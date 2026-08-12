Red Bull-teambaas Laurent Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Isack Hadjar in de eerste seizoenshelft. Hadjar is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen in de Formule 1, en dat is niet de makkelijkste taak in de sport. Hadjar lijkt dit 'probleem' echter te hebben opgelost.

Het zitje naast Verstappen in de Formule 1 was een soort plek waar coureurs sportieve zelfmoord pleegden. Coureurs zoals Alexander Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda gingen eerder kopje onder naast Verstappen bij Red Bull. Het team nam voor dit jaar een risico door de jonge, en relatief onervaren, Hadjar promotie te geven, maar vooralsnog weet hij zich goed staande te houden. Hadjar kan punten scoren, en houdt de viervoudig wereldkampioen aardig bij.

Welke problemen had Red Bull?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is heel erg blij met de huidige gang van zaken. De Fransman klinkt enigszins opgelucht in gesprek met Nextgen-Auto: "Bij Red Bull stond de krachtbron natuurlijk bovenaan onze prioriteitenlijst: zo snel mogelijk weer competitief te zijn. Maar we moesten ook het probleem met de tweede auto oplossen."

Hoe pakt Hadjar het op?

Hadjar moest dat probleem oplossen: "We zijn ons ervan bewust dat we in het verleden niet altijd alles perfect hebben gedaan. En het was absoluut onze topprioriteit om ervoor te zorgen dat we met Isack geen kans lieten liggen. Begrijp me niet verkeerd, de eer gaat zeker naar Isack. Hij arriveerde in het Verenigd Koninkrijk, slechts een paar dagen nadat hij bij ons had getekend. Hij komt elke twee weken naar de fabriek als er veel races op de kalender staan, anders elke twee dagen. Als hij niet in de simulator zit, werkt hij samen met de engineers."

Hadjar doet dan ook wat ze van hem verwachten: "Hij heeft een aanpak gekozen waarbij hij met beide benen op de grond blijft staan, zich concentreert op wat hij doet en hij wil gewoon elke dag dingen leren van het team, en van Max. Hij boekt elke keer dat hij in de auto stapt vooruitgang. Dat is wat we zien."