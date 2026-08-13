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Tsolov krijgt de kans: Red Bull plant test in voor Bulgaar

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Tsolov krijgt de kans: Red Bull plant test in voor Bulgaar

Nikola Tsolov staat aan de vooravond van een belangrijk moment in zijn carrière. De Bulgaarse coureur krijgt eind deze maand voor het eerst de kans om een Formule 1-auto te testen. Dat gebeurt op het circuit van Imola, waar hij achter het stuur kruipt van de VCARB 02 van Racing Bulls.

De test vormt een belangrijke stap voor Tsolov, die zich binnen de opleiding van Red Bull verder probeert te ontwikkelen. De jonge coureur krijgt in Imola de mogelijkheid om voor het eerst kilometers te maken in een echte Formule 1-auto en zo waardevolle ervaring op te doen.

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Tsolov krijgt eerste kans in Formule 1

Tsolov neemt eind deze maand plaats in de VCARB 02 tijdens een test op het Italiaanse circuit. Daarmee krijgt de Bulgaar de kans om zich voor het eerst op F1-niveau te bewijzen. De test kan bovendien belangrijk zijn voor zijn verdere ontwikkeling binnen het Red Bull-programma.

Racing Bulls heeft daarnaast nog een ander programma gepland. Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen de VCARB 03 besturen tijdens de laatste filmdag van het team van dit jaar. Voor beide coureurs wordt dat een nieuwe mogelijkheid om ervaring op te doen met de Formule 1-auto.

Lawson en Lindblad ook in actie

De filmdag staat los van de test van Tsolov in Imola. Lawson en Lindblad zullen tijdens die activiteit de VCARB 03 delen, terwijl Tsolov specifiek met de VCARB 02 aan de slag gaat. Racing Bulls krijgt zo de kans om verschillende coureurs in actie te laten komen.

Voor Tsolov betekent zijn eerste F1-test in ieder geval een volgende stap in zijn loopbaan. De Bulgaar kan in Imola voor het eerst proeven van het echte werk en krijgt daarmee de kans om zich verder te ontwikkelen richting een mogelijke toekomst in de Formule 1.

In de nabije weken is Tsolov al genoemd als mogelijke opvolger van Lawson of Lindblad bij de Racing Bulls. Naar verluidt wil Red Bull Racing hem klaarstomen voor het grote werk in de Formule 1. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nikola Tsolov Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (4)

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  • van lotje,g

    Posts: 1.269

    Hongaar??

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 13:35
  • MrStef85

    Posts: 6.607

    Hongaar of Bulgaar?

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 13:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.386

    Bulgaar Hongaar barbaar als het niet over Verstappen gaat “ who cares? “ Wel benieuwd naar Tsolov

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 14:15
  • Dale U

    Posts: 2.005

    En terecht... nu de vervolgstappen nog van hem, positief gezien. Kan een goeie worden, is een beetje een reincarnatie van James Hunt.

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 14:42

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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BG
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, BG
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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