Juan Pablo Montoya vraagt zich af of het voor Max Verstappen wel een goed idee is om te vertrekken bij Red Bull. Hij denkt dat Verstappen zijn positie als nummer één-coureur binnen een team niet wil verliezen, terwijl het volgens hem ook allemaal om geld draait.

Verstappens toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, terwijl hij door exitclausules makkelijker kan vertrekken. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek, en zijn naam viel bij onder meer Mercedes en McLaren. Bij Red Bull willen ze hem behouden, terwijl Verstappen zelf weigert in te gaan op vragen over zijn toekomst.

Wat speelt er verder?

Voormalig coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya heeft het één en ander gehoord, zo legt hij uit in gesprek met gokplatform Betpack: "Van wat ik hoor, wil Red Bull het contract van Max afronden. Ze willen hem meer geld gaan betalen, maar zonder een optie om te vertrekken. Ze hebben hem gevraagd wat hij nodig heeft om zijn contract te herschrijven en om te stoppen met dat gedoe. Onderhandelt Max met meerdere teams om geld los te krijgen? Of wil Max echt vertrekken? Uiteindelijk draait het allemaal om geld."

Wat is het doel van Verstappen?

Montoya ziet weinig mogelijkheden voor Verstappen, en stelt dat hij zijn nummer één-positie wil behouden: "Hij is nu de koning. Wil hij bij Mercedes echt de strijd aangaan met Kimi, het mannetje van Toto Wolff, om de koning van die jungle te worden? Wil hij echt overstappen naar McLaren, waar Lando de wereldkampioen is en het golfmaatje van Zak Brown is? Is Max dan wel tevreden om ergens naartoe te gaan waar niet alles om hem zal draaien? Nee."

Verstappen heeft nu een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug. De viervoudig wereldkampioen wist geen Grand Prix te winnen, maakte een gefrustreerde indruk en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap.