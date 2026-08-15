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Verstappen wist al dat Antonelli eraan kwam: "Je zag het bij het karten al"

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Verstappen wist al dat Antonelli eraan kwam: "Je zag het bij het karten al"

Max Verstappen is onder de indruk van de ontwikkeling van Kimi Antonelli. De Italiaan gaat als leider in het Formule 1-kampioenschap de zomerstop in en heeft inmiddels een ruime voorsprong op zijn concurrenten. Verstappen ziet bovendien al jaren dat zijn jonge collega over uitzonderlijk veel talent beschikt.

Antonelli staat na de eerste seizoenshelft vijftig punten voor op Lewis Hamilton en heeft een voorsprong van 59 punten op Mercedes-teamgenoot George Russell. Volgens Verstappen is het succes van de Italiaan echter geen grote verrassing.

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Verstappen zag talent Antonelli al vroeg

"Al in zijn karttijd was duidelijk dat hij een van de grootste talenten was. Dat zag je meteen", vertelt Verstappen in het bijzijn van meerdere pers. De Nederlander zag Antonelli vervolgens ook in de opstapklassen indruk maken. Vooral zijn eerste ervaringen in de shifter-karts maakten indruk op de Red Bull-coureur.

"Ik vind dat iedere coureur eigenlijk eerst een paar races in een shifterklasse zou moeten rijden. Daar leer je veel over schakelen, racen en starts. Kimi deed dat meteen goed en wist zich tussen de grote namen in de karting te mengen. Op zo'n jonge leeftijd zie je de pure snelheid al."

Ook in de auto's bleef Antonelli volgens Verstappen indruk maken. De Italiaan maakte vervolgens op jonge leeftijd de overstap naar de Formule 1, waar hij in zijn debuutseizoen nog de nodige fouten maakte. "Dat is normaal. Iedere coureur maakt fouten in zijn eerste jaar. Alleen worden die bij een topteam natuurlijk wat sneller uitvergroot. Voor mij was er nooit twijfel dat hij daarna een grote stap zou zetten en veel constanter zou worden. Dat hoort bij de ontwikkeling van een coureur. Op dit moment doet hij het geweldig."

Verstappen herkent zichzelf in Antonelli

Verstappen kan zich goed herkennen in de situatie van Antonelli. Ook de Nederlander maakte als tiener zijn debuut in de Formule 1 en moest daardoor een deel van zijn ontwikkeling op het hoogste niveau doormaken.

"Als je op jonge leeftijd naar de Formule 1 gaat, maak je fouten die je normaal gesproken in een lagere klasse zou maken. Je moet nog leren wat je van een auto verlangt, hoe je ermee moet racen en welke afstelling bij je past. Die leercurve heb ik in mijn eerste twee seizoenen ook gehad."

Volgens Verstappen was die snelle overstap uiteindelijk precies de juiste keuze. "Die eerste twee jaar waren voor mij een enorme leerschool. Maar als je de kans krijgt om in de Formule 1 te rijden, kun je daar geen nee tegen zeggen. Voor mij was het de juiste beslissing. Je leert waarschijnlijk wat meer in je eerste jaren, maar ik was blij dat ik die ervaring kon opdoen."

Larry Perkins

Posts: 67.148

Wat een geluk heeft Kimi dat hij in zijn beginjaren te maken heeft met Verstappen als beste coureur in de Formule 1, iemand die hem begrijpt, van tips en advies voorziet, tijd voor hem neemt en hem zelfvertrouwen geeft.
Dat staat in schril contrast met de debuutjaren van Max in de F1. Hamilton -... [Lees verder]

  • 13
  • 15 aug 2026 - 08:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.142

    Wat een geluk heeft Kimi dat hij in zijn beginjaren te maken heeft met Verstappen als beste coureur in de Formule 1, iemand die hem begrijpt, van tips en advies voorziet, tijd voor hem neemt en hem zelfvertrouwen geeft.
    Dat staat in schril contrast met de debuutjaren van Max in de F1. Hamilton - de beste Formule 1-coureur op dat moment - zag Max niet staan, hield hem klein en kleineerde hem zelfs door steevast zijn naam niet uit te spreken.
    Gelukkig was Verstappen in die tijd al mentaal zeer sterk en volwassen en had hij Lewis niet nodig. Bovendien zijn Hamilton en Verstappen verschillende persoonlijkheden, Lewis is meer afstandelijk (naar iedereen) terwijl Max meer one of the guys is. Dat verklaart ook het verschil in 'begeleiding' van nieuwe F1-coureurs.
    Bovenstaande moet dan ook veel meer gezien worden als een constatering dan als een verwijt of zo.
    Het is tenslotte, mooi om te zien hoe de verhoudingen tussen Lewis en Max zijn geëvalueerd, het is een meer volwassen relatie waarbij leeftijd geen rol meer speelt en er ruimte is voor wederzijds respect.

    • + 13
    • 15 aug 2026 - 08:53
    • Snork

      Posts: 22.889

      “That guy….”

      • + 2
      • 15 aug 2026 - 13:53
    • Pietje Bell

      Posts: 36.207

      Tijdens de eerste PC vroeg Lewis aan Max hoe oud hij was ..........
      hij antwoordde minachtend met zijn hoofd schuddend "Jeeeeez!"

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 14:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Circuit
-
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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