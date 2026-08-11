Na een lastige eerste seizoenshelft lijkt een historische reeks van Max Verstappen in gevaar te komen. Hij heeft nog geen race gewonnen, en dat is al zeer lang niet meer voorgekomen. Als Verstappen in de tweede seizoenshelft ook met lege handen achterblijft, gaat een bijzondere reeks in rook op.

Verstappen en zijn team Red Bull hadden op meer gehoopt in de eerste helft van het seizoen. Ze wisten dat ze met hun eigen krachtbron een inhaalslag moesten maken, maar de problemen waren veel groter dan men had verwacht. De krachtbron functioneerde naar wens, maar Red Bull bleek niet in staat om Mercedes, Ferrari en McLaren bij te houden. Daarnaast kampten ze met een aantal problemen, en begon de frustratie bij Verstappen toe te nemen. Er wordt zelfs gevreesd voor een vertrek van de viervoudig wereldkampioen, die zelf bleef zwijgen over zijn toekomst.

Welke reeks komt in gevaar?

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft in Hongarije af met een tweede plaats, wat een evenaring was van zijn beste prestatie van het seizoen. Verstappen heeft nog geen Grand Prix gewonnen dit seizoen, en dat is opvallend. Sinds 2016 wist Verstappen namelijk in elk seizoen minimaal één race te winnen. Hij heeft tien seizoenen op rij een race gewonnen, en dat is een zeer zeldzame prestatie in de geschiedenis van de Formule 1. Naast Verstappen wisten alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Alain Prost tien of meer seizoenen op rij races te winnen.

Die historische reeks van Verstappen komt nu dus in gevaar, want het is nog maar de vraag of hij na de zomerstop gaat winnen. Er kan altijd veel gebeuren in de sport, en mensen uit Verstappens omgeving geloven in een zege, maar het kwam in al die jaren zelden voor dat Verstappen het zo lastig had. Toen hij vorig jaar in de openingsfase van het seizoen in een vergelijkbare situatie zat, wist hij immers wel te winnen in Japan en Imola.

Kan Verstappen Prost passeren?

Verstappen heeft na de zomerstop nog maximaal elf Grands Prix de kans om zijn reeks voort te zetten. Als hij weet te winnen, passeert hij Prost op deze lijst. De Fransman won van 1981 tot en met 1990 elk seizoen minimaal één race. Schumacher en Hamilton hebben een reeks van vijftien seizoenen op rij met een zege op hun naam staan. Verstappen staat nu zesde in het wereldkampioenschap, en heeft in de eerste helft van het seizoen slechts 109 punten gescoord.