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FIA hint op aanpassen door Red Bull gehate regels

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FIA hint op aanpassen door Red Bull gehate regels

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft toegegeven dat er zwakke plekken in het ADUO-reglement zitten. Deze regels zorgden eerder dit jaar voor ophef toen Red Bull werd aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Tombazis heeft de kritiek ook gelezen, en geeft toe dat er aan veranderingen wordt gedacht.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en om grote onderlinge verschillen te voorkomen zijn de ADUO-regels in het leven geroepen. Dit zorgt ervoor dat motorfabrikanten met een achterstand op de beste fabrikant de kans krijgen om tokens te gebruiken. Hierdoor kunnen ze updates doorvoeren en ontstaan er geen enorme verschillen. Opvallend genoeg werd Red Bull aangewezen als de beste fabrikant bij het eerste meetmoment, terwijl ze op de baan een flinke achterstand hadden op koploper Mercedes.

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Hoe kijkt de FIA naar de regels?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft de kritiek ook meegekregen, en in een interview met Motorsport.com geeft hij toe dat de controverse voor hem geen verrassing is: "Nou, in de Formule 1 lijkt bijna alles nogal gevoelig te liggen. Het komt dus zelden voor dat elf teams en vijf of zes motorfabrikanten zeggen: 'Fantastisch, we zijn het er allemaal mee eens.'"

Grappend stelt Tombazis dat er over weinig zaken echt unanimiteit is: "Het enige waar volgens mij iedereen het wel mee eens was, is dat de zomerstop in augustus een goed idee is! Ik moet je er wel aan herinneren dat dat mijn idee was."

Moet er iets veranderen?

Vanuit Red Bull was er veel kritiek op de metingen van de FIA, maar volgens Tombazis kloppen deze wel: "Het ligt allemaal nogal gevoelig. Iedereen is enorm competitief en is zo gefocust op zijn of haar positie ten opzichte van de anderen. Dus ja, het is een behoorlijke uitdaging geweest."

Hij geeft toe dat er her en der iets moet worden veranderd: "Ik denk dat onze metingen, naar mijn mening, zeer nauwkeurig waren. Dat gezegd hebbende: is alles helemaal vlekkeloos verlopen? Nee, want het is duidelijk dat mensen niet tevreden zijn. Moeten we nadenken over verbeteringen voor de toekomst? Ja, dat zou ik wel zeggen."

Need5Speed

Posts: 4.271

Het was zo simpel geweest om het van de resultaten af te laten hangen.

  • 1
  • 12 aug 2026 - 13:10
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.271

    Het was zo simpel geweest om het van de resultaten af te laten hangen.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 13:10
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      Ja, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe goed de auto en de coureur zijn. Dit hebben ze gemeten adh van de data. Heb er niet veel verstand van verder hoe ze dat precies doen.
      Of bedoel je met resultaten iets anders dan hoe ze over de finish komen?

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.271

      Ik bedoelde inderdaad hoe ze over de finish komen. Al zit' zo'n staffel er nu al in met de ontwikkeltijd die is gekoppeld aan de positie in het constructeurskampioenschap.

      Maar haal bij voorbeeld 0,1% van de te besteden doorontwikkelingsbudget af per gescoord punt of zo.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:58
    • Need5Speed

      Posts: 4.271

      Als een motorleverancier meerdere teams bedient telt alleen het resultaat van het team met de meeste punten, zou ik voorstellen.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.172

      OK, bedankt.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:05
    • snailer

      Posts: 34.332

      Het is een interessante gedachte, Need5Speed. Ik probeer te bedenken wat het voordeel van deze methode zou zijn en wat de gain is voor F1 in het algemeen.

      Gevoelsmatig wordt zo nog meer het racen beperkt. De beste racers zullen op de langere termijn te maken krijgen met auto's die beter zijn bij andere teams. En deze regels zijn al zo beperkend voor de echte racers.

      Ik bedoel. 450 km per uur in veel high speed bochten is dan het effect op veel banen omdat de accu leeg raakt. Dus 409 pk door de snelle bochten van Spa. Over ruim de helft van de baan. En dan de nog steeds zeer hoge downforce. Het is geen uitdaging.
      En dan geef je dus met deze regel op de lange termijn de zwakkere teams een betere ice. Worden dus de echte racers nog verder beperkt.

      Mogelijk begrijp ik je verkeerd. Dat kan. Maar ik pleit voor vrijgeven van het verbeteren van de complete train. RBR, audi, Ferrari en Mercedes hebben al aangetoond een gedegen stuk tech neer te zetten. Last ze maar bottelen. Zal je zien dat de ice binnen de kortste keren meer pk gaat leveren. Bij allemaal. Ook zal men de hybride kant kunnen aanpassen en veel nieuws integreren.
      Honda loopt dan wel achter. Maar ze hebben eerder een grote achterstand tot aan 5pk of zo kunnen dichten. Wel eens gelezen dat de Honda Motor op het laatst 5 pk achter Mercedes zat.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:17
    • Need5Speed

      Posts: 4.271

      Ik zeg nergens dat we op technisch vlak zo door moeten, hoe eerder we daarvan af zijn hoe beter.
      Maar als je een staffel maakt op hoeveel ontwikkelingsgeld je mag besteden, verdeel die dan op basis van de gescoorde punten.

      Misschien moeten de punten in de laatste 4 races niet meetellen. anders gaan teams in die races expres slecht rijden als er toch niets meer te halen valt.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 14:52
  • snailer

    Posts: 34.332

    Alles aan de motor gewoon vrijgeven. Zal je zien hoe snel de ice performanc van de verschillende motorbouwers wordt geegalizeerd. En op de cap van de kleine teams heeft het geen invloed. Die hebben hun deals al rond. De motor valt verder buiten de cap.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 13:34
  • Larry Perkins

    Posts: 67.067

    "Het enige waar volgens mij iedereen het wel mee eens was, is dat de zomerstop in augustus een goed idee is! Ik moet je er wel aan herinneren dat dat mijn idee was."

    Ja, want als er niks gebeurt kan de vermaledijde FIA ook geen blunders maken...

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 14:32
    • schwantz34

      Posts: 42.589

      "Het enige waar volgens mij iedereen het wel mee eens was, is dat de zomerstop in augustus een goed idee is! Ik moet je er wel aan herinneren dat dat mijn idee was."

      Is die Tombazis stiekem niet ergens verre familie van jou @Larry?

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 16:20

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Monaco
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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Spanje Circuit de Catalunya
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