De beweringen van Otmar Szafnauer over Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn tegengesproken door fotograaf Kym Illman. Szafnauer probeerde het verschil tussen Hamilton en Verstappen uit te leggen, en wees daarbij ook naar de manier waarop ze de paddock betreden. Volgens Illman is dat volstrekte onzin.

Het is geen geheim dat Verstappen en Hamilton twee compleet verschillende persoonlijkheden hebben. Verstappen geeft vrijwel alleen maar om racen, terwijl Hamilton een bredere blik heeft en bijvoorbeeld een vergaande interesse heeft in mode. Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Szafnauer stelde dan ook in de High Performance Podcast dat Verstappen altijd als eerste in de paddock is, en Hamilton wacht op de fotografen om zijn 'belachelijke' outfit te showen.

Wat klopt er niet?

De woorden van Szafnauer gingen in de afgelopen dagen de wereld over. Ook de bekende fotograaf Kym Illman zag het fragment voorbij komen, en in een post op sociale media spreekt hij de bewering tegen: "Dat gebeurt vrijwel nooit. Om te beginnen: Lewis heeft dit jaar slechts bij dertien van de 44 track days modieuze outfits gedragen. Dit jaar, en ik kan het weten, want ik fotografeer de coureurs als ze arriveren, zijn dit de dagen waarop Lewis de 'belachelijke' outfits draagt."

Illman liet een serie foto's van Hamilton zien, en legt uit dat de zevenvoudig wereldkampioen helemaal niet op al die aandacht zit te wachten: "Op een aantal van die dagen wijkt hij zelfs van zijn pad af om de media te ontduiken, zoals dit jaar op dag drie in Silverstone, waar hij de achteringang nam. Op andere moment heeft hij bodyguards die ons shot blokkeren of verbergt hij zijn gezicht of kijkt hij weg. Dat is ook zijn goed recht."

Hoe zit het met Verstappen?

De fotograaf gaat daarna verder over Szafnauers beweringen over Verstappen, die altijd als eerste op de baan zou zijn: "Dat is absoluut niet waar. Max arriveert op gemiddelde of late tijden, net als Lewis. In Miami op dag vier bijvoorbeeld. Lewis kwam daar om 08:21 binnen en Max om 09:10. Op de eerste dag in Barcelona kwam Lewis om 11:29 aan en Max een uur later. In Hongarije was Max er om 11:10, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar er even voor elf uur al was en Kimi Antonelli al om 10:21."