FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft toegegeven dat er zwakke plekken in het ADUO-reglement zitten. Deze regels zorgden eerder dit jaar voor ophef toen Red Bull werd aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor. Tombazis heeft de kritiek ook gelezen, en geeft toe dat er aan veranderingen wordt gedacht.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en om grote onderlinge verschillen te voorkomen zijn de ADUO-regels in het leven geroepen. Dit zorgt ervoor dat motorfabrikanten met een achterstand op de beste fabrikant de kans krijgen om tokens te gebruiken. Hierdoor kunnen ze updates doorvoeren en ontstaan er geen enorme verschillen. Opvallend genoeg werd Red Bull aangewezen als de beste fabrikant bij het eerste meetmoment, terwijl ze op de baan een flinke achterstand hadden op koploper Mercedes.

Hoe kijkt de FIA naar de regels?

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis heeft de kritiek ook meegekregen, en in een interview met Motorsport.com geeft hij toe dat de controverse voor hem geen verrassing is: "Nou, in de Formule 1 lijkt bijna alles nogal gevoelig te liggen. Het komt dus zelden voor dat elf teams en vijf of zes motorfabrikanten zeggen: 'Fantastisch, we zijn het er allemaal mee eens.'"

Grappend stelt Tombazis dat er over weinig zaken echt unanimiteit is: "Het enige waar volgens mij iedereen het wel mee eens was, is dat de zomerstop in augustus een goed idee is! Ik moet je er wel aan herinneren dat dat mijn idee was."

Moet er iets veranderen?

Vanuit Red Bull was er veel kritiek op de metingen van de FIA, maar volgens Tombazis kloppen deze wel: "Het ligt allemaal nogal gevoelig. Iedereen is enorm competitief en is zo gefocust op zijn of haar positie ten opzichte van de anderen. Dus ja, het is een behoorlijke uitdaging geweest."

Hij geeft toe dat er her en der iets moet worden veranderd: "Ik denk dat onze metingen, naar mijn mening, zeer nauwkeurig waren. Dat gezegd hebbende: is alles helemaal vlekkeloos verlopen? Nee, want het is duidelijk dat mensen niet tevreden zijn. Moeten we nadenken over verbeteringen voor de toekomst? Ja, dat zou ik wel zeggen."