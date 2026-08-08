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Twijfel over toekomst Verstappen: "Draait allemaal om geld"

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Twijfel over toekomst Verstappen: "Draait allemaal om geld"

Juan Pablo Montoya vraagt zich af of het voor Max Verstappen wel een goed idee is om te vertrekken bij Red Bull. Hij denkt dat Verstappen zijn positie als nummer één-coureur binnen een team niet wil verliezen, terwijl het volgens hem ook allemaal om geld draait.

Verstappens toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, terwijl hij door exitclausules makkelijker kan vertrekken. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek, en zijn naam viel bij onder meer Mercedes en McLaren. Bij Red Bull willen ze hem behouden, terwijl Verstappen zelf weigert in te gaan op vragen over zijn toekomst.

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Wat speelt er verder?

Voormalig coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya heeft het één en ander gehoord, zo legt hij uit in gesprek met gokplatform Betpack: "Van wat ik hoor, wil Red Bull het contract van Max afronden. Ze willen hem meer geld gaan betalen, maar zonder een optie om te vertrekken. Ze hebben hem gevraagd wat hij nodig heeft om zijn contract te herschrijven en om te stoppen met dat gedoe. Onderhandelt Max met meerdere teams om geld los te krijgen? Of wil Max echt vertrekken? Uiteindelijk draait het allemaal om geld."

Wat is het doel van Verstappen?

Montoya ziet weinig mogelijkheden voor Verstappen, en stelt dat hij zijn nummer één-positie wil behouden: "Hij is nu de koning. Wil hij bij Mercedes echt de strijd aangaan met Kimi, het mannetje van Toto Wolff, om de koning van die jungle te worden? Wil hij echt overstappen naar McLaren, waar Lando de wereldkampioen is en het golfmaatje van Zak Brown is? Is Max dan wel tevreden om ergens naartoe te gaan waar niet alles om hem zal draaien? Nee."

Verstappen heeft nu een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug. De viervoudig wereldkampioen wist geen Grand Prix te winnen, maakte een gefrustreerde indruk en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap.

Bertrand Gachot

Posts: 1.349

Als je niet de snelste / beste auto hebt en het plezier is weg, dan blijven waarschijnlijk alleen de euro’s over, dus in zoverre zegt hij toch niets geks?

  • 4
  • 8 aug 2026 - 09:33
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • F1jos

    Posts: 5.539

    Pablo wordt met de dag gekker.

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 09:04
    • AUDI_F1

      Posts: 4.003

      Misschien draait ie wel door?

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 10:11
    • schwantz34

      Posts: 42.576

      Juan' heeft weer een nieuw vrachie kabouterpost van zijn dealert ontvangen...

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 11:15
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.349

    Als je niet de snelste / beste auto hebt en het plezier is weg, dan blijven waarschijnlijk alleen de euro’s over, dus in zoverre zegt hij toch niets geks?

    • + 4
    • 8 aug 2026 - 09:33
    • snailer

      Posts: 34.212

      Dat is al een keer een soort van waargemaakt in het geval van Verstappen. Vorig jaar zomer kreeg Verstappen volgens vrij betrouwbare bronnen een flinke salarisverhoging. Voor de verhoging stond het basissalaris op ca 55M. Na de zomer zie je op de meeste plekken staan dat hij nu 70M zou ontvangen.

      Maar ook hier lijkt vooral te zijn bepaald in het contract dat Verstappen buiten F1 mag racen zolang het de F1 werkzaamheden niet in de weg zit.

      Nu gaan er geruchten dat RB oostenrijk heb wederom een salarisverhoging wil geven. Rond de 8M zag ik het meest. Maar Verstappen heeft tot nu nog geen ja gezegd tegen opschonen van het contract voor wat betreft ontsnappingsclausules.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 10:13
    • Erwinnaar

      Posts: 5.806

      Ach , RedBull doet de blikjes in de aanbieding en in 1 dag lopen zoveel mafkezen naar de winkel om die verhoging van salaris te betalen. Zo geregeld. Denk er maar eens aan als je wederom dat spul koopt. Is met wel meer zo, zo niet alles....

      • + 3
      • 8 aug 2026 - 10:41
    • Need5Speed

      Posts: 4.247

      Red Bull verkocht vorig jaar 14 miljard blikjes.
      Dus die 70 miljoen voor Max is 0,5 cent per blikje.

      Red Bull geeft ongeveer 3 miljard per jaar uit aan marketing en reclame. Dat zie je wel terug in de prijs van de blikjes.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 11:57
    • snailer

      Posts: 34.212

      Ik zie dat helemaal niet terug, Need5Speed. Ik drink dat spul of enig ander suiker drankje niet.

      Ik zou zeggen dat ik vooral champagne-pils drink. Maar helaas kan dat niet meer gezegd worden. Een gazeuze fabrikant kwam in de jaren 70 met priklimonade die de naam Champagnepils.
      Sindsdien drink ik plat water.....


      En tripels uiteraard.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:02
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.349

      @Erwinnaar, klopt even de cijfers: 2025: Red Bull behaalde een recordomzet van 12,2 miljard euro. Dit werd gedreven door de verkoop van bijna 14 miljard blikjes van de bekende Red Bull energiedrank. Voor RB is die salarisverhoging van 15 miljoen dus 0,12 % van de omzet.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:44
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.172

    Deze vermoeiende man roept veel, hoort altijd wel iets, maar een bron vermelden zit er nooit in. Het zal ergens tussen zijn oren vandaan komen....

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 12:21
  • Larry Perkins

    Posts: 66.979

    Juan Snuifmafketel

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 13:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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