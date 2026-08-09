Max Verstappen krijgt ondanks zijn sterke prestaties in 2026 de nodige kritiek. De Nederlander houdt Red Bull Racing volgens veel kenners overeind, maar staat in een tussentijdse ranglijst van The Race-journalist Edd Straw opvallend genoeg niet bovenaan. Ook Isack Hadjar komt er in de beoordeling niet goed vanaf.

Straw heeft halverwege het seizoen alle 22 coureurs beoordeeld op basis van hun prestaties tot nu toe. Daarbij keek de Britse journalist niet alleen naar de WK-stand, maar naar het volledige plaatje. Verstappen staat daarin op de derde plaats, terwijl Kimi Antonelli en Lando Norris hoger worden ingeschat.

'Niet bezig aan perfect seizoen'

Volgens Straw is het opnieuw duidelijk hoeveel Verstappen betekent voor Red Bull. De Nederlander haalt volgens hem vrijwel alles uit de auto en voorkomt daarmee dat het seizoen van de Oostenrijkse renstal nog veel teleurstellender verloopt. "Zonder Max zou Red Bull waarschijnlijk een nog veel moeilijker seizoen kennen. Hij laat keer op keer zien hoe belangrijk hij is. Dat bleek onlangs nog met zijn tweede plaats in Hongarije."

Toch ziet Straw ook ruimte voor kritiek. Verstappen zou volgens hem dit seizoen opvallend vaak kleine fouten hebben gemaakt, waardoor hij niet bovenaan de ranglijst staat. "Max is niet bezig aan een foutloos seizoen. Hij heeft dit jaar meer slordige momenten gehad dan we van hem gewend zijn, zoals zijn spin in de eerste ronde van Miami. Dat drukt zijn gemiddelde beoordeling, al blijft het over het geheel genomen opnieuw een uitstekend seizoen."

Antonelli boven Verstappen, Hadjar pas vijftiende

De eerste plaats in de beoordeling gaat naar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan profiteert volgens Straw vooral van zijn constante prestaties en indrukwekkende snelheid. "Antonelli heeft dit seizoen een enorme indruk gemaakt. Zijn grootste kracht is misschien wel zijn regelmaat, maar daar komt ook nog eens zijn sterke snelheid bij. Hij heeft vaak de overhand gehad op George Russell. Soms liet hij wat scherpe randjes zien, maar alles bij elkaar is hij bezig aan een ontzettend indrukwekkend seizoen."

Voor Isack Hadjar is er een veel minder fraaie beoordeling. De Red Bull-coureur staat slechts vijftiende in de ranglijst van Straw, ondanks dat hij in veel andere lijstjes waarschijnlijk hoger zou worden ingeschat. "Hadjar kent een indrukwekkend eerste seizoen bij Red Bull, maar hij kan de top zes van het WK voorlopig niet bedreigen. Dat is een opvallende combinatie."

Volgens Straw spelen meerdere factoren een rol in de tegenvallende positie van Hadjar. De problemen bij Red Bull én de prestaties van Verstappen maken het voor de Frans-Algerijnse coureur extra lastig. "De problemen bij Red Bull hebben hem niet geholpen en Max ligt qua snelheid duidelijk voor. Hadjar heeft door een aantal wisselvallige weekenden te vaak achteraan gereden binnen de groep van de vier topteams. Toch lijdt het voor mij geen twijfel dat hij op basis van zijn kwaliteiten nog enkele sterke weekenden verdient in de tweede helft van het seizoen."