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'Red Bull trekt Mercedes-kopstuk aan ter voorbereiding op vertrek Verstappen'

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'Red Bull trekt Mercedes-kopstuk aan ter voorbereiding op vertrek Verstappen'

Johnny Herbert vindt dat Red Bull goed werk heeft geleverd door Gwen Lagrue los te weken bij Mercedes. Hij gaat in 2027 aan de slag als de nieuwe grote man van het Red Bull Junior Team, en Herbert denkt dat het team hiermee voorsorteert op een eventueel vertrek van Verstappen.

Red Bull is in de afgelopen jaren veel grote namen verloren. Ze zagen onder meer Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay en Rob Marshall de deur achter zich dichttrekken. Ze hadden een tekort aan grote namen, en sinds het vertrek van Marko hadden ze ook geen gezicht meer van de opleidingsploeg. Bij Mercedes gold Lagrue jarenlang als een belangrijke man, en stond hij aan de wieg van de loopbaan van huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

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Is dit een goede stap?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt het binnenhalen van Lagrue dan ook een uitstekende zet. Bij gokplatform Casinostugan legt Herbert dat uit: "Het is een positieve ontwikkeling. Als je Lagrue kent, dan weet je dat hij heel erg goed begrijpt wat er nodig is om het beste uit coureurs te halen. Hij begrijpt ook heel erg goed hoe dat binnen een teamomgeving werkt. Het draait om het creëren van de juiste harmonie, zodat een coureur voelt dat alles om hem heen op een positieve manier is geregeld."

Boodschap voor Verstappen

Volgens Herbert is dit ook een boodschap richting Verstappen: "Een team is zich er altijd van bewust dat, wanneer ze één van de beste coureurs hebben die we ooit hebben gezien, ze hem moeten laten zien dat ze er alles aandoen om de juiste ingrediënten samen te brengen om het team weer op te bouwen. Ze moeten laten zien dat ze niet achteroverleunen en dat ze niet afwachten tot er iets gebeurt."

Voorbereiden op een vertrek?

Herbert ziet ook een ander scenario, en stelt dat het óók kan betekenen dat Verstappen zelf vertrekt: "De aanstelling van Gwen Lagrue zou een teken kunnen zijn van het vertrek van Max Verstappen."

Mocht Verstappen vertrekken, dan stelt Herbert dat er meer druk komt te liggen op Isack Hadjar: "Zelfs als Max daar weg is, een deal heeft gesloten of op weg is naar de uitgang, dan moet je de focus weerleggen naar bijvoorbeeld Hadjar. Je moet hem het juiste gevoel geven binnen het team om het beste uit hem te halen. Je kunt de aanstelling van Lagrue op twee manieren bekijken, maar een team houdt er altijd rekening mee dat een coureur vertrekt voor iets beters." 

misstappen

Posts: 3.633

Ik zie Herbert in de eerste regel staan... next..

  • 3
  • 6 aug 2026 - 09:43
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.633

    Ik zie Herbert in de eerste regel staan... next..

    • + 3
    • 6 aug 2026 - 09:43
  • snailer

    Posts: 34.141

    Geen idee of die Herbert dit zo heeft gezegd.

    Maar ik vraag me echt af wat in vredesnaam Verstappen hier mee te maken heeft.


    Daarbij. Het is geen kopstuk. Wordt gewoon verantwoordelijk voor wat junioren.

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 10:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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