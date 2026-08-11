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Historische reeks Verstappen komt in gevaar

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Historische reeks Verstappen komt in gevaar

Na een lastige eerste seizoenshelft lijkt een historische reeks van Max Verstappen in gevaar te komen. Hij heeft nog geen race gewonnen, en dat is al zeer lang niet meer voorgekomen. Als Verstappen in de tweede seizoenshelft ook met lege handen achterblijft, gaat een bijzondere reeks in rook op.

Verstappen en zijn team Red Bull hadden op meer gehoopt in de eerste helft van het seizoen. Ze wisten dat ze met hun eigen krachtbron een inhaalslag moesten maken, maar de problemen waren veel groter dan men had verwacht. De krachtbron functioneerde naar wens, maar Red Bull bleek niet in staat om Mercedes, Ferrari en McLaren bij te houden. Daarnaast kampten ze met een aantal problemen, en begon de frustratie bij Verstappen toe te nemen. Er wordt zelfs gevreesd voor een vertrek van de viervoudig wereldkampioen, die zelf bleef zwijgen over zijn toekomst.

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Welke reeks komt in gevaar?

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft in Hongarije af met een tweede plaats, wat een evenaring was van zijn beste prestatie van het seizoen. Verstappen heeft nog geen Grand Prix gewonnen dit seizoen, en dat is opvallend. Sinds 2016 wist Verstappen namelijk in elk seizoen minimaal één race te winnen. Hij heeft tien seizoenen op rij een race gewonnen, en dat is een zeer zeldzame prestatie in de geschiedenis van de Formule 1. Naast Verstappen wisten alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Alain Prost tien of meer seizoenen op rij races te winnen.

Die historische reeks van Verstappen komt nu dus in gevaar, want het is nog maar de vraag of hij na de zomerstop gaat winnen. Er kan altijd veel gebeuren in de sport, en mensen uit Verstappens omgeving geloven in een zege, maar het kwam in al die jaren zelden voor dat Verstappen het zo lastig had. Toen hij vorig jaar in de openingsfase van het seizoen in een vergelijkbare situatie zat, wist hij immers wel te winnen in Japan en Imola.

Kan Verstappen Prost passeren?

Verstappen heeft na de zomerstop nog maximaal elf Grands Prix de kans om zijn reeks voort te zetten. Als hij weet te winnen, passeert hij Prost op deze lijst. De Fransman won van 1981 tot en met 1990 elk seizoen minimaal één race. Schumacher en Hamilton hebben een reeks van vijftien seizoenen op rij met een zege op hun naam staan. Verstappen staat nu zesde in het wereldkampioenschap, en heeft in de eerste helft van het seizoen slechts 109 punten gescoord.

gridiron

Posts: 3.667

Hij kan misschien een nieuwe reeks beginnen, het aantal race's op rij dat een voormalige wereldkampioen geen race's heeft gewonnen.

  • 3
  • 11 aug 2026 - 12:06
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.146

    En terwijl Max met Kelly, Lily en de n.ann.y op Sardinië is is Penelope voor de
    5e week met haar vader en Alexia op vakantie. Alexia die vandaag haar verjaardag
    viert postte zojuist dit:

    ibb.co/8gGCtTsX

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 11:59
    • Nadia_Milena

      Posts: 20

      Kelly gaat bij 'm weg!!! Kelly houdt niet van jongens die niet kunnen winnen. Dat hij niet wint in de slaapkamer is nog daar aan toe, maar ook niet winnen op het asfalt. Dat kan echt niet en ook al heeft Kelly ook een racebaan zonder gras.....

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 12:47
  • gridiron

    Posts: 3.667

    Hij kan misschien een nieuwe reeks beginnen, het aantal race's op rij dat een voormalige wereldkampioen geen race's heeft gewonnen.

    • + 3
    • 11 aug 2026 - 12:06
    • snailer

      Posts: 34.289

      Die reeks is nogal kansloos. En een rijder is momenteel bezig met deze raaks naar een onmogelijk te benaderen hoogte te brengen.

      Persoonlijk hoop ik als Verstappen fan dat hij voor mijn part niets meer wint en in 2027 overstapt naar klasses waar wel echt nog kan worden geracet. De ring, 24h spa, Daytone, Lemans.

      • + 0
      • 11 aug 2026 - 12:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.366

      Uit mijn hoofd zou ik zou zeggen dat dit record voor de eeuwigheid voor Alonso is

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 12:29
    • Regenrace

      Posts: 2.855

      Als die reeks in gevaar komt, kan daar niet extra bewaking op worden gezet?

      • + 1
      • 11 aug 2026 - 13:39
  • snailer

    Posts: 34.289

    Ik vind dit soort stats alleen maar iets zeggen over hoe vaak een rijder in een auto reed die in staat was te winnen. Er is context. En dat is veel belangrijker: Race winnen in midere auto's. Of zelfs tegen dominante auto's.
    Ik weet dat het subjectief is. Maar van veel van die races valt niet te ontkennen dat in een antal races die gewonnen werden de rijder het verschil maakte en niet de auto.
    Als ik het even op Hamilton en Verstappen betrek. Er was een McLaren jaar waar de McLaren zeker de eerste helft niet de beste auto was. Hij wist door s=zeer agressief te rijden er toch mooi wat races tewinnen. Ja. Over 2014 t/m 2020 valt natuurlijk niets te zeggen hij had overwegend de sterkste auto onder de bips. Ook 2021 had hij de sterkste auto gemiddeld en vanaf Silverstone zelfs een dominante auto. Valt ook niets over te zeggen.
    Maar zijn overwinning in 2024 in Silverstone was echt tegen een veel sterkere McLaren.
    En de overwinning dit jaar was ook gewoon magisch.
    Verstappen heeft veel meer de kans gehad om zich te tonen in een auto die niet de beste was. Op een half jaar in 2022 na, in geheel 2023 en in de eerste 4 van de 5 races van 2025 na.
    Het is dus veel makkelijk om hier races te vinden waar Verstappen absoluut en overduidelijk het verschil maakte en niet de auto. Soms geholpen door de omstandigheden. Hij heeft dan ook een hele berg overwinningen gehaald in niet de beste auto en regelmatig ook in de derde beste auto. Soms met wat geluk. Soms geholpen door strategie. Maar ook op pure skills van de rijder.

    Ik denk wel eens dat het eigenlijk jammer is dat we Hamilton zo een lange periode hebben gezien in de beste auto, waar hij rustig aan vooraan alleen maar bezig was risicoloos het gat naar p2 te managen. Foutloos als een metronoom zijn rondes aftikkend. Persoonlijk vond ik hem leuker om te zien rijden in zijn jaren bij McLaren na zijn eerste kampioenschap. Overigens gold dit ook voor Verstappen de tweede helft van 2022 en van 2023. Als hij aan kop lag was eigenlijk iedereen kansloos.

    • + 1
    • 11 aug 2026 - 12:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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