Max Verstappen droomt ervan om in de toekomst een eigen museum te openen voor zijn fans. Hij wijst Fernando Alonso als voorbeeld aan, die in zijn thuisland Spanje al een groot, eigen museum heeft. Volgens Verstappen zou zijn museum moeten dienen als een bron van inspiratie en motivatie voor de nieuwe generatie.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel sterke prestaties neergezet in de Formule 1. De Limburger veroverde vier wereldtitels en groeide uit tot één van de succesvolste én populairste coureurs van het huidige startveld. Van Verstappen is bekend dat hij veel dingen bewaart zoals helmen, racepakken, bekers en mogelijk zelfs auto's. In zijn recent gesloten fanshop in het Limburgse Swalmen werden regelmatig Formule 1-wagens tentoongesteld.

Wat is Verstappen van plan?

Verstappen heeft al nagedacht over het mogelijk openen van een eigen museum. De viervoudig wereldkampioen legt zijn plannen en fantasieën uit in een interview met Formule 1 Magazine: "Ik denk na over waar dat zou moeten komen. Fernando Alonso heeft dat ook ergens in Spanje. Ik vind dat echt heel erg mooi, met alle auto's, alle Formule 1-auto's. Misschien is het wel een bron van inspiratie en motivatie voor jonge kinderen."

Wat doet Alonso?

Verstappen stelt echter wel dat er nog geen concrete plannen zijn, en dat het dus vooralsnog een soort gedachtenspinsel is. De viervoudig wereldkampioen wijst naar Alonso, die in het Spaanse Llanera een eigen museum en kartbaan heeft. Hij begeleidt ook jonge coureurs, en werkt met hen kartsessies af op de eigen kartbaan.

Alonso laat in zijn eigen museum veel unieke objecten zien waaronder zijn Formule 1-wagens uit zijn lange loopbaan, zijn helmen, de auto waarmee hij deelnam aan de Indianapolis 500 en de Toyota waarmee hij deelnam aan de 24 uur van Le Mans.

Focus op jong talent

Verstappen zou zoiets ook voor ogen hebben, maar vooralsnog blijft het dus bij dromen. Verstappen begeleidt net als Alonso talentvolle coureurs, en kondigde recent een samenwerking met het Belgische McLaren-talent Dries van Langendonck aan.