De onrust binnen het team van Red Bull Racing lijkt alleen maar toe te nemen. Max Verstappen worstelt nog altijd met zijn auto, en het lijkt erop dat deze worsteling voorlopig nog niet voorbij is. Volgens nieuwe geruchten is Verstappen nauwelijks nog in staat het verschil te maken.

Verstappen en Red Bull hebben een tegenvallende eerste helft van het seizoen achter de rug. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari, Verstappen worstelt met de auto en is al een paar keer gecrasht door problemen met zijn auto. Bij Red Bull weten ze ook niet zeker of Verstappen blijft, terwijl technisch directeur Pierre Waché in de afgelopen maanden veel kritiek kreeg. Het team staat voor een grote uitdaging, want onder meer Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley zijn in de afgelopen jaren vertrokken.

Kan Verstappen het verschil nog maken?

Volgens het Duitse F1-Insider rommelt het nog altijd achter de schermen bij Red Bull. Het medium stelt dat de nieuwe RB22 van dit jaar intern als een flop wordt beschouwd, en dat Verstappen nog nauwelijks in staat zou zijn om het verschil te maken met deze auto. Red Bull hoopte dat de door Waché ontwikkelde auto door talrijke updates en aanpassingen beter bestuurbaar zou worden, maar dat bleek niet de realiteit te zijn.

Verstappen noemde de auto dit seizoen regelmatig onbestuurbaar, terwijl ook zijn teamgenoot Isack Hadjar voor de zomerstop begon te klagen tijdens het raceweekend op de Hungaroring. Daarnaast speelt het ook nog mee dat Verstappen nog geen knoop lijkt te hebben doorgehakt over zijn toekomst.

Wat brengt de toekomst voor Verstappen?

Het gonst van de geruchten over de toekomst van Verstappen, en ook F1 Insider doet hier aan mee. Verstappen wordt veelvuldig gelinkt aan het team van McLaren, maar F1 Insider stelt dat Verstappen van plan lijkt te zijn om bij Red Bull te blijven. Er zou een gebrek aan serieuze alternatieven zijn en mogelijk gaat Verstappen volgend jaar de markt opnieuw bekijken.