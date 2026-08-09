Max Verstappen geniet volop van de zomerstop in de Formule 1. De Nederlander is gespot in Cannes, waar hij met zijn peperdure jacht het water op is gegaan. Het luxueuze vaartuig heeft naar verluidt een waarde van maar liefst 12,6 miljoen euro.

Voor Verstappen is de vakantie een welkome onderbreking na een wisselvallig seizoen. Red Bull Racing heeft het momenteel lastig en moet Ferrari, Mercedes en McLaren voor zich dulden. De Nederlander staat daardoor voor een belangrijke tweede seizoenshelft, terwijl ook zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal onderwerp van gesprek blijft.

Verstappen pakt rust op peperdure jacht

In Cannes lijkt Verstappen de zorgen over zijn seizoen voorlopig even van zich af te zetten. De viervoudig wereldkampioen werd daar gespot met zijn luxueuze jacht, waarmee hij optimaal gebruikmaakt van zijn vrije tijd. Met een geschatte waarde van 12,6 miljoen euro beschikt Verstappen in ieder geval over een bijzonder onderkomen om de batterijen op te laden.

De Nederlander kan de rust goed gebruiken. Red Bull heeft dit seizoen moeite om aansluiting te vinden bij de concurrentie en Verstappen moet geregeld genoegen nemen met een positie achter de auto's van Ferrari, Mercedes en McLaren. De zomerstop biedt hem de kans om afstand te nemen van de hectiek en zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen.

Toekomst Verstappen blijft onzeker: vertrek niet uitgesloten

Tegelijkertijd zal Verstappen de komende weken ook nadenken over zijn toekomst. De Nederlander is de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, terwijl er binnen zijn contract mogelijkheden zouden zijn om eerder onder zijn verbintenis uit te komen.

De prestaties van Red Bull spelen daarbij een belangrijke rol. Verstappen wil opnieuw kunnen strijden om overwinningen en wereldtitels, maar dat lukt dit seizoen vooralsnog niet. Tijdens de zomerstop kan hij de situatie rustig beoordelen, voordat hij zich opmaakt voor de tweede helft van het seizoen en de belangrijke beslissingen die daarbij horen.