De kansen van Max Verstappen op een overstap naar Mercedes lijken steeds kleiner te worden. De Nederlander wordt al langere tijd in verband gebracht met de Duitse renstal, maar volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner heeft Mercedes met Andrea Kimi Antonelli mogelijk al een opvolger voor Verstappen in huis.

Verstappen kijkt ondertussen naar zijn opties voor 2027. De Red Bull Racing-coureur is ontevreden over de nieuwe reglementen en de prestaties van de RB22, waardoor een vertrek niet volledig uitgesloten is. Mercedes lijkt op papier een logische bestemming, maar volgens Steiner zijn de stoeltjes in Brackley al bezet.

'Mercedes heeft de volgende Verstappen al'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de afgelopen jaren meermaals interesse getoond in Verstappen, maar een overstap kwam er nooit. Voor 2027 lijken George Russell en Antonelli echter allebei verzekerd van hun plek. Vooral de jonge Italiaan maakt indruk: hij leidt momenteel het kampioenschap en wordt door Steiner gezien als een toekomstige wereldtopper.

"Als je me een paar dagen geleden had gevraagd waar Max naartoe zou moeten, had ik McLaren een zijwaartse stap gevonden. Na de laatste race ligt dat misschien anders, maar in de Formule 1 kan alles snel veranderen", stelt Steiner. "Als Max Red Bull verlaat, wil hij natuurlijk naar een team dat beter is. Alleen zijn er op dit moment niet veel teams die duidelijk beter zijn."

Volgens Steiner vormt Mercedes daarom een lastig verhaal voor Verstappen. "Bij Ferrari zitten de stoeltjes al vol. Mercedes heeft volgens mij met Antonelli de volgende Max Verstappen gevonden. Misschien hebben ze de echte Max daardoor helemaal niet nodig."

Ook McLaren wordt genoemd als mogelijke bestemming voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zou gesprekken hebben gevoerd met de Britse renstal, terwijl er zelfs wordt gesproken over een mogelijke ruil met Oscar Piastri. Toch ziet Steiner ook daar de nodige vraagtekens.

McLaren enige optie, maar onzeker

"Dan blijft McLaren eigenlijk over. Tot een paar races geleden kon je je nog afvragen of McLaren echt beter was dan Red Bull. Dat is nu misschien veranderd, maar het blijft een ingewikkelde keuze", aldus Steiner. "Red Bull heeft bovendien een belangrijk voordeel met de eigen motor. McLaren doet het geweldig met een Mercedes-motor, maar de vraag is of een overstap van Max überhaupt mogelijk is."

Daarbij speelt ook het imago van Verstappen een rol. Zowel Mercedes als McLaren zouden volgens eerdere berichten twijfels hebben over de 'bagage' die de Nederlander met zich meebrengt. Zijn agressieve rijstijl en compromisloze houding zouden niet voor iedereen binnen de teams een pluspunt zijn.

De verwachting is dan ook dat Verstappen in 2027 gewoon bij Red Bull Racing blijft. Als de Oostenrijkse renstal er echter niet in slaagt om de prestaties structureel te verbeteren, kunnen Mercedes en McLaren vanaf 2028 opnieuw serieus in beeld komen. Voor Verstappen wordt de komende periode daarmee cruciaal voor zijn verdere toekomst in de Formule 1.