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Koning Willem-Alexander reikt beker uit aan laatste winnaar in Zandvoort

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Koning Willem-Alexander reikt beker uit aan laatste winnaar in Zandvoort

De laatste Formule 1-race op Zandvoort krijgt een koninklijk tintje. Koning Willem-Alexander zal volgende week zondag na afloop van de Dutch Grand Prix de beker overhandigen aan de winnaar. Daarmee krijgt zijn aanwezigheid bij de Nederlandse Grand Prix, die hij de afgelopen jaren al meerdere keren bezocht, voor het eerst een officieel karakter.

Willem-Alexander bezocht de Nederlandse Grand Prix de afgelopen jaren al meerdere keren, net als koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie. Die bezoeken hadden tot nu toe echter een privékarakter. Tijdens de laatste editie van de race verandert dat: het Koninklijk Huis heeft bevestigd dat de koning na afloop van de Grand Prix de winnaar zal huldigen.

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Koning reikt beker uit aan laatste winnaar op Zandvoort

De koning heeft zijn enthousiasme voor de Formule 1 nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo was Willem-Alexander in 2021 al aanwezig bij de terugkeer van de Dutch Grand Prix en ontmoette hij voorafgaand aan de race onder meer Max Verstappen. Ook vorig jaar bezocht hij het circuit in de Nederlandse duinen.

Destijds sprak Willem-Alexander zich uit over het naderende einde van de Nederlandse Grand Prix. Hij noemde de race toen "een van de mooiste evenementen" die Nederland rijk is. Hoewel hij begrip had voor de financiële redenen achter het verdwijnen van de race, liet hij ook weten het jammer te vinden dat de Formule 1 uit Zandvoort zou vertrekken.

Verstappen kan voor vierde keer winnen voor eigen publiek

Wie de laatste winnaar op Zandvoort wordt, zal volgende week zondag duidelijk worden. Voor Nederland zou het een prachtig scenario zijn als Verstappen zijn vierde overwinning op het circuit pakt en vervolgens de beker uit handen van de koning ontvangt. De Red Bull Racing-coureur won sinds de terugkeer van de Grand Prix in 2021 drie keer op rij.

Verstappen was tijdens de eerste drie edities de sterkste in Zandvoort, met vooral zijn overwinning in 2023 als hoogtepunt. De race werd toen geteisterd door meerdere regenbuien en een rode vlag in de slotfase. In 2024 maakte Lando Norris een einde aan de zegereeks van Verstappen, waarna Oscar Piastri vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. Verstappen krijgt tijdens de laatste Dutch Grand Prix dus nog één kans om voor de vierde keer voor eigen publiek te winnen. Helemaal uitgesloten is een terugkeer van Zandvoort overigens niet: het circuit heeft de deur op een kier gezet om in de toekomst eventueel in te vallen voor een andere Grand Prix.

Flexwing

Posts: 510

Hoop dat max hem dan wint.

  • 2
  • 14 aug 2026 - 07:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Flexwing

    Posts: 510

    Hoop dat max hem dan wint.

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 07:52
    • The Wolf

      Posts: 1.271

      Willy heeft al laten weten dat hij sowieso die beker niet gaat overhandigen aan Glibberaal, dan stuurt hij Jetten, past beter..
      Fak Glibbervriend zei hij

      • + 2
      • 14 aug 2026 - 08:01
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Dat zou een grote eer voor Willem zijn @Flexwing...

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 09:58
    • Larry Perkins

      Posts: 67.111

      Máxima over Glibberaal: "Hij is een beetje dom."

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 10:03
  • snailer

    Posts: 34.394

    Tegenvaller voor de vrijgezelle rijders. Zag laatst dat er een zeer knappe dochter tussen de dochters liep. Als ze die nu kiezen, krijgen me mogelijk weer eens een Royal in de F1 in de verre toekomst.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 09:57
  • Larry Perkins

    Posts: 67.111

    Zolang ze Willem maar niet laten speechen gaat het best goed...

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:00
    • gridiron

      Posts: 3.679

      Dan is Willem nog steeds een pak beter dan zijn Belgische collega.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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