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Red Bull-transfer bleek grote cultuurshock voor Hadjar

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Red Bull-transfer bleek grote cultuurshock voor Hadjar

Isack Hadjar heeft toegegeven dat het een flinke cultuurshock was om Racing Bulls te verruilen voor Red Bull. De Fransman rijdt dit jaar aan de zijde van Max Verstappen, en moest aan veel dingen wennen. Toch wil hij het niet groter maken dan het is, want hij kende Red Bull al goed.

Hadjar kende vorig jaar een goed debuutseizoen in dienst van Racing Bulls, en Red Bull durfde het aan om hem te promoveren. Bij de Oostenrijkse renstal rijdt hij naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die in de afgelopen jaren zijn teamgenoten vernietigde. Hadjar wist welke uitdaging op hem wachtte, en hij presteert boven verwachting. Hij kan Verstappen aardig bijhouden, scoort punten en mocht al meerdere keren aan de topposities ruiken.

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Hoe groot was deze stap?

De overstap naar Red Bull was niet makkelijk, zo geeft Hadjar eerlijk toe in de podcast Talking Bulls: "Het was zeker een cultuurshock. Je gaat van een meer familieteam, een Italiaans team, naar een Brits team. Het is zeker anders."

Hadjar is zijn oude team dankbaar voor hun harde werk: "Maar bij Racing Bulls hebben ze me enorm geholpen in mijn eerste jaar. Ze zijn eraan gewend om jonge coureurs voor te bereiden op het stoeltje bij het grote team."

Was Red Bull echt onbekend terrein voor Hadjar?

Hadjar wil het niet groter maken dan het is, want zo groot was de verandering ook niet: "Ik zou zeggen dat een transitie naar Red Bull... Het is niet zoals bij Lewis, die van Mercedes naar Ferrari ging. Ik ben al sinds 2021 bij het juniorteam. Ik heb vrije trainingen gereden en juniortests gedaan."

Red Bull was voor hem dan ook geen onbekend terrein: "Ik werk dit jaar met mijn race-engineer Woody (Richard Wood, red.), maar ik werkte al met hem samen tijdens mijn eerste vrije training, drie jaar geleden. Voor mij voelt het dan ook heel erg natuurlijk om hier nu te zijn."

Pietje Bell

Posts: 36.134

3 mei 2016 belde Marko Jos in zijn auto op om even kort mede te delen dat Max vanaf dat moment bij RBR ging rijden. Jos belde vervolgens een zeer verbaasde Max op die het niet kon geloven en hij vertrok meteen naar de sim in de RBR fabriek om een paar dagen aan de wagen te wennen.
Een week later... [Lees verder]

  • 1
  • 10 aug 2026 - 14:37
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.007

    Max: "Ik had in 2016 maar een paar dagen nodig Isack..."

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 12:54
    • Pietje Bell

      Posts: 36.134

      3 mei 2016 belde Marko Jos in zijn auto op om even kort mede te delen dat Max vanaf dat moment bij RBR ging rijden. Jos belde vervolgens een zeer verbaasde Max op die het niet kon geloven en hij vertrok meteen naar de sim in de RBR fabriek om een paar dagen aan de wagen te wennen.
      Een week later won hij op 18-jarige leeftijd de Barcelona GP, zijn eerste overwinning.
      Zal 5 mei toen het bekend werd gemaakt nooit meer vergeten en 15 mei uiteraard ook niet. Mooie tijden waren dat.

      4 mei, 2016 21:54u : www.gptoday.net/nl(...)bij-red-bull-racing

      5 mei, 09:34u : www.gptoday.net/nl(...)tigt-max-verstappen

      15 mei: www.gptoday.net/nl(...)and-prix-van-spanje

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 14:37
    • Pietje Bell

      Posts: 36.134

      Heb de links gepost vanwege het feit dat ik het zelf leuk vind om die reacties van destijds weer te lezen van de vele (ex) forumleden.

      Maar liefst 213, 291 en 183 positieve reacties!!

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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