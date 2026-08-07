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Verstappen droomt groot en wil eigen museum openen

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Verstappen droomt groot en wil eigen museum openen

Max Verstappen droomt ervan om in de toekomst een eigen museum te openen voor zijn fans. Hij wijst Fernando Alonso als voorbeeld aan, die in zijn thuisland Spanje al een groot, eigen museum heeft. Volgens Verstappen zou zijn museum moeten dienen als een bron van inspiratie en motivatie voor de nieuwe generatie.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel sterke prestaties neergezet in de Formule 1. De Limburger veroverde vier wereldtitels en groeide uit tot één van de succesvolste én populairste coureurs van het huidige startveld. Van Verstappen is bekend dat hij veel dingen bewaart zoals helmen, racepakken, bekers en mogelijk zelfs auto's. In zijn recent gesloten fanshop in het Limburgse Swalmen werden regelmatig Formule 1-wagens tentoongesteld.

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Wat is Verstappen van plan?

Verstappen heeft al nagedacht over het mogelijk openen van een eigen museum. De viervoudig wereldkampioen legt zijn plannen en fantasieën uit in een interview met Formule 1 Magazine: "Ik denk na over waar dat zou moeten komen. Fernando Alonso heeft dat ook ergens in Spanje. Ik vind dat echt heel erg mooi, met alle auto's, alle Formule 1-auto's. Misschien is het wel een bron van inspiratie en motivatie voor jonge kinderen."

Wat doet Alonso?

Verstappen stelt echter wel dat er nog geen concrete plannen zijn, en dat het dus vooralsnog een soort gedachtenspinsel is. De viervoudig wereldkampioen wijst naar Alonso, die in het Spaanse Llanera een eigen museum en kartbaan heeft. Hij begeleidt ook jonge coureurs, en werkt met hen kartsessies af op de eigen kartbaan.

Alonso laat in zijn eigen museum veel unieke objecten zien waaronder zijn Formule 1-wagens uit zijn lange loopbaan, zijn helmen, de auto waarmee hij deelnam aan de Indianapolis 500 en de Toyota waarmee hij deelnam aan de 24 uur van Le Mans. 

Focus op jong talent

Verstappen zou zoiets ook voor ogen hebben, maar vooralsnog blijft het dus bij dromen. Verstappen begeleidt net als Alonso talentvolle coureurs, en kondigde recent een samenwerking met het Belgische McLaren-talent Dries van Langendonck aan.

Pietje Bell

Posts: 36.099

Wie denk jij eigenlijk wel dat je bent om mij hier zo belachelijk te maken?!
Jij weet he-le-maal niets over mijn privé leven!
Eenzame opsluiting???
Ik niet gelukkig???
Een vrijwilliger die twee keer per week met mij komt sjoelen???

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snai... [Lees verder]

  • 2
  • 7 aug 2026 - 13:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • JV fan

    Posts: 3.005

    Voor Alonso wel makkelijk, vrij bekend van hem dat er in z,n contract staat dat ie de auto,s van dat seizoen mag houden :)

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 13:23
    • snailer

      Posts: 34.180

      Denk niet dat Verstappen RBR auto's gaat worden ontzegd. Er staan er tich op de fabriek. EN als er een paar van in een museum staan, bijvoorbeeld bruikleen, dan is het 1 en al exposure voor die blikjes met gezonde inhoud.

      Wij gewone stervelingen denken dat alles geld kost. Maar met types als Verstappen of Hamilton komt alles gewoon vrij eenvoudig aanwaaien.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:55
  • snailer

    Posts: 34.180

    Verstappen klinkt in ieder geval niet paniekerig dan toch.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 13:52
    • Pietje Bell

      Posts: 36.099

      Wie denk jij eigenlijk wel dat je bent om mij hier zo belachelijk te maken?!
      Jij weet he-le-maal niets over mijn privé leven!
      Eenzame opsluiting???
      Ik niet gelukkig???
      Een vrijwilliger die twee keer per week met mij komt sjoelen???

      ========================================================

      snailer

      Posts: 34.149

      Pietje is niet meer te redden. Eenzame opsluiting lijkt mij het veiligst, misstappen.

      Gezien al zijn negativiteit zal hij ook niet bepaald gelukkig zijn.

      Ik hoop voor hem dat hij dan 2 maal perweek bezoek krijgt
      van een vrijwilliger die met hem gaat sjoelen.

      6 aug 2026 - 12:22

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 13:59
    • snailer

      Posts: 34.180

      Zit deze topic niet te vervuilen. .

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 14:33
    • F1 bekijker

      Posts: 493

      Hij heeft zijn medicatie weer niet gehad.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 14:46
    • snailer

      Posts: 34.180

      Gezien de reactie voelt hij zich in ieder geval aangesproken, F1 bekijker. Ik denk dus dat ik in de kern gelijk heb. En dan is de tip om te gaan sjoelen een goede voor hem. Het leidt af en zorgt voor wat spanningsverlies.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 14:52
  • Larry Perkins

    Posts: 66.949

    "Volgens Verstappen zou zijn museum moeten dienen als een bron van inspiratie en motivatie voor de nieuwe generatie."

    Om het museum tot een succes te maken zal Max (en zijn management) ongetwijfeld ook aan een actief gedeelte in het het museum denken. Kortom een afdeling waar men (jeugd) kan kennismaken met de sim.

    En in de bar is niet alleen maar Red Bull maar ook gin-tonic (niet voor de jeugd) te verkrijgen, zijn eigen merk...

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 14:16
  • d07

    Posts: 2.633

    Met een witte zakdoekjes kraam voor de ingang, gouden business gegarandeerd!

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 14:35
  • Regenrace

    Posts: 2.842

    Geïnspireerd worden door een belastingontwijker, dat zou wel leuk zijn...

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 15:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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