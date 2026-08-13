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Mercedes geadviseerd: "Ze hebben al een Verstappen"

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Mercedes geadviseerd: "Ze hebben al een Verstappen"

De kansen van Max Verstappen op een overstap naar Mercedes lijken steeds kleiner te worden. De Nederlander wordt al langere tijd in verband gebracht met de Duitse renstal, maar volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner heeft Mercedes met Andrea Kimi Antonelli mogelijk al een opvolger voor Verstappen in huis.

Verstappen kijkt ondertussen naar zijn opties voor 2027. De Red Bull Racing-coureur is ontevreden over de nieuwe reglementen en de prestaties van de RB22, waardoor een vertrek niet volledig uitgesloten is. Mercedes lijkt op papier een logische bestemming, maar volgens Steiner zijn de stoeltjes in Brackley al bezet.

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'Mercedes heeft de volgende Verstappen al'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de afgelopen jaren meermaals interesse getoond in Verstappen, maar een overstap kwam er nooit. Voor 2027 lijken George Russell en Antonelli echter allebei verzekerd van hun plek. Vooral de jonge Italiaan maakt indruk: hij leidt momenteel het kampioenschap en wordt door Steiner gezien als een toekomstige wereldtopper.

"Als je me een paar dagen geleden had gevraagd waar Max naartoe zou moeten, had ik McLaren een zijwaartse stap gevonden. Na de laatste race ligt dat misschien anders, maar in de Formule 1 kan alles snel veranderen", stelt Steiner. "Als Max Red Bull verlaat, wil hij natuurlijk naar een team dat beter is. Alleen zijn er op dit moment niet veel teams die duidelijk beter zijn."

Volgens Steiner vormt Mercedes daarom een lastig verhaal voor Verstappen. "Bij Ferrari zitten de stoeltjes al vol. Mercedes heeft volgens mij met Antonelli de volgende Max Verstappen gevonden. Misschien hebben ze de echte Max daardoor helemaal niet nodig."

Ook McLaren wordt genoemd als mogelijke bestemming voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zou gesprekken hebben gevoerd met de Britse renstal, terwijl er zelfs wordt gesproken over een mogelijke ruil met Oscar Piastri. Toch ziet Steiner ook daar de nodige vraagtekens.

McLaren enige optie, maar onzeker

"Dan blijft McLaren eigenlijk over. Tot een paar races geleden kon je je nog afvragen of McLaren echt beter was dan Red Bull. Dat is nu misschien veranderd, maar het blijft een ingewikkelde keuze", aldus Steiner. "Red Bull heeft bovendien een belangrijk voordeel met de eigen motor. McLaren doet het geweldig met een Mercedes-motor, maar de vraag is of een overstap van Max überhaupt mogelijk is."

Daarbij speelt ook het imago van Verstappen een rol. Zowel Mercedes als McLaren zouden volgens eerdere berichten twijfels hebben over de 'bagage' die de Nederlander met zich meebrengt. Zijn agressieve rijstijl en compromisloze houding zouden niet voor iedereen binnen de teams een pluspunt zijn.

De verwachting is dan ook dat Verstappen in 2027 gewoon bij Red Bull Racing blijft. Als de Oostenrijkse renstal er echter niet in slaagt om de prestaties structureel te verbeteren, kunnen Mercedes en McLaren vanaf 2028 opnieuw serieus in beeld komen. Voor Verstappen wordt de komende periode daarmee cruciaal voor zijn verdere toekomst in de Formule 1.

Larry Perkins

Posts: 67.084

[i] Mercedes geadviseerd: "Ze hebben al een Verstappen." [/i]

Niet zeuren Günther, wij hebben Juan, Johnny en Ralf al als mafketels en toch kom jij er ook nog bij...

  • 3
  • 13 aug 2026 - 10:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.082

    Mercedes geadviseerd: "Ze hebben al een Verstappen."

    Niet zeuren Günther, wij hebben Juan, Johnny en Ralf al als mafketels en toch kom jij er ook nog bij...

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 10:42
  • Elektropunkz

    Posts: 1.032

    Tsja Gunther, ontzettend grappig op de markt gezet door drive to survive, volgens dezelfde serie is hij ook goede vrienden met toto. Maar gunther is al even geen teambaas meer, en moet net als Villeneuve, Schumacher en die Colombiaan voorts ook wekelijks zijn plasje doen over de F1 om de centjes te laten rollen … en dat zegt in mijn ogen genoeg over hoe serieus je zoiets moet nemen.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 10:54
    • snailer

      Posts: 34.354

      Als je even Ateiner vergeet, of anderen die het zelfde zijden. En als je er dan over nadenkt. Dan is het momenteel toch ideaal?
      Antonelli als voorfront. En Russell die dit jaar op niveau Perez en Bottas functioneert.
      Bottas haalde regelmatig punten weg bij Vettel. Perez haalde regelmatig punten weg in 2922 bij Leclerc, was noteringen dat jaar niet nodig, ook niet in 2023. Maar in 2024 haalde hij wel nuttige punten weg bij Norris en Piastri.
      Russell doet dat ook hij is net als Perez en Bottas in staat om punten bij de oppositie weg te halen.

      Fans willen natuurlijk maar 1 ding. Antonelli - Verstapoen gevecht.

      En juist het de huidige regels heeft dan Antonelli meer kans omdat juist de racers worden gestraft door de huidige regels.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 11:53
  • Pietje Bell

    Posts: 36.177

    LOL. Lollipopman heeft een hele kleine video gemaakt over de zonsverduistering
    en Russell.

    www.youtube.com/shorts/mI3klsMhQi4

    Kvyat, Alexia en Penelope hebben het vanaf hun vakantiebestemming bekeken.
    Ze zaten eerder deze week in het uiterste noorden van Portugal.

    ibb.co/Mkj3P5TY

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 11:40
  • Ferrari412T1

    Posts: 540

    Die hebben ze niet. Verstappen schat ik toch een trapje hoger in dan Antonelli. De leerschool die Max heeft gekregen van vader Jos is zoveel harder geweest dan wat de rest ooit heeft gehad en zich kan bedenken. Max is in alles een klasse apart, mede door zijn mentor Jos.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 11:49
    • Wibautstraat

      Posts: 66

      “Ferrari41T1”

      Dat zal allemaal wel maar persoonlijk vine ik Max ook niet bij Mercedes passen met zijn gescheld en als het niet loopt gelijk het team uitschelden etc, Mercedes zit daar echt niet op te wachten hoor. Max kan Aston Martin, Williams, misschien Audi als hij het aandurft maar ik durf mijn huis erop te wedden dat Max niet naar Mercedes gaat.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 11:55
    • snailer

      Posts: 34.354

      @ferrari412T1, Verstappen heeft dit jaar onmogelijke resultaten gehaald met een vrij zwakke auto.

      Maar uiteraard valt Antonelli nog niet te vergelijken met Verstappen.

      Verstapoen zal niet lang blijven in F1. Dat heeft vaak genoeg door laten schemeren.
      Alonso is niet meer de grootheid die hij was. En hoewel Hamilton het vooral naast de baan fantastisch doet. Grote bewondering voor, is zijn grootsheid al lang aan het tanen. Individuele briljantjes zijn er nog. Maar hij is niet meer de Hamilton van weleer.

      Ik mag voor de fans hopen dat er weer klasbakken opstaan van het niveau der exceptionele.
      Mij lijkt toch Antonelli wel meer dan een kandidaat.

      Blijkt hij het niet, dan zie ik voorlopig niemand van het exceptionele niveau. En dat is toch een verschraling. Nu is door de regelgeving, de budget cap, de race regels, al niet veel meer over. Als er dan geen super rijders meer zijn, dan wordt de F1 enorm schraal. Op sterven na dood.

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 12:15
  • gridiron

    Posts: 3.671

    Had die een tijdje geleden Mercedes niet geadviseerd om Verstappen in dienst te nemen.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 12:12

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Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
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Audi
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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