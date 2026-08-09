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Verstappen krijgt kritiek vanuit Britse hoek: "Max is niet foutloos"

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Verstappen krijgt kritiek vanuit Britse hoek: "Max is niet foutloos"

Max Verstappen krijgt ondanks zijn sterke prestaties in 2026 de nodige kritiek. De Nederlander houdt Red Bull Racing volgens veel kenners overeind, maar staat in een tussentijdse ranglijst van The Race-journalist Edd Straw opvallend genoeg niet bovenaan. Ook Isack Hadjar komt er in de beoordeling niet goed vanaf.

Straw heeft halverwege het seizoen alle 22 coureurs beoordeeld op basis van hun prestaties tot nu toe. Daarbij keek de Britse journalist niet alleen naar de WK-stand, maar naar het volledige plaatje. Verstappen staat daarin op de derde plaats, terwijl Kimi Antonelli en Lando Norris hoger worden ingeschat.

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'Niet bezig aan perfect seizoen'

Volgens Straw is het opnieuw duidelijk hoeveel Verstappen betekent voor Red Bull. De Nederlander haalt volgens hem vrijwel alles uit de auto en voorkomt daarmee dat het seizoen van de Oostenrijkse renstal nog veel teleurstellender verloopt. "Zonder Max zou Red Bull waarschijnlijk een nog veel moeilijker seizoen kennen. Hij laat keer op keer zien hoe belangrijk hij is. Dat bleek onlangs nog met zijn tweede plaats in Hongarije."

Toch ziet Straw ook ruimte voor kritiek. Verstappen zou volgens hem dit seizoen opvallend vaak kleine fouten hebben gemaakt, waardoor hij niet bovenaan de ranglijst staat. "Max is niet bezig aan een foutloos seizoen. Hij heeft dit jaar meer slordige momenten gehad dan we van hem gewend zijn, zoals zijn spin in de eerste ronde van Miami. Dat drukt zijn gemiddelde beoordeling, al blijft het over het geheel genomen opnieuw een uitstekend seizoen."

Antonelli boven Verstappen, Hadjar pas vijftiende

De eerste plaats in de beoordeling gaat naar Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan profiteert volgens Straw vooral van zijn constante prestaties en indrukwekkende snelheid. "Antonelli heeft dit seizoen een enorme indruk gemaakt. Zijn grootste kracht is misschien wel zijn regelmaat, maar daar komt ook nog eens zijn sterke snelheid bij. Hij heeft vaak de overhand gehad op George Russell. Soms liet hij wat scherpe randjes zien, maar alles bij elkaar is hij bezig aan een ontzettend indrukwekkend seizoen."

Voor Isack Hadjar is er een veel minder fraaie beoordeling. De Red Bull-coureur staat slechts vijftiende in de ranglijst van Straw, ondanks dat hij in veel andere lijstjes waarschijnlijk hoger zou worden ingeschat. "Hadjar kent een indrukwekkend eerste seizoen bij Red Bull, maar hij kan de top zes van het WK voorlopig niet bedreigen. Dat is een opvallende combinatie."

Volgens Straw spelen meerdere factoren een rol in de tegenvallende positie van Hadjar. De problemen bij Red Bull én de prestaties van Verstappen maken het voor de Frans-Algerijnse coureur extra lastig. "De problemen bij Red Bull hebben hem niet geholpen en Max ligt qua snelheid duidelijk voor. Hadjar heeft door een aantal wisselvallige weekenden te vaak achteraan gereden binnen de groep van de vier topteams. Toch lijdt het voor mij geen twijfel dat hij op basis van zijn kwaliteiten nog enkele sterke weekenden verdient in de tweede helft van het seizoen."

Mr Marly

Posts: 8.048

Hoe kun je zonder een race te kijken dergelijke conclusies trekken. Norris was niet foutloos in Hongarije en had 2 momenten waarbij hij het eerste moment de leiding verloor. Toen Hamilton pitte moest McLaren reageren voor de undercut Piastri was de leider en verloor pace terwijl Norris pace over ... [Lees verder]

  • 8
  • 9 aug 2026 - 10:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Drunt

    Posts: 637

    Afgezien van lando op de 2e plaats kan ik me wel vinden in zijn betoog

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 08:46
  • snailer

    Posts: 34.231

    Antonelli was ook niet foutloos. Had het geluk dat hij zijn fouten kon corrigeren omdat hij in de beste auto zat. En omdat hij veel beter is dit jaar dan zijn teamgenoot.
    Verstappen heeft 1 fout gemaakt dat hem kostte. Dat was die 369 bij de start. Even vergeten welke race. Alleen heeft Verstappen meestal een auto die derde of 4de was in de races. Dan is het lastiger een fout te herstellen.
    Norris was begin zeisoen vrij zwak.
    Hamilton heeft voormij de status 'beste tot nu toe' verloren de laatste 3 races.
    Ik hou het op Antonelli en Verstappen. Mogelijk ook Norris. Alleen vond ik hem de afgelopen race niet zo goed als velen hier roepen hij zat veel te lang vast achter Piastri en kon geen vuist tegen hem maken. Zijn geluk was dat het team hem hielp met een belachelijke strategie voor Piastri. Uiteindelijk viel hij uit, maar dat heeft niet kunnen verbloemen dat Piastri mogelijk had gewonnen zonder de ellende.

    Gezien die twee magische races van Hamilton eerder dit jaar is hij voor mij 4de. Daar weeg ik wel bij dat Hamilton naast de baan Ferrari voor een deel mede in de lift heeft gekregen.

    Alle rijders hebben fouten gemaakt.

    Zoals elk jaar. Niemand is foutloos.

    • + 2
    • 9 aug 2026 - 09:39
    • Mr Marly

      Posts: 8.048

      Hoe kun je zonder een race te kijken dergelijke conclusies trekken. Norris was niet foutloos in Hongarije en had 2 momenten waarbij hij het eerste moment de leiding verloor. Toen Hamilton pitte moest McLaren reageren voor de undercut Piastri was de leider en verloor pace terwijl Norris pace over had. Piastri haalde ze binnen en Norris lieten ze door rijden (misschien tegen de papaya rules maar ik ben altijd voorstander om verschillende strategieën te hanteren binnen een team) pas toen Sainz in aanraking kwam met Piastri haalde ze Norris binnen (niet netjes naar Piastri maar logisch om een zekere winst binnen te halen omdat Piastri overduidelijk minder snelheid had). De strategie was dus niet belachelijk maar wel in het nadeel van Piastri, maar dat kwam door externe omstandigheden (Sainz).
      Ben niet zo van lijstjes dat laat ik aan anderen over maar om Norris dit seizoen op 2 te zetten vind ik ook schromelijk overdreven.

      • + 8
      • 9 aug 2026 - 10:19
    • snailer

      Posts: 34.231

      Ik kijk in data en samenvattingen. Dat zegt vaak genoeg (samenvattingen) of alles (data)

      Dus hou op met dat geloel dat ik geen races kijk. Of dat ik het niet kan beoordelen. Er zijn tig jaren geweest dat in NL alleen samenvattingen van werden uitgezonden. ZONDER toegang tot data.

      Ik weet dat het lastig is voor je als McLaren fan. Maar kijk jij wel eens in data?

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 10:24
    • snailer

      Posts: 34.231

      En over de belachelijke strategie.... Ook met een straf van 10 seconde kan je gewoon de beste strategie kiezen, namelijk die van Norris. Dan zou even buiten de uitvalbeurt Piastri een stuk verder naar voren zijn geeindigd.
      Overigens kan Norris er niet veel aan doen dat men Piastri benadeelde, dat Piastri een straf opliep, die ik persoonlijk meer dan dubieus vond, of dat Piastri uitviel.
      Mijn punt was dat Norris niet zo goed was de laatste race als velen beweerden.

      En toch zette ik hem met de kanttekening 'mogelijk' naast Verstappen. Hij mag het gaan bewijzen.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 10:29
    • Mr Marly

      Posts: 8.048

      Het klopt feitelijk niet wat je zegt want het incident met Sainz laat je compleet achterwege terwijl dat de reden is. Dat plus dat je aangeeft dat je geen races kijkt verbind ik een conclusie uit. Ik bedoel het minder lomp dan zoals ik het neer heb gezet, daar bied ik mijn excuses voor aan.

      • + 7
      • 9 aug 2026 - 10:32
    • F1jos

      Posts: 5.542

      Max maakt geen fouten, het waren vergissingen.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 10:35
    • Mr Marly

      Posts: 8.048

      Nu volg ik het niet meer, welke straf van Piastri bedoel je nou eigenlijk? Snailer ik beloof je dat ik niet meer tegen je zal zeggen dat je geen races kijkt, beetje stoken vind ik wel eens geinig om te doen maar je lijkt mij verder een prima kerel.

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 10:48
    • snailer

      Posts: 34.231

      Max maakt als elke rijder fouten, F1jos. Ben altijd de eerste die dat ook vertelt. Dit jaar zelfs een paar maal Verstappen onterecht een fout aangepraat terwijl het dus achteraf gewoon de auto was die stopte met downforce genereren op cruciale punten.

      @MrMarly, Ik heb nooit gezegd dat ik geen F1 kijk. Wel dat ik geen races meer kijk. Iedereen die F1 volgt doet het op zijn eigen manier.
      Zoals gezegd kijk ik samenvattingen die op YT verschijnen. Alle grote fouten zie je daar gewoon. Kleine fouten als verremmen of bocht een beetje missen zie je soms niet. Maar dat zie je gewoon wel terug in de data als mini outliers. En als je dan inzoomt dan zie je gewoon vaak de reden van de mini outlier

      Ook staan van alle incidenten tegenwoordig uitgebreide onboards op yt.

      Het verschil tussen jou en mij is dat ik niet biased ben over McLaren. Ik ben dat uiteraard over Verstappen, maar niet als ik ga analyseren. De info liegt vaak niet.

      Ik kan je aanraden om gewoon eens wel naar GP-tempo te gaan. Er gaat een wereld open. En als je een beetje ervaring er mee krijgt dan is het zelfs soms boeiend.

      1 van de redenen dat ik Antonelli ondanks dat hij beste wat fouten maakt toch naast Verstappen zette komt door de data. Na Hamilton en Verstappen lijkt er een nieuwe metronoom te zijn opgestaan. Dat zie je telkens weer terug in de data.

      Je zou je eens moeten verdiepen in het banden management van juist 2024. (en 2025) Via de data. Dan zouden conclusies je enorm verbazen. Ik weet waarom Norris zo belachelijk veel sneller was op Silversone 2024 op een opdrogende baan en dat onopvallend ook Piastri die periode zo snel was. En ik weet ook waarom plots Piastri op droge banen qua banden managen plots gelijkwaardig lijkt aan Norris. En je kan in de data ook zien dat Norris daar toch van nature beter in is.

      Je kan zelfs zien dat de geweldige updates in 2024 van McLaren vrij gekleurd was. De meeste updates waren verbeteringen maar niet veel beter dan bij andere teams, maar er was 1 update die vanaf Miami 2024 het grote verschil maakte. Dus niet pas na een half jaar in het seizoen of zo. De McLaren was gemiddeld vanaf Miami de beste auto gemiddeld. Dat heeft alles te maken gehad met die ene update.

      Ik heb dat nooit benoemd omdat ik vooral de mega prestatie van McLaren onder leiding van Zachiaras niet naar beneden wil halen. Of de prestaties van Norris en Piastri.

      Ik ga het ook niet uitleggen, want niemand hier lijkt nog te zitten wachten op performance informatie. Alles wordt op gevoel geroepen en gedaan. En o wee als er ook maar iets wordt geroepen dat negatief kan worden uitgelegd over het favoriete team of rijder.


      Verder wil ik zeggen dat papaya rules een drogreden en een leugen zijn. Dit is puur mijn mening.

      • + 2
      • 9 aug 2026 - 11:21
    • snailer

      Posts: 34.231

      Ik bedoelde de straf in SIlverstone. Mij bad. Dat is de ouderdom. Haal wel eens wat door elkaar. Daar werd ook al Piastri onterecht naar binnen gehaald. En die straf vond ik onterecht trouwens.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 11:27
    • snailer

      Posts: 34.231

      Als ik het goed heb werd hij juist in Silverstone te laat naar binnen gehaald.

      Dat is jammer wat al die keren is brandstof voor de complottheorie dat Norris wordt voorgetrokken. Ik denk gewoon dat McLaren fouten maakt en helemaal niet 1 rijder voortrekt.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 11:34
    • Mr Marly

      Posts: 8.048

      Sorry Snailer vind dat veelste serieus om zo te volgen, (sprint)kwalificatie en (sprint) races bekijk ik geheel en vervolgens op gevoel hier reageren werkt prima voor mij. Laat me ook graag verbeteren en sta open voor andermans mening ook al is dat niet de mijne. En geef ook ronduit toe dat ik McLaren fan ben waardoor objectiviteit wat vertroebeld en zal ze altijd verdedigen :-D. Om op jouw woorden terug te komen; “ Iedereen die F1 volgt doet het op zijn eigen manier.”

      • + 4
      • 9 aug 2026 - 12:00
    • snailer

      Posts: 34.231

      Ik vind het verder best, MrMarly. Ieder zijn recht op een eigen mening of manier om F1 te beleven.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 13:32
    • Supernova

      Posts: 47

      @ Snailer: Je zegt dat Verstappen 1 fout gemaakt heeft, maar in diezelfde race ging hij ook nog over de witte lijn bij pit-exit, en in Hongarije was er de spin in de kwalificaties. Zeker geen foutloos seizoen van Verstappen, maar zoals je zegt: niemand is foutloos, hoewel dat het streven is natuurlijk. In dat opzicht vind ik het nog altijd sterk dat Gasly enkele jaren geleden een seizoen had met 0 euro schade. En dat in het gewoel van het middenveld.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 15:46
  • Erwinnaar

    Posts: 5.808

    Ach de meeste journalisten zijn ook niet foutloos en bestaan doorgaans wegens hun duim.

    • + 4
    • 9 aug 2026 - 10:29
    • AUDI_F1

      Posts: 4.006

      En als je zo'n artikel leedt dan weet je wat in het artikel staat, maar of het ook werkelijk zo is?
      De auto is ook een grote factor en al je naar de 2e rijder kijkt dan is RBR het 4e team. Alleen staat Verstappen 1 plek hoger in de wk stand.

      • + 1
      • 9 aug 2026 - 11:24
  • Regenrace

    Posts: 2.849

    Attentie, attentie! Ze komen aan 'onze' held. Alle verloven ingetrokken.

    • + 1
    • 9 aug 2026 - 13:43
  • Ernie5335

    Posts: 5.963

    Edd Straw... Wie??? Edd Rietje... Lekker belangrijk wat ie vindt

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 16:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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