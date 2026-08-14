De laatste Formule 1-race op Zandvoort krijgt een koninklijk tintje. Koning Willem-Alexander zal volgende week zondag na afloop van de Dutch Grand Prix de beker overhandigen aan de winnaar. Daarmee krijgt zijn aanwezigheid bij de Nederlandse Grand Prix, die hij de afgelopen jaren al meerdere keren bezocht, voor het eerst een officieel karakter.

Willem-Alexander bezocht de Nederlandse Grand Prix de afgelopen jaren al meerdere keren, net als koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie. Die bezoeken hadden tot nu toe echter een privékarakter. Tijdens de laatste editie van de race verandert dat: het Koninklijk Huis heeft bevestigd dat de koning na afloop van de Grand Prix de winnaar zal huldigen.

Koning reikt beker uit aan laatste winnaar op Zandvoort

De koning heeft zijn enthousiasme voor de Formule 1 nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo was Willem-Alexander in 2021 al aanwezig bij de terugkeer van de Dutch Grand Prix en ontmoette hij voorafgaand aan de race onder meer Max Verstappen. Ook vorig jaar bezocht hij het circuit in de Nederlandse duinen.

Destijds sprak Willem-Alexander zich uit over het naderende einde van de Nederlandse Grand Prix. Hij noemde de race toen "een van de mooiste evenementen" die Nederland rijk is. Hoewel hij begrip had voor de financiële redenen achter het verdwijnen van de race, liet hij ook weten het jammer te vinden dat de Formule 1 uit Zandvoort zou vertrekken.

Verstappen kan voor vierde keer winnen voor eigen publiek

Wie de laatste winnaar op Zandvoort wordt, zal volgende week zondag duidelijk worden. Voor Nederland zou het een prachtig scenario zijn als Verstappen zijn vierde overwinning op het circuit pakt en vervolgens de beker uit handen van de koning ontvangt. De Red Bull Racing-coureur won sinds de terugkeer van de Grand Prix in 2021 drie keer op rij.

Verstappen was tijdens de eerste drie edities de sterkste in Zandvoort, met vooral zijn overwinning in 2023 als hoogtepunt. De race werd toen geteisterd door meerdere regenbuien en een rode vlag in de slotfase. In 2024 maakte Lando Norris een einde aan de zegereeks van Verstappen, waarna Oscar Piastri vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. Verstappen krijgt tijdens de laatste Dutch Grand Prix dus nog één kans om voor de vierde keer voor eigen publiek te winnen. Helemaal uitgesloten is een terugkeer van Zandvoort overigens niet: het circuit heeft de deur op een kier gezet om in de toekomst eventueel in te vallen voor een andere Grand Prix.