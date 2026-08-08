Max Verstappen krijgt van vader Jos Verstappen een stevige dosis lof. De voormalig Formule 1-coureur is bijzonder trots op de persoon die zijn zoon is geworden en op wat hij als coureur heeft bereikt. Tegelijkertijd ziet Jos de toekomst van Max over tien jaar buiten de Formule 1.

Volgens Jos is Max als persoon uitgegroeid tot iemand waar hij als vader alleen maar trots op kan zijn. De Nederlander benadrukt dat zijn zoon ondanks zijn enorme successen altijd nuchter en eerlijk is gebleven. Ook als coureur heeft Verstappen volgens zijn vader alle verwachtingen overtroffen.

'Alles overtroffen wat we konden hopen'

"Als persoon is Max een geweldige jongen met een prachtig karakter. Hij is nuchter en eerlijk en eigenlijk alles wat je als vader in een zoon kunt wensen. Ik ben ontzettend trots op hem", vertelt Jos in gesprek met Auto Hebdo.

"Als coureur heeft hij alles overtroffen wat we ooit hadden kunnen hopen. Als hij de juiste auto tot zijn beschikking heeft, kan hij zeker nog meer wereldtitels winnen. Uiteindelijk hangt het allemaal af van het materiaal waarmee hij rijdt", stelt de voormalig Formule 1-coureur.

'Hij zal nog steeds racen'

Wanneer Jos tien jaar vooruitkijkt, verwacht hij niet dat Max in 2036 nog actief is in de Formule 1. De vader van de viervoudig wereldkampioen hoopt dat zijn zoon tegen die tijd een andere grote prijs aan zijn palmares heeft toegevoegd: de 24 uur van Le Mans.

"Ik denk niet dat Max dan nog in de Formule 1 rijdt. Ik hoop dat hij tegen die tijd Le Mans heeft gewonnen. Dat is tegenwoordig ook niet eenvoudig, want door de Balance of Performance zit het hele veld ontzettend dicht bij elkaar. Het wordt een flinke uitdaging", aldus Jos.

Toch twijfelt hij er niet aan dat Verstappen over tien jaar nog altijd actief zal zijn op het circuit. "Ik weet zeker dat Max dan nog steeds aan het racen is. Alleen waarschijnlijk niet meer in de Formule 1."