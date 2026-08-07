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Paniek bij Red Bull: 'Verstappen kan het verschil niet meer maken'

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Paniek bij Red Bull: 'Verstappen kan het verschil niet meer maken'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing lijkt alleen maar toe te nemen. Max Verstappen worstelt nog altijd met zijn auto, en het lijkt erop dat deze worsteling voorlopig nog niet voorbij is. Volgens nieuwe geruchten is Verstappen nauwelijks nog in staat het verschil te maken.

Verstappen en Red Bull hebben een tegenvallende eerste helft van het seizoen achter de rug. Ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari, Verstappen worstelt met de auto en is al een paar keer gecrasht door problemen met zijn auto. Bij Red Bull weten ze ook niet zeker of Verstappen blijft, terwijl technisch directeur Pierre Waché in de afgelopen maanden veel kritiek kreeg. Het team staat voor een grote uitdaging, want onder meer Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley zijn in de afgelopen jaren vertrokken.

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Kan Verstappen het verschil nog maken?

Volgens het Duitse F1-Insider rommelt het nog altijd achter de schermen bij Red Bull. Het medium stelt dat de nieuwe RB22 van dit jaar intern als een flop wordt beschouwd, en dat Verstappen nog nauwelijks in staat zou zijn om het verschil te maken met deze auto. Red Bull hoopte dat de door Waché ontwikkelde auto door talrijke updates en aanpassingen beter bestuurbaar zou worden, maar dat bleek niet de realiteit te zijn.

Verstappen noemde de auto dit seizoen regelmatig onbestuurbaar, terwijl ook zijn teamgenoot Isack Hadjar voor de zomerstop begon te klagen tijdens het raceweekend op de Hungaroring. Daarnaast speelt het ook nog mee dat Verstappen nog geen knoop lijkt te hebben doorgehakt over zijn toekomst.

Wat brengt de toekomst voor Verstappen?

Het gonst van de geruchten over de toekomst van Verstappen, en ook F1 Insider doet hier aan mee. Verstappen wordt veelvuldig gelinkt aan het team van McLaren, maar F1 Insider stelt dat Verstappen van plan lijkt te zijn om bij Red Bull te blijven. Er zou een gebrek aan serieuze alternatieven zijn en mogelijk gaat Verstappen volgend jaar de markt opnieuw bekijken.

Regenrace

Posts: 2.841

Gaap. Wat eten we vandaag eigenlijk?

  • 3
  • 7 aug 2026 - 12:27
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • Regenrace

    Posts: 2.841

    Gaap. Wat eten we vandaag eigenlijk?

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 12:27
    • Tazman

      Posts: 88

      Pizza??
      Of pakken we de starndstoel erbij met een bak popcorn en een Baco??

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:35
    • Tazman

      Posts: 88

      Strandstoel

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 12:35
    • fdorp

      Posts: 151

      Ik gok komkommers. Heel veel komkommers in deze tijd.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 13:05
    • schwantz34

      Posts: 42.572

      Een gare raap in de morgen brengt een dag zonder zorgen.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 14:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.344

    Wat zei Meneer Kactus ook al weer tegen de spelende vrouw, geen paniek, als er paniek is dan blijf je altijd.............................

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 12:38
    • Pietje Bell

      Posts: 36.099

      @Bertrand, ik las net dit op NUdotnl. Woon jij daar in de buurt? Heb geen kaas gegeten van de topografie van die streek in het noorden van Spanje.

      Portugese oorlogsschepen zorgen momenteel voor grote onrust aan de noordkust van Spanje. De kwalachtige organismen, die tentakels tot wel 30 meter lang kunnen hebben, zijn de afgelopen dagen massaal waargenomen. De situatie liep zo uit de hand dat verschillende stranden werden gesloten, nadat op één dag maar liefst 120 mensen werden gestoken.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 12:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.344

      Ja hiero San Sebastian struikel je er zowat over, maar de locals hier die weten er wel raad mee (en blijven uit het water en letten op bij de stranden) het zijn juist de toeristen die denken, nou ja kwalletje boeien. Alleen de populaire (toeristische stranden) zijn afgezet, heeft ook met de wind te maken, als het goed is volgende week weer een stuk gunstiger

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 14:48
    • Larry Perkins

      Posts: 66.948

      Kleurrijke 'kwal' steekt meer dan 100 mensen op strand in Spanje: 'Kan een plaag worden'

      In Spanje en Frankrijk werden de afgelopen dagen verschillende stranden gesloten om dit dier: het Portugees oorlogsschip. De kwalachtige kan tentakels hebben tot veertig meter lang; een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In het Spaanse San Sebastián werden in één dag tijd zeker 120 mensen gestoken.

      "Het is een prachtig organisme", zegt kwallenexpert Piet Sondervan over het dier, dat bestaat uit onder meer een kleurrijk ballonnetje. Maar in die pracht schuilt meteen het gevaar: "Mensen zien het ballonnetje en zwemmen ernaar toe om een kijkje te nemen. Maar de tentakels zie je in het water niet, en dan word je geraakt."

      Het gif van de kwalachtige veroorzaakt een hevige pijn, legt Sondervan uit. "Wanneer de tentakels je huid raken, worden eigenlijk vele kleine speertjes met gif door het organisme afgeschoten. Van de veroorzaakte pijn kun je kramp krijgen, waardoor je in het ergste geval kunt verdrinken." Volgens de deskundige zijn er kwalsoorten waarvan het gif een nog intensere pijn veroorzaakt en om die reden nog gevaarlijker kunnen zijn. "Een bekend voorbeeld is de bijna onzichtbare kubuskwal."

      De naam van het Portugees oorlogsschip is ontstaan omdat het dier lijkt op een daadwerkelijk licht en wendbaar Portugees oorlogsschip, dat voer onder zeil vanaf de 15e eeuw. Het dier komt voor in tropische oceanen: op plekken waar het warm genoeg is en waar voldoende voedsel is te vinden. Bij de noordkust van Spanje en westkust van Frankrijk is dat het geval. En omdat de temperatuur van zeeën en oceanen wereldwijd stijgt door klimaatverandering, komt de kwal op steeds meer plekken voor.

      Als het Portugese oorlogsschip aanspoelt en daardoor sterft, is het gevaar nog niet geweken. De giftentakels blijven nog lang actief, ook na de dood van het dier. Op filmpjes uit San Sebastián is te zien dat de Portugese oorlogsschepen op het strand nog bewegen. "Aangespoelde kwallen zijn dood of bijna dood. Soms staat er op het strand nog een laagje water, daarin kan een kwalachtige nog even leven."

      Steeds meer kwallen, ook in Nederland
      Wat de invasie van het Portugees oorlogsschip bij San Sebastián exact heeft veroorzaakt, kan de kwallenexpert niet zeggen. Maar volgens hem heeft het vaak te maken met een combinatie van factoren. De watertemperatuur moet dus goed zijn, zeker zo'n 24 graden. Ook heeft het te maken met de windrichting. Wanneer er sprake is van een aflandige wind, komen er meer kwallen richting de kust.

      En het water moet voedselrijk zijn, daar is steeds vaker sprake van. "Door overbevissing zijn er minder natuurlijke vijanden en blijft er meer voedsel over voor de kwallen en kwalachtigen. Als door al die factoren veel kwallen op een toeristische plek belanden, heb je een probleem."
      Volgens Sondervan zou het goed kunnen dat het Portugees oorlogsschip steeds dichter bij Nederland komt. Ook andere kwallensoorten worden steeds vaker en steeds noordelijker in Europa gespot. "Zo waren er de afgelopen jaren een paar meldingen van bloemkoolkwallen in Nederland, die kunnen een halve meter groot zijn", zegt de kwallenexpert. "Meestal was het een dwaalgast, maar we denken dat het er steeds meer gaan worden. Mede vanwege de warmte."

      In deze tijd van het jaar is het sowieso gebruikelijk dat er in Europa meer kwallen zijn. "Ook langs de Nederlandse kust. Door oostenwind zijn er rond deze tijd van het jaar bijvoorbeeld meer kompaskwallen en oorkwallen."
      Volgens de deskundige zou het kunnen dat er bij Spanje en Frankrijk nóg meer kwallen komen. "De temperatuur en omstandigheden zijn dusdanig dat het daar een plaag kan worden." (NOS)

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 14:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.948

      Stranden in Spanje tijdelijk gesloten vanwege giftige dieren
      (1,46 minuten)

      https://youtu.be/tuxq1y-aJ9I

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 14:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.527

    Snap echt niet dat die Waché nog steeds daar rondloopt in de ochtenden.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 14:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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