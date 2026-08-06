Er gaan steeds meer geruchten rond over een mogelijk Formule 1-debuut van Nikola Tsolov. Het Bulgaarse Red Bull-talent werd eerder al genoemd als mogelijke Racing Bulls-coureur voor 2027, maar nu wordt er gesuggereerd dat hij ook kan worden uitgeleend aan Cadillac.

Tsolov is momenteel bezig met een sterk seizoen in de Formule 2 en geldt als het grootste talent uit het Red Bull Junior Team. Eerder dit jaar gingen er in Spanje al hardnekkige geruchten rond over dat Red Bull hem in 2027 een zitje gaat geven bij Racing Bulls. De Italiaanse renstal ontkende deze verhalen, en ze gaven aan dat Tsolov nog geen superlicentie heeft. Het moet echter wel heel raar lopen wil hij volgend jaar géén superlicentie hebben. Het is bezig met een sterk F2-seizoen en mogelijke vrije trainingen en TPC-tests liggen in de lijn der verwachtingen.

Wat zijn de plannen met Tsolov?

Het begint er ook steeds meer en meer op te lijken dat Tsolov volgend jaar ergens op de grid staat in de Formule 1. De Spaanse krant Marca kijkt naar volgend jaar, en stelt dat Tsolov naar Racing Bulls óf naar Cadillac gaat. Ze stellen dat hier nog veel twijfel over bestaat, maar het feit dat zijn naam bij Cadillac wordt genoemd is opvallend. In dat geval zou Red Bull hem uitlenen aan de Amerikaanse renstal, waar ook de namen van een aantal andere talenten zijn genoemd.

Wat is de situatie bij Cadillac?

Naast Tsolov werd eerder ook de naam van Ferrari-talent Rafael Camara genoemd, al wordt hij ook in verband gebracht met Haas. Daarnaast probeert Cadillac voormalig IndyCar-coureur Colton Herta klaar te stomen voor het echte werk, al vallen zijn prestaties in de Formule 2 momenteel tegen. Mocht één van deze coureurs daadwerkelijk de stap zetten, dan zou dat betekenen dat Valtteri Bottas of Sergio Pérez definitief afscheid moet nemen van de Formule 1.

Als Tsolov toch bij Racing Bulls belandt, dan is de kans aanwezig dat Liam Lawson verder moet kijken. De Nieuw-Zeelander is echter bezig met een goed seizoen, wat de zaak complexer maakt.