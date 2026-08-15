Isack Hadjar wacht nog altijd op zijn eerste podium voor Red Bull Racing, maar voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft alle vertrouwen in de jonge Fransman. Sterker nog: de Brit verwacht dat Hadjar dit seizoen nog zijn eerste Formule 1-zege gaat pakken. Ook voor Max Verstappen heeft Nicholas een opvallende voorspelling.

Hadjar maakte vorig jaar bij Racing Bulls al veel indruk en eindigde tijdens de Grand Prix van Nederland op het podium. Dit seizoen rijdt de 21-jarige Fransman naast Verstappen bij Red Bull Racing. In Monaco leek hij opnieuw derde te worden, maar na een protest van Alpine moest hij zijn podiumplaats afstaan aan Pierre Gasly.

Hadjar mikt op meer dan podiumplaats

Voor Hadjar zijn een paar podiumplaatsen in de tweede seizoenshelft dan ook niet genoeg. De Fransman wil zich meten met de absolute top van de Formule 1 en droomt van zijn eerste overwinning. "Ik wil weten hoe het is om tegen McLaren, Ferrari en Mercedes te vechten. Ik wil het opnemen tegen de beste coureurs op de grid en ervaren hoe het is om voor een overwinning te strijden. Hopelijk krijg ik dit jaar die kans."

Nicholas denkt dat die kans er daadwerkelijk gaat komen. De voormalig Red Bull-monteur schuift zowel Hadjar als Verstappen naar voren voor een overwinning in het restant van het seizoen. "Ik denk dat het gaat gebeuren. Mijn voorspelling voor de rest van dit seizoen is dat zowel jij als Max nog een race gaan winnen", vertelt Nicholas in de speciale editie van de Talking Bulls-podcast.

Nicholas plaagt Verstappen om opvallend zwakke plek

Tijdens de podcast, die in een vliegtuig werd opgenomen, komt ook een heel ander onderwerp ter sprake: golf. Wanneer Nicholas vanuit het vliegtuig een golfbaan ziet liggen, reageert hij enthousiast. Hadjar blijkt daar echter helemaal niets mee te hebben. "Ik haat golf echt", reageert de Red Bull-coureur.

Nicholas wil daar verandering in brengen en haalt vervolgens ook Verstappen erbij. Volgens de Brit is de Nederlander mogelijk bang voor golf omdat hij niet meteen goed is in de sport. "Max is gewend om overal goed in te zijn. Misschien is hij daarom wel bang voor golf, omdat het moeilijk is", grapt Nicholas. Hadjar kan zich daar wel in vinden, al is golf onder F1-coureurs zeker niet ongebruikelijk. Onder anderen Carlos Sainz, Lando Norris en Alexander Albon zijn regelmatig op de golfbaan te vinden.