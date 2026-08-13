Nikola Tsolov staat aan de vooravond van een belangrijk moment in zijn carrière. De Bulgaarse coureur krijgt eind deze maand voor het eerst de kans om een Formule 1-auto te testen. Dat gebeurt op het circuit van Imola, waar hij achter het stuur kruipt van de VCARB 02 van Racing Bulls.

De test vormt een belangrijke stap voor Tsolov, die zich binnen de opleiding van Red Bull verder probeert te ontwikkelen. De jonge coureur krijgt in Imola de mogelijkheid om voor het eerst kilometers te maken in een echte Formule 1-auto en zo waardevolle ervaring op te doen.

Tsolov krijgt eerste kans in Formule 1

Tsolov neemt eind deze maand plaats in de VCARB 02 tijdens een test op het Italiaanse circuit. Daarmee krijgt de Bulgaar de kans om zich voor het eerst op F1-niveau te bewijzen. De test kan bovendien belangrijk zijn voor zijn verdere ontwikkeling binnen het Red Bull-programma.

Racing Bulls heeft daarnaast nog een ander programma gepland. Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen de VCARB 03 besturen tijdens de laatste filmdag van het team van dit jaar. Voor beide coureurs wordt dat een nieuwe mogelijkheid om ervaring op te doen met de Formule 1-auto.

Lawson en Lindblad ook in actie

De filmdag staat los van de test van Tsolov in Imola. Lawson en Lindblad zullen tijdens die activiteit de VCARB 03 delen, terwijl Tsolov specifiek met de VCARB 02 aan de slag gaat. Racing Bulls krijgt zo de kans om verschillende coureurs in actie te laten komen.

Voor Tsolov betekent zijn eerste F1-test in ieder geval een volgende stap in zijn loopbaan. De Bulgaar kan in Imola voor het eerst proeven van het echte werk en krijgt daarmee de kans om zich verder te ontwikkelen richting een mogelijke toekomst in de Formule 1.

In de nabije weken is Tsolov al genoemd als mogelijke opvolger van Lawson of Lindblad bij de Racing Bulls. Naar verluidt wil Red Bull Racing hem klaarstomen voor het grote werk in de Formule 1.