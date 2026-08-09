Isack Hadjar is van mening dat hij Max Verstappen makkelijker kan bijhouden door de komst van de nieuwe Formule 1-regels. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, en hij presteert zeker niet slecht. Hadjar looft Verstappen, en stelt dat hij altijd levert in elke auto.

Verstappen vernietigde in de afgelopen jaren zijn teamgenoten bij Red Bull. Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Pierre Gasly en Liam Lawson gingen kopje onder naast Verstappen, en veel mensen vroegen zich af of de jonge Hadjar wel in staat zou zijn om het vol te houden naast Verstappen. In de eerste seizoenshelft wist Hadjar de nodige punten te scoren, en maakte hij een prima indruk.

Hoe kijkt Hadjar naar het verschil met Verstappen?

De nieuwe Formule 1-reglementen van dit jaar hebben daar zeker bij geholpen, zo stelt Hadjar in een nieuwe aflevering van de podcast Talking Bull: "Dat helpt zeker! Max had de auto's van de afgelopen jaren volledig onder controle, die van de vorige regels. In die auto's was hij echt onverslaanbaar, dus ging ik er ook niet echt vanuit dat hij langzaam zou zijn als hij de eerste keer in deze auto zou stappen! Geef hem vier wielen, en hij levert. Hij past zich aan aan het materiaal dat hem wordt gegeven."

'Dit is voor ons allebei nieuw'

Aan het begin van het jaar bevonden Hadjar en Verstappen zich in hetzelfde schuitje, want de regels waren nieuw voor hen. Dat Verstappen zich moest aanpassen aan het materiaal, was volgens Hadjar dan ook niet vreemd: "Maar dit is voor ons allebei nieuw. Als hij een stap zet, ben ik daar om het te zien en om te analyseren wat hij daar anders heeft gedaan. Het is dus zeker goed om ook onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de auto."

Wat is de stand van zaken?

Hadjar staat halverwege het seizoen op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 68 WK-punten. Zijn teamgenoot Verstappen staat zesde met 109 WK-punten, en heeft dus nog wel een voorsprong op de indrukwekkende Hadjar.