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Voormalig Red Bull-monteur: "Verstappen en Hadjar gaan nog winnen"

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Voormalig Red Bull-monteur: "Verstappen en Hadjar gaan nog winnen"

Isack Hadjar wacht nog altijd op zijn eerste podium voor Red Bull Racing, maar voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft alle vertrouwen in de jonge Fransman. Sterker nog: de Brit verwacht dat Hadjar dit seizoen nog zijn eerste Formule 1-zege gaat pakken. Ook voor Max Verstappen heeft Nicholas een opvallende voorspelling.

Hadjar maakte vorig jaar bij Racing Bulls al veel indruk en eindigde tijdens de Grand Prix van Nederland op het podium. Dit seizoen rijdt de 21-jarige Fransman naast Verstappen bij Red Bull Racing. In Monaco leek hij opnieuw derde te worden, maar na een protest van Alpine moest hij zijn podiumplaats afstaan aan Pierre Gasly.

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Hadjar mikt op meer dan podiumplaats

Voor Hadjar zijn een paar podiumplaatsen in de tweede seizoenshelft dan ook niet genoeg. De Fransman wil zich meten met de absolute top van de Formule 1 en droomt van zijn eerste overwinning. "Ik wil weten hoe het is om tegen McLaren, Ferrari en Mercedes te vechten. Ik wil het opnemen tegen de beste coureurs op de grid en ervaren hoe het is om voor een overwinning te strijden. Hopelijk krijg ik dit jaar die kans."

Nicholas denkt dat die kans er daadwerkelijk gaat komen. De voormalig Red Bull-monteur schuift zowel Hadjar als Verstappen naar voren voor een overwinning in het restant van het seizoen. "Ik denk dat het gaat gebeuren. Mijn voorspelling voor de rest van dit seizoen is dat zowel jij als Max nog een race gaan winnen", vertelt Nicholas in de speciale editie van de Talking Bulls-podcast.

Nicholas plaagt Verstappen om opvallend zwakke plek

Tijdens de podcast, die in een vliegtuig werd opgenomen, komt ook een heel ander onderwerp ter sprake: golf. Wanneer Nicholas vanuit het vliegtuig een golfbaan ziet liggen, reageert hij enthousiast. Hadjar blijkt daar echter helemaal niets mee te hebben. "Ik haat golf echt", reageert de Red Bull-coureur.

Nicholas wil daar verandering in brengen en haalt vervolgens ook Verstappen erbij. Volgens de Brit is de Nederlander mogelijk bang voor golf omdat hij niet meteen goed is in de sport. "Max is gewend om overal goed in te zijn. Misschien is hij daarom wel bang voor golf, omdat het moeilijk is", grapt Nicholas. Hadjar kan zich daar wel in vinden, al is golf onder F1-coureurs zeker niet ongebruikelijk. Onder anderen Carlos Sainz, Lando Norris en Alexander Albon zijn regelmatig op de golfbaan te vinden.

Knalpijp

Posts: 2.537

Man die vent is gek.

  • 2
  • 15 aug 2026 - 08:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.537

    Man die vent is gek.

    • + 2
    • 15 aug 2026 - 08:53
  • Larry Perkins

    Posts: 67.142

    De podcast met Calum Nicholas…

    Isack Hadjar Reflects on his 2026 F1 Season So Far!
    (Oracle Red Bull Racing, 23,09 minuten)

    urlr.me/dEHgjd

    Chapters:
    00:00 Intro
    01:55 "Please, take your seats for takeoff"
    03:07 Isack on the F1 season so far...
    05:34 Jumping from VCARB to Red Bull
    07:42 Hopes and dreams for the rest of 2026
    08:48 The stunning DC-6
    10:52 Take me to the cockpit
    12:51 Will Brown joins the show
    17:18 Formula 1 x Aviation quiz
    22:40 Cleared for landing

    Bekijk het maar!

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 09:36
  • snailer

    Posts: 34.417

    Hooguit als er een crazy race is.
    Heb interessante video gezien van The Race. Opinie stukken sla ik van ze over veel te veel bias en conclusies gebaseerd op bias. Maar ze staan bij mij bekend als integer en niet voor de klikkerdekliks. Als ze met nieuws komen is het vaak waar en als het om regelgeving gaat zijn ze meer dan geloofwaardig en neutraal.

    Volgens de heren heeft RBR er voor gekozen om het meeste van het 'upgrade budget' op te maken. Daaarbij heb ik een bericht gezien vanuit de RBR keuken dat men zich richt op volgend jaar.

    Andere teams hebben nog wel budgets. De vraag is of ze die opsouperen, maar de kans is redelijk aanwezeg. Zeker de teams die nog denken aan een kampioenschap.

    https://youtu.be/SvE5YhCZuf4
    The $6 million twist in F1's title race

    Beetje taai, maar zeer duidelijk.

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 10:23
  • gridiron

    Posts: 3.684

    Ja en?, in theorie kan zelfs Stroll junior nog een race winnen als hij achteruit rijd op 3 wielen.

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 11:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
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Haas F1
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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