vanuit
Portugal daar naar toe.

https://ibb.co/ZRc0J26t

  • 7
  • 9 aug 2026 - 08:34
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Freek-Willem

    Posts: 6.826

    @pietje, maaien ze nu het gras voor je voeten weg 😉

    • + 4
    • 9 aug 2026 - 08:06
    • Pietje Bell

      Posts: 36.120

      Met leugens??

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 08:35
    • Stitch

      Posts: 6.211

      Inderdaad. Oud nieuws allemaal. Bovendien, als je naar de yachtwereld kijkt is de "Unleash the Lion" maar een bescheiden bootje. Benettie, de werf naast die waar Max zijn yacht heeft gehaald bouwt yachten vanaf 40m tot wel 107 m, compleet met heliplattform aan boord. Als je daar de kleinste van neemt (om de 70m praten we over 80 mijoen). is allemaal een vraag van het juiste perspectief.

      • + 4
      • 9 aug 2026 - 08:53
    • Pietje Bell

      Posts: 36.120

      Het is zelfs geen "oud nieuws" @Stitch. Het jacht heeft zelfs nog nooit Cannes aangedaan, ook niet als tussenstop om mensen af te zetten of op te halen.
      Vraag me af waar deze beelden geschoten zijn. Soms AI?
      En dan schrijven ze ook nog doodnuchter dat Victoria "m laatst even
      mocht lenen"! Waar halen ze het vandaan?!
      Ze was onlangs met een aantal vrouwen in ST Tropez om haar bachelorette te vieren en is daar op een boot gespot. Niet op het jacht van Max. Daar wappert de Maltese vlag.

      Zie hier Sophie en Vic op die boot. Zie ook geen Maltese vlag, haha.
      Van Victoria's IG geplukt:

      ibb.co/MDghQDcx

      ibb.co/8nMw49CX

      • + 4
      • 9 aug 2026 - 09:41
    • Stitch

      Posts: 6.211

      Kijk dat is rechercheren voor je iets publiceert. Petje af voor Pietje.

      • + 4
      • 9 aug 2026 - 14:17
  • Knalpijp

    Posts: 2.531

    Luizenleven hebben die coureurs ook, laatst all 3 weken niets doen en nu weer 5 weken aan de kant. Het is je gegund Max.

    • + 1
    • 9 aug 2026 - 08:32
  • Pietje Bell

    Posts: 36.120

    Wat een broodje aap verhaal, maar dat verbaast me niets van die site . Schrijven
    vaker kolder.
    Zijn jacht ligt sinds 1 augustus in de haven van Olbia en Max vertrekt straks vanuit
    Portugal daar naar toe.

    ibb.co/ZRc0J26t

    • + 7
    • 9 aug 2026 - 08:34
  • Larry Perkins

    Posts: 66.990

    Voor het geval je het gemist hebt:
    Het peperdure luxueuze vaartuig heeft naar verluidt een waarde van maar liefst 12,6 miljoen euro en is peperduur (12,6 miljoen euro).

    • + 2
    • 9 aug 2026 - 10:26
    • Rimmer

      Posts: 13.434

      Peper prijzen gaan al jaren door het dak. De markt voor pepers is dan ook hotter dan hot.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 12:19
    • Snork

      Posts: 22.873

      Bizar duur! En ik ga die prijs nu ook genadeloos fileren, want volgens mij is het 12,7 miljoen. Als je het serviesgoed meetelt. En de schoenen van Kellebel.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 15:19
  • Regenrace

    Posts: 2.849

    Is er dan een opsporingsbevel tegen hem?

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 13:40

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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