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'McLaren-contract Piastri blokkeert overstap Verstappen'

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'McLaren-contract Piastri blokkeert overstap Verstappen'

De kans dat Max Verstappen de overstap gaat maken naar het team van McLaren lijkt steeds kleiner te worden. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, maar het lijkt er volgens nieuwe geruchten niet op dat hij het zitje van Oscar Piastri gaat overnemen.

Verstappens toekomst was tijdens de eerste seizoenshelft regelmatig hét onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028, maar door exitclausules kan hij eerder vertrekken. Of dat echt gaat gebeuren, blijft de vraag. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een zitje bij McLaren, waar hij dan de plaats zou overnemen van Oscar Piastri. De Australiër zou volgens het geruchtencircuit op zijn beurt overstappen naar Red Bull.

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Hoe ziet de contractsituatie eruit?

Verstappen zelf weigerde iets te zeggen over zijn toekomst, terwijl Piastri wees op het feit dat hij een contract heeft bij McLaren. In de Formule 1 kunnen contracten echter worden verscheurd, maar Piastri lijkt stevig in het zadel te zitten. Het Italiaanse medium AutoMoto zet de contractsituaties op een rij, en stelt dat Piastri tot en met 2028 vastligt bij McLaren. Hierdoor zou het dus wat lastiger zijn om te vertrekken, en zou Verstappen volgend jaar dus nog niet kunnen overstappen naar het team uit Woking.

Bij Red Bull hopen ze dat Verstappen blijft, en de geruchtenstroom lijkt vooralsnog niet te gaan liggen. De Nederlander wilde voor de zomerstop in Hongarije geen duidelijk antwoord geven op vragen over zijn toekomst, maar stelde wel meerdere keren dat Red Bull voor hem aanvoelt als een soort tweede familie.

Wat is de stand van zaken?

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten. Hierdoor zou hij dus zijn exitclausules kunnen activeren, maar of dat gaat gebeuren is dus nog maar de vraag. Piastri heeft op zijn beurt ook een lastige eerste seizoenshelft achter de rug, en staat op de zevende plaats met 92 punten.

Need5Speed

Posts: 4.255

Als Piastri weg wil en McLaren Verstappen kan krijgen dan is dat contract zo weg.

  • 4
  • 10 aug 2026 - 08:23
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.255

    Als Piastri weg wil en McLaren Verstappen kan krijgen dan is dat contract zo weg.

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 08:23
  • Polleken

    Posts: 1.041

    Denk dat als er een overstap komt dan gaat Max naar Mercedes.
    Zou liever zien dat hij naar Mclaren gaat maar Mercedes is een fabrieksteam en dat lijkt me beter.
    En ik mag die Zak niet zo maar dat terzijde .

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 08:43
    • misstappen

      Posts: 3.642

      Nee Toto is een lekker menneke haha

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:31
  • Damon Hill

    Posts: 19.885

    Een contract is uiteindelijk maar gewoon een velletje papier... dat heeft het verleden meermaals uitgewezen. Het is naïef om te denken dat "contract = contract" altijd geldt. Ja... het maakt dingen lastiger. Maar waar een wil is, is een weg. Uiteindelijk kunnen velletjes papier gewoon gescheurd worden en bereik je veel met een zak geld. Voor een zak geld worden velletjes makkelijk aan flarden gescheurd.

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 09:28
    • hupholland

      Posts: 10.120

      contract is gewoon contract, dat kun je niet zo aan de kant schuiven. Wel kun je het bv afkopen of in onderling overleg beëindigen. Eenzijdig opzeggen, zeker vanaf de kant van het team gaat echt niet zo maar, dan zul je toch echt met een afkoopsom over de brug moeten komen. Piastri verdiend misschien een dikke 10 miljoen euro, heeft nog 2 jaar staan, als hij voet bij stuk houdt moet je met 20 miljoen over de brug komen. Maar goed, Piastri zal ook gewoon willen racen, mocht hij bv het zitje van Max bij Red Bull dan overnemen, dan kan die afkoopsom waarschijnlijk wel weer van tafel. Maar bv Raikkonen in 2010 ging wel gewoon met het geld van Ferrari lekker een jaartje thuis zitten. Maar dat contracten niks waard zijn is echt onzin, ze zijn juist precies waard wat er in staat.

      • + 3
      • 10 aug 2026 - 11:32
    • Supernova

      Posts: 49

      Klopt, als alle partijen het eens zijn kan het snel gaan. Maar ik denk dat Piastri helemaal niet weg wil... Betere kansen bij McLaren, dat eigenlijk ook Miami had moeten winnen.
      Herinner je je trouwens dat Jenson Button-verhaal nog? Die wilde per se weg bij BAR (of Honda, ik weet niet meer welk jaar het was) en wilde naar Williams. Geloof dat hij zelfs al getekend had. Maar BAR of Honda zei neenee, niks van. Wat advocaten en de Contract Recognition Board erbij gehaald. En Button moest blijven. Achteraf gezien bleek dat niet bepaald slecht voor hem! Overwinningen en de wereldtitel, en de deur die openging bij McLaren, met nog meer overwinningen tot gevolg. Hoe anders was het gelopen als hij naar Williams had mogen gaan :o

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 11:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.885

      Je kunt je afvragen in hoeverre het zin heeft om iemand aan zijn contract te houden, als diegene daardoor zwaar gedemotiveerd raakt. Gelukkig was dat bij Button niet het geval. Maar had bijvoorbeeld Rosberg ook niet gewoon een contract om na 2016 door te gaan bij Mercedes? Ja... wat wil je zeggen dan. "Nee Nico, contract is contract, je moet doorrijden". Zo werkt het niet.

      Kan me ook ooit herinneren dat Monisha Kaltenborn met 4 coureurs een contract had om in de Sauber te rijden, waar Giedo van der Garde er eentje van was. Tja... dat contract bleek ook niet zoveel waard.

      Volgens mij had zelfs Jos Verstappen een contract om in 2002 in de Arrows te rijden... maar toen bleek ineens dat Frentzen het zitje had. Contract is contract, toch? Niet altijd. Niet in 100% van de gevallen.

      • + 3
      • 10 aug 2026 - 11:41
    • Supernova

      Posts: 49

      Was inderdaad smerig van Walkinshaw. Uiteindelijk zou het team halfweg het seizoen ophouden te bestaan. Misschien maar goed dat Jos dat niet nóg een keer moest meemaken.
      En als een rijder kiest om te stoppen dan is het einde verhaal inderdaad, je kan hem niet in de auto vastbinden en dwingen. Lauda hield er zelfs tijdens een vrije training plots mee op, stapte uit, vertrok en ging op (z'n eerste pensioen). "Heb genoeg van rondjes rijden", zei hij tegen teameigenaar Ecclestone, en dat was dat. Legendarisch!
      Het Guido-verhaal schoot mij ook te binnen, dat ze zelfs zijn pas geblokkeerd hadden en dat hij met een geleende pas toch de paddock binnenraakte enz. Wat een soap was dat destijds.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 11:59

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Team
Punten
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379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
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Haas F1
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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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