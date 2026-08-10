De kans dat Max Verstappen de overstap gaat maken naar het team van McLaren lijkt steeds kleiner te worden. De viervoudig wereldkampioen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, maar het lijkt er volgens nieuwe geruchten niet op dat hij het zitje van Oscar Piastri gaat overnemen.

Verstappens toekomst was tijdens de eerste seizoenshelft regelmatig hét onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028, maar door exitclausules kan hij eerder vertrekken. Of dat echt gaat gebeuren, blijft de vraag. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een zitje bij McLaren, waar hij dan de plaats zou overnemen van Oscar Piastri. De Australiër zou volgens het geruchtencircuit op zijn beurt overstappen naar Red Bull.

Hoe ziet de contractsituatie eruit?

Verstappen zelf weigerde iets te zeggen over zijn toekomst, terwijl Piastri wees op het feit dat hij een contract heeft bij McLaren. In de Formule 1 kunnen contracten echter worden verscheurd, maar Piastri lijkt stevig in het zadel te zitten. Het Italiaanse medium AutoMoto zet de contractsituaties op een rij, en stelt dat Piastri tot en met 2028 vastligt bij McLaren. Hierdoor zou het dus wat lastiger zijn om te vertrekken, en zou Verstappen volgend jaar dus nog niet kunnen overstappen naar het team uit Woking.

Bij Red Bull hopen ze dat Verstappen blijft, en de geruchtenstroom lijkt vooralsnog niet te gaan liggen. De Nederlander wilde voor de zomerstop in Hongarije geen duidelijk antwoord geven op vragen over zijn toekomst, maar stelde wel meerdere keren dat Red Bull voor hem aanvoelt als een soort tweede familie.

Wat is de stand van zaken?

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en staat slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten. Hierdoor zou hij dus zijn exitclausules kunnen activeren, maar of dat gaat gebeuren is dus nog maar de vraag. Piastri heeft op zijn beurt ook een lastige eerste seizoenshelft achter de rug, en staat op de zevende plaats met 92 punten.