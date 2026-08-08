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Jos Verstappen voorspelt: "Max rijdt dan niet meer in de Formule 1"

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Jos Verstappen voorspelt: "Max rijdt dan niet meer in de Formule 1"

Max Verstappen krijgt van vader Jos Verstappen een stevige dosis lof. De voormalig Formule 1-coureur is bijzonder trots op de persoon die zijn zoon is geworden en op wat hij als coureur heeft bereikt. Tegelijkertijd ziet Jos de toekomst van Max over tien jaar buiten de Formule 1.

Volgens Jos is Max als persoon uitgegroeid tot iemand waar hij als vader alleen maar trots op kan zijn. De Nederlander benadrukt dat zijn zoon ondanks zijn enorme successen altijd nuchter en eerlijk is gebleven. Ook als coureur heeft Verstappen volgens zijn vader alle verwachtingen overtroffen.

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'Alles overtroffen wat we konden hopen'

"Als persoon is Max een geweldige jongen met een prachtig karakter. Hij is nuchter en eerlijk en eigenlijk alles wat je als vader in een zoon kunt wensen. Ik ben ontzettend trots op hem", vertelt Jos in gesprek met Auto Hebdo.

"Als coureur heeft hij alles overtroffen wat we ooit hadden kunnen hopen. Als hij de juiste auto tot zijn beschikking heeft, kan hij zeker nog meer wereldtitels winnen. Uiteindelijk hangt het allemaal af van het materiaal waarmee hij rijdt", stelt de voormalig Formule 1-coureur.

'Hij zal nog steeds racen'

Wanneer Jos tien jaar vooruitkijkt, verwacht hij niet dat Max in 2036 nog actief is in de Formule 1. De vader van de viervoudig wereldkampioen hoopt dat zijn zoon tegen die tijd een andere grote prijs aan zijn palmares heeft toegevoegd: de 24 uur van Le Mans.

"Ik denk niet dat Max dan nog in de Formule 1 rijdt. Ik hoop dat hij tegen die tijd Le Mans heeft gewonnen. Dat is tegenwoordig ook niet eenvoudig, want door de Balance of Performance zit het hele veld ontzettend dicht bij elkaar. Het wordt een flinke uitdaging", aldus Jos.

Toch twijfelt hij er niet aan dat Verstappen over tien jaar nog altijd actief zal zijn op het circuit. "Ik weet zeker dat Max dan nog steeds aan het racen is. Alleen waarschijnlijk niet meer in de Formule 1."

Larry Perkins

Posts: 66.981

In 2046 maakt Max vervolgens zijn comeback in de Formule 1.
De dan pas 115-jarige Bernie Ecclestone heeft dan de F1 weer opgekocht en vanwege de aanhoudende toestandjes in de schurkenstaten van het Midden-Oosten wordt er nog altijd niet in de zandbakken geracet. Zelfs niet met kamelen want die m... [Lees verder]

  • 3
  • 8 aug 2026 - 12:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.981

    In 2046 maakt Max vervolgens zijn comeback in de Formule 1.
    De dan pas 115-jarige Bernie Ecclestone heeft dan de F1 weer opgekocht en vanwege de aanhoudende toestandjes in de schurkenstaten van het Midden-Oosten wordt er nog altijd niet in de zandbakken geracet. Zelfs niet met kamelen want die moeten constant onderduiken...

    • + 3
    • 8 aug 2026 - 12:58
  • snailer

    Posts: 34.216

    Zit nu Jos aan de speculaas uit de bovenste speculaasplank?

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 14:25
  • jd2000

    Posts: 7.879

    Nou Ouw,kom er maar in met je knuppel en zo.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 14:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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