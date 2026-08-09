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Hadjar verklaart kleine achterstand op Verstappen

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Hadjar verklaart kleine achterstand op Verstappen

Isack Hadjar is van mening dat hij Max Verstappen makkelijker kan bijhouden door de komst van de nieuwe Formule 1-regels. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, en hij presteert zeker niet slecht. Hadjar looft Verstappen, en stelt dat hij altijd levert in elke auto.

Verstappen vernietigde in de afgelopen jaren zijn teamgenoten bij Red Bull. Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Pierre Gasly en Liam Lawson gingen kopje onder naast Verstappen, en veel mensen vroegen zich af of de jonge Hadjar wel in staat zou zijn om het vol te houden naast Verstappen. In de eerste seizoenshelft wist Hadjar de nodige punten te scoren, en maakte hij een prima indruk.

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Hoe kijkt Hadjar naar het verschil met Verstappen?

De nieuwe Formule 1-reglementen van dit jaar hebben daar zeker bij geholpen, zo stelt Hadjar in een nieuwe aflevering van de podcast Talking Bull: "Dat helpt zeker! Max had de auto's van de afgelopen jaren volledig onder controle, die van de vorige regels. In die auto's was hij echt onverslaanbaar, dus ging ik er ook niet echt vanuit dat hij langzaam zou zijn als hij de eerste keer in deze auto zou stappen! Geef hem vier wielen, en hij levert. Hij past zich aan aan het materiaal dat hem wordt gegeven."

'Dit is voor ons allebei nieuw'

Aan het begin van het jaar bevonden Hadjar en Verstappen zich in hetzelfde schuitje, want de regels waren nieuw voor hen. Dat Verstappen zich moest aanpassen aan het materiaal, was volgens Hadjar dan ook niet vreemd: "Maar dit is voor ons allebei nieuw. Als hij een stap zet, ben ik daar om het te zien en om te analyseren wat hij daar anders heeft gedaan. Het is dus zeker goed om ook onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de auto."

Wat is de stand van zaken?

Hadjar staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 68 WK-punten. Zijn teamgenoot Verstappen staat zesde met 109 WK-punten, en heeft dus nog wel een voorsprong op de indrukwekkende Hadjar.

snailer

Posts: 34.241

Header moet zijn: Hadjar probeert groot verschil te bagatelliseren en te suggereren dat het verschil klein is.

  • 7
  • 9 aug 2026 - 16:48
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • snailer

    Posts: 34.238

    Header moet zijn: Hadjar probeert groot verschil te bagatelliseren en te suggereren dat het verschil klein is.

    • + 7
    • 9 aug 2026 - 16:48
  • Damon Hill

    Posts: 19.873

    De achterstand is helemaal niet klein. Beter is: de achterstand is acceptabel met in je achterhoofd dat dit pas Hadjars tweede F1-seizoen is en hij nog veel potentie heeft om beter te worden. Maar uiteindelijk moet die achterstand wel steeds kleiner en kleiner worden. Hadjar heeft imo echt wel talent, maar aan zijn houding kan ik me soms wel ergeren. Hij is mijn inziens te snel tevreden met zichzelf en mag soms best wat meer zelfkritisch zijn. Ten opzichte van teamgenoten als Gasly, Albon en Tsunoda vind ik het een verbetering, maar hij moet zichzelf wel blijven doorontwikkelen. Overigens vind ik het toch ook nog steeds wel jammer dat Red Bull Sainz niet echt heeft overwogen. Sainz startte wat matig bij Williams vorig jaar, maar eind vorig jaar en ook dit jaar is hij Albon toch echt wel heel dik de baas. Dat zegt niet alleen wat over Sainz, maar ook wat over Albon die ik echt overschat vindt.

    • + 5
    • 9 aug 2026 - 16:59
    • snailer

      Posts: 34.238

      De achterstand is te groot Damon. Hadjar moet sterk verbeteren. En de reden is dat een team dat voor een kampioenschap gaat twee rijders nodig heeft. Vorig seizoen was een groot voorbeeld. Met zelfs Perez naast Verstappen was Verstappen WDC geworden.
      Om even aan te geven. Tsunoda wist 1 maal voor Norris te eindigen. Hij heeft 2 punten (of 3, vergeten) weggehaald bij Norris. Aan de andere kant heeft Piastri 130 punten weggehaald bij Verstappen.

      Ik weet dat er veel mensen zijn die het verstandig vinden dat 1 rijder minder is in een top team. Ik zeg dat een verschil zoals die is bij Norris en Piastri, of 2 jaar terug tussen Russell en Hamilton perfect is.
      Meestal is het een groot voordeel om 2 sterke rijders te hebben.

      Daarom is vooral de achterstand in de races veel te groot. Hij heeft wel de potentie om op het niveau Perez te komen. Vandaar dat hij sterk moet verbeteren.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 19:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.873

      Nee Snailer,
      Met Perez was het vorig jaar niet gelukt. Perez was mentaal namelijk geknakt bij Red Bull. Ja... met de Perez van 2021 t/m 2023 was het wel gelukt, maar vanaf daarna knakte hij mentaal, wag logisch is als je zolang naast Max rijdt. Dus met een geknakte Perez als teamgenoot was het niet gelukt.

      Met Sainz was het overigens wél gelukt.

      • + 5
      • 9 aug 2026 - 21:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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