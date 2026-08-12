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De redactie beoordeelt: Wie was de grootste verrassing?

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<b> De redactie beoordeelt: </b> Wie was de grootste verrassing?

De zomerstop is in volle gang en dus is dit het moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De redactie van GPToday.net doet dat aan de hand van een aantal hamvragen met vandaag: Wie was de grootste verrassing? 

De F1 ziet er compleet anders uit als het vergeleken wordt met vorig jaar. Vanwege de entree van de nieuwe auto's zijn er weer coureurs en teams helemaal opgeleefd, terwijl er ook een aantal gigantisch door het ijs zakken. Wie heeft volgens GPToday.net het meeste verrast?

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"Er zijn eigenlijk twee grote verrassingen dit seizoen. Om te beginnen natuurlijk Andrea Kimi Antonelli. Bizar dat hij nu al zo snel en vooral stabiel is en op die manier aan het WK ruimschoots leidt. Heel knap. 

"Daarnaast is ook Isack Hadjar een verrassing. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht maar hij weet zich tot dusver goed staande te houden naast Max Verstappen." 

Jeroen Immink 

"De open deuren zijn uiteraard Antonelli en Lewis Hamilton. Beide coureurs leken in 2025 de tweede rijder bij hun team, maar momenteel is dat volledig omgedraaid. Hoogstwaarschijnlijk passen deze auto's meer bij hun rijstijl en Mercedes en Ferrari ogen pijlsnel, maar beide rijders zien er scherp uit en laten nauwelijks steken vallen dit jaar." 

"Daarbij zijn de Racing Bulls wat mij betreft niet alleen de verrassing, maar misschien zelfs de revelatie van dit seizoen. Terwijl het zusterteam van Red Bull Racing het moet opnemen tegen onder andere Alpine, Williams, Audi en Aston Martin met minder middelen en twee piepjonge coureurs, slagen zij erin om als vijfde team voorlopig de best of the rest te zijn. Heel knap, juist omdat je vaak ziet dat bij een reglementswijziging de teams met een groter budget een voorsprong hebben." 

Bob Plaizier 

"Het makkelijke antwoord is natuurlijk Andrea Kimi Antonelli. Iedereen wist dat hij een groot talent is, maar na vorig jaar waren de verwachtingen weer lager. Dat hij het nu laat zien, is niet per se een grote verrassing. Hij voldoet nu juist aan de torenhoge verwachtingen die iedereen van hem had."

"Ik vind het vooral verrassend hoe stabiel Arvid Lindblad nu presteert. Hij is de enige rookie van het jaar, ook een groot talent, maar zijn resultaten vallen amper op in het volle én ervaren middenveld. Lindblad houdt zich makkelijk staande, kan vaak vechten met zijn teamgenoot Liam Lawson en laat zelden zien dat hij nog maar een nieuwkomer is. Vergeet ook niet dat hij nog maar achttien jaar oud is, hij moet nog groeien."

"Als dit zijn baseline is, dan mogen we ons in de handen wrijven. Hij kan dan nog veel meer dan we nu zien, en ik denk dat hij in de tweede helft van het seizoen nog bijzondere dingen kan laten zien."

Jesse Jansen

"Voor mij is dat Lewis Hamilton. Hij is zeven keer wereldkampioen geworden, maar de afgelopen jaren leek het helemaal nergens op. Na zijn allereerste Ferrari-seizoen had ik hem persoonlijk afgeschreven, maar hij heeft het verrassend goed gedaan."

"De prestaties van Hamilton zijn dit seizoen een statement: zijn allereerste Grand Prix-overwinning voor de Scuderia en hij vormt constant een dreiging voor Ferrari’s wonderboy Charles Leclerc. Hamilton heeft laten zien dat zijn carrière echt nog niet voorbij is en maakt wat mij betreft nog steeds kans op de titel."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Isack Hadjar Arvid Lindblad Mercedes Red Bull Racing Aston Martin Ferrari Racing Bulls

Reacties (2)

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  • snailer

    Posts: 34.315

    Open deur.

    Antonelli.

    Punt.

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 08:27
  • markos

    Posts: 1.075

    Dit niet AI gegenereerde artikel met een normale kop was voor mij wel de allergrootste verrassing!!

    En nog een leuke ook👍🏼

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 12:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
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379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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China
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Japan
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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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