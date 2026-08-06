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Bizar verhaal over Hamilton en Verstappen ontkracht

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Bizar verhaal over Hamilton en Verstappen ontkracht

De beweringen van Otmar Szafnauer over Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn tegengesproken door fotograaf Kym Illman. Szafnauer probeerde het verschil tussen Hamilton en Verstappen uit te leggen, en wees daarbij ook naar de manier waarop ze de paddock betreden. Volgens Illman is dat volstrekte onzin.

Het is geen geheim dat Verstappen en Hamilton twee compleet verschillende persoonlijkheden hebben. Verstappen geeft vrijwel alleen maar om racen, terwijl Hamilton een bredere blik heeft en bijvoorbeeld een vergaande interesse heeft in mode. Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Szafnauer stelde dan ook in de High Performance Podcast dat Verstappen altijd als eerste in de paddock is, en Hamilton wacht op de fotografen om zijn 'belachelijke' outfit te showen.

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Wat klopt er niet?

De woorden van Szafnauer gingen in de afgelopen dagen de wereld over. Ook de bekende fotograaf Kym Illman zag het fragment voorbij komen, en in een post op sociale media spreekt hij de bewering tegen: "Dat gebeurt vrijwel nooit. Om te beginnen: Lewis heeft dit jaar slechts bij dertien van de 44 track days modieuze outfits gedragen. Dit jaar, en ik kan het weten, want ik fotografeer de coureurs als ze arriveren, zijn dit de dagen waarop Lewis de 'belachelijke' outfits draagt."

Illman liet een serie foto's van Hamilton zien, en legt uit dat de zevenvoudig wereldkampioen helemaal niet op al die aandacht zit te wachten: "Op een aantal van die dagen wijkt hij zelfs van zijn pad af om de media te ontduiken, zoals dit jaar op dag drie in Silverstone, waar hij de achteringang nam. Op andere moment heeft hij bodyguards die ons shot blokkeren of verbergt hij zijn gezicht of kijkt hij weg. Dat is ook zijn goed recht."

Hoe zit het met Verstappen?

De fotograaf gaat daarna verder over Szafnauers beweringen over Verstappen, die altijd als eerste op de baan zou zijn: "Dat is absoluut niet waar. Max arriveert op gemiddelde of late tijden, net als Lewis. In Miami op dag vier bijvoorbeeld. Lewis kwam daar om 08:21 binnen en Max om 09:10. Op de eerste dag in Barcelona kwam Lewis om 11:29 aan en Max een uur later. In Hongarije was Max er om 11:10, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar er even voor elf uur al was en Kimi Antonelli al om 10:21."

walteij

Posts: 2.124

Meneer Ilmann, ga weg met je gekke feiten. Daar zijn we hier niet voor, roddel, achterklap en opruiing, daar doen we het voor!!

  • 9
  • 6 aug 2026 - 14:13
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Otmar Szafnauer Ferrari Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • walteij

    Posts: 2.124

    Meneer Ilmann, ga weg met je gekke feiten. Daar zijn we hier niet voor, roddel, achterklap en opruiing, daar doen we het voor!!

    • + 9
    • 6 aug 2026 - 14:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.943

      Hoho, als je als eerste arriveert op een circuit mag je in vt1 wel vanaf pole starten, wie wil dat nou niet...

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 14:31
    • walteij

      Posts: 2.124

      Maar alleen als je twee verschillende sokken aan hebt toch?

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.943

      Daarom trekt Max ook altijd één linker sok en één rechter sok aan...

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 66.943

      Nou wordt het toch nog een bizar verhaal...

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 15:56
    • F1jos

      Posts: 5.537

      Illman is in tegenstelling tot onze forumlid maar een amateur.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 17:41
    • d07

      Posts: 2.632

      Wij hebben hier op het forum iemand die nog veel beter weet hoe de vork ECHT in de steel zit. Dus we hoeven Ilmann niet te geloven.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 12:12
  • snailer

    Posts: 34.177

    Dit soort 'onderwerpen' geeft aan dat niet alleen de F1 zelf is weggezonken in een diep stinkend moeras.

    • + 3
    • 6 aug 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.943

      met krokodillen en Szafnauer en Illman die voor de krokodillentranen zorgen...

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 18:17
  • AUDI_F1

    Posts: 4.002

    Het is ook een verschil als je een sponsor contract hebn met DIOR of met Alpha Tauri.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 21:30
    • snailer

      Posts: 34.177

      Effe aan mijn AI vriendin Trutta gevraagd. Wist niet dat hij een contract had. Dit vertelde ze me:

      Hij tekende begin 2025 een contract als wereldwijde merkambassadeur voor AlphaTauri, het kleding- en modemerk van moederbedrijf Red Bull.

      Wat levert deze deal Verstappen op?

      Promotie van mode:
      Verstappen vertegenwoordigt het premium fashion-lifestylemerk wereldwijd en draagt de kleding tijdens alle 24 race-evenementen op de kalender.

      Commerciële inkomsten: Hoewel de precieze financiële cijfers van deze specifieke ambassadeursdeal niet openbaar zijn gemaakt, dragen dergelijke wereldwijde sponsordeals bij aan zijn totale commerciële inkomsten die geschat worden op tientallen miljoenen per jaar bovenop zijn Red Bull-basissalaris.

      Versterking persoonlijke branding:
      De samenwerking sluit aan bij zijn persoonlijke levensstijl en vergroot zijn invloed en zichtbaarheid in de modewereld buiten het circuit om.

      (Niet mijn mening, he.)

      Ik heb hem inderdaad wel met het soort kleding 'zien' lopen. Vind het bij Verstappens stijl passen.

      En het is wel absoluut meer mijn stijl dan de absoluut niet practische kleding van Hamilton. Zie wel dat de kleding eventuele bepaalde ongewilde vormen kan verbloemen. Voor de kleding van Alpha Tauri moet je wel vaak een goed en strak figuur hebben. Ook een reden voor mij om eerder voor Alpha Tauri alpha tauri te kiezen. Niet dat ik het verder zal kopen.

      • + 2
      • 6 aug 2026 - 23:02
    • snailer

      Posts: 34.177

      En hij hoeft het dus alleen maar te dragen bij de F1 races. Kost weinig moeite

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 23:03
    • Kiwino

      Posts: 21

      Het zijn totaal verschillende kledingmerken. Verder draagt Hamilton heel veel verschillende soorten merken en designers die hem vragen wat te dragen zodat ze wat exposure krijgen. Illman heeft ook wel eens inzage gehad in wat voor bedragen er betaald worden en zij dat Hamilton soms 6 cijfers kreeg voor iets wat hij op het moment dat hij in de auto stapte niet eens droeg. Dus voor dat loopje van de auto naar het team (waar hij zich in team-gear hijst) kreeg hij dat bedrag.

      En buiten die sponsor-dingen werkt hij ook nog steeds met Tommy waar hij ook voor ontwerpt en waarschijnlijk ook het nodige van showt (ik volg coureurs verder niet op social, maar als ik effe googel lijkt er wel wat gepost te zijn).

      De specialere dingen vangen meer publiciteit en strijden dus om exposure. Het heeft niets te maken met wat je wel of niet mooi vindt. Volgens mij (wederom op basis van social) is Hamilton misschien wel geïnteresseerd in mode, maar draagt hij prive redelijk normale kleding, dat hoofdzakelijk gericht is op comfort.

      Maar hij heeft een uiterlijk en verkeert in kringen waarin je wat specialere kleding kan laten zien. Max is wat 'algemener' en is dus alleen geschikt voor normale kleding. In het geval van AT is het ook nog eens op basis van zijn RBR-achtergrond, want als ze specifiek zouden moeten kiezen, zouden ze niet Max nemen.

      Ik heb zelf ooit via een promo een paar honderd euro aan AT-kleding besteld. Mooie kwaliteit en best leuke kleding, maar je betaalt er wel voor. Het is overigens zeker niet perse gemaakt voor mensen met een strak figuur (tenzij je het referentiekader hebt waarin iedereen in je omgeving wat dikker is). Het is over het algemeen regular size, en zeker niet slim of tight fit.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 11:05
    • snailer

      Posts: 34.177

      Ilman is in deze geen bron. Hij probeert altijd rijders te paaien, voor coop's.

      Overigens zeg ik nergens dat de ene betere of mooiere kleding showt dan de andere.

      Maar er zit gewoon een groot verschil in karakter van de kleding die ze dragen tegen betaling.


      Ieder moet zelf bepalen waar hij of zij mee loopt. Voor mijn part lopen ze naakt rond. Alleen mag dat meestal niet van de wet.

      Mijn post ging over het verschil tussen DIOR en Alpha Tauri. En dat ik denk dat Alpha Tauri meter bij het type Verstappen past en DIOR beter bij Hamilton, alhoewel ook Hamilton zeer fit is en ik zou verwachten dat Alpha Tauri kleding hem meer dan goed zal staan.

      Ben het overigens geheel eens met je post, Kiwino. Alleen dan dat Hamilton een uiterlijk zou hebben dat beter bij Dior past. Toevallig heb ik twee enorm kanppe vrouwen in mijn gezin. Ik ben gezegnd zeg maar.
      Die beoordelen Hamilton als een knappe man met een vriendelijk gezicht. Verstappen vinden ze niet perse knap, maar meer als iemand die zeer zelfverzekerd en met vuur overkomt. Ik zou zeggen dat Verstappen daarom niet bij DIOR past. Maar dat Hamilton eigenlijk alles zou kunnen aantrekken.

      Ga maar niet zeggen welke rijders ze echt lelijk vinden. Of ik doe het toch. Stroll en Russell. Hadjar was toen ze dat vertelden nog niet in beeld. Mijn dochter vond de langharige Giovinazzi zeer aantrekkelijk. Leclerc knap, maar zonder stoere uitstraling. Wie viel er nog meer op in positieve zin? O ja. Norris. Die zal het ook wel goed doen in de mode wereld.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 11:50
    • WickieDeViking

      Posts: 1.384

      Dus omdat jouw vrouwen thuis iemand knap vinden, denk jij dat personen het goed doen in de modewereld, snailer?

      Je hebt duidelijk geen verstand van de modewereld, maar dat is verder niet erg :)

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.943

      De modewereld vereist vooral vormloze lantaarnpalen op hoge hakken die voornamelijk chagrijnig en wezenloos voor zich uit kijken, knap in het gezicht zijn ze m.i. lang niet altijd...

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:54
  • Zeeuw1980

    Posts: 11

    Het enige wat je uit dit artikel kunt opmaken is dat het komkommertijd is.

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 01:02
  • Kiwino

    Posts: 21

    Tsja, het probleem in deze is dat als je in een bepaalde bubble zit, je deze correctie dus niet meekrijgt. Daarom valt het mij tegen van Szafnauer dat hij een uitspraak als dit doet. Buiten dat het niet waar is (zowel dat Max altijd vroeg en Hamilton altijd later is, als dat het direct relevant is voor prestaties), is het ook niet relevant om te roepen. Daarnaast, als je het wil benoemen, noem dan ook even dat Hamilton voor het tonen van deze outfits (die hij vaak in de auto pas aantrekt) heel veel geld verdient.

    Illman's kanaal is inmiddels redelijk groot, maar ik denk dat de mainstreamfan hem minder snel zal vinden dan de High Performance Podcast.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 10:53
    • snailer

      Posts: 34.177

      Ik kijk niet naar podcasts, behalve selectief mochten er bepaalde gasten zijn. Heb wel een paar maal Illman bekeken. Vond altijd de rubriek 'auto' leuk om te volgen. Maar uiteindelijk is ook dat niet de moeite. De rest is niet interessant bij illman. Is vooral commercieel.

      Veel podcasts, ook high performance, worden vooral op emotie gedreven. De naam suggereert dat performance belangrijk is. Maar er wordt niet in de data gekeken.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 11:58

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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