Isack Hadjar heeft toegegeven dat het een flinke cultuurshock was om Racing Bulls te verruilen voor Red Bull. De Fransman rijdt dit jaar aan de zijde van Max Verstappen, en moest aan veel dingen wennen. Toch wil hij het niet groter maken dan het is, want hij kende Red Bull al goed.

Hadjar kende vorig jaar een goed debuutseizoen in dienst van Racing Bulls, en Red Bull durfde het aan om hem te promoveren. Bij de Oostenrijkse renstal rijdt hij naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die in de afgelopen jaren zijn teamgenoten vernietigde. Hadjar wist welke uitdaging op hem wachtte, en hij presteert boven verwachting. Hij kan Verstappen aardig bijhouden, scoort punten en mocht al meerdere keren aan de topposities ruiken.

Hoe groot was deze stap?

De overstap naar Red Bull was niet makkelijk, zo geeft Hadjar eerlijk toe in de podcast Talking Bulls: "Het was zeker een cultuurshock. Je gaat van een meer familieteam, een Italiaans team, naar een Brits team. Het is zeker anders."

Hadjar is zijn oude team dankbaar voor hun harde werk: "Maar bij Racing Bulls hebben ze me enorm geholpen in mijn eerste jaar. Ze zijn eraan gewend om jonge coureurs voor te bereiden op het stoeltje bij het grote team."

Was Red Bull echt onbekend terrein voor Hadjar?

Hadjar wil het niet groter maken dan het is, want zo groot was de verandering ook niet: "Ik zou zeggen dat een transitie naar Red Bull... Het is niet zoals bij Lewis, die van Mercedes naar Ferrari ging. Ik ben al sinds 2021 bij het juniorteam. Ik heb vrije trainingen gereden en juniortests gedaan."

Red Bull was voor hem dan ook geen onbekend terrein: "Ik werk dit jaar met mijn race-engineer Woody (Richard Wood, red.), maar ik werkte al met hem samen tijdens mijn eerste vrije training, drie jaar geleden. Voor mij voelt het dan ook heel erg natuurlijk om hier nu te zijn."