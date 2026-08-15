Max Verstappen is onder de indruk van de ontwikkeling van Kimi Antonelli. De Italiaan gaat als leider in het Formule 1-kampioenschap de zomerstop in en heeft inmiddels een ruime voorsprong op zijn concurrenten. Verstappen ziet bovendien al jaren dat zijn jonge collega over uitzonderlijk veel talent beschikt.

Antonelli staat na de eerste seizoenshelft vijftig punten voor op Lewis Hamilton en heeft een voorsprong van 59 punten op Mercedes-teamgenoot George Russell. Volgens Verstappen is het succes van de Italiaan echter geen grote verrassing.

Verstappen zag talent Antonelli al vroeg

"Al in zijn karttijd was duidelijk dat hij een van de grootste talenten was. Dat zag je meteen", vertelt Verstappen in het bijzijn van meerdere pers. De Nederlander zag Antonelli vervolgens ook in de opstapklassen indruk maken. Vooral zijn eerste ervaringen in de shifter-karts maakten indruk op de Red Bull-coureur.

"Ik vind dat iedere coureur eigenlijk eerst een paar races in een shifterklasse zou moeten rijden. Daar leer je veel over schakelen, racen en starts. Kimi deed dat meteen goed en wist zich tussen de grote namen in de karting te mengen. Op zo'n jonge leeftijd zie je de pure snelheid al."

Ook in de auto's bleef Antonelli volgens Verstappen indruk maken. De Italiaan maakte vervolgens op jonge leeftijd de overstap naar de Formule 1, waar hij in zijn debuutseizoen nog de nodige fouten maakte. "Dat is normaal. Iedere coureur maakt fouten in zijn eerste jaar. Alleen worden die bij een topteam natuurlijk wat sneller uitvergroot. Voor mij was er nooit twijfel dat hij daarna een grote stap zou zetten en veel constanter zou worden. Dat hoort bij de ontwikkeling van een coureur. Op dit moment doet hij het geweldig."

Verstappen herkent zichzelf in Antonelli

Verstappen kan zich goed herkennen in de situatie van Antonelli. Ook de Nederlander maakte als tiener zijn debuut in de Formule 1 en moest daardoor een deel van zijn ontwikkeling op het hoogste niveau doormaken.

"Als je op jonge leeftijd naar de Formule 1 gaat, maak je fouten die je normaal gesproken in een lagere klasse zou maken. Je moet nog leren wat je van een auto verlangt, hoe je ermee moet racen en welke afstelling bij je past. Die leercurve heb ik in mijn eerste twee seizoenen ook gehad."

Volgens Verstappen was die snelle overstap uiteindelijk precies de juiste keuze. "Die eerste twee jaar waren voor mij een enorme leerschool. Maar als je de kans krijgt om in de Formule 1 te rijden, kun je daar geen nee tegen zeggen. Voor mij was het de juiste beslissing. Je leert waarschijnlijk wat meer in je eerste jaren, maar ik was blij dat ik die ervaring kon opdoen."