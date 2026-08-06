Johnny Herbert vindt dat Red Bull goed werk heeft geleverd door Gwen Lagrue los te weken bij Mercedes. Hij gaat in 2027 aan de slag als de nieuwe grote man van het Red Bull Junior Team, en Herbert denkt dat het team hiermee voorsorteert op een eventueel vertrek van Verstappen.

Red Bull is in de afgelopen jaren veel grote namen verloren. Ze zagen onder meer Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay en Rob Marshall de deur achter zich dichttrekken. Ze hadden een tekort aan grote namen, en sinds het vertrek van Marko hadden ze ook geen gezicht meer van de opleidingsploeg. Bij Mercedes gold Lagrue jarenlang als een belangrijke man, en stond hij aan de wieg van de loopbaan van huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

Is dit een goede stap?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt het binnenhalen van Lagrue dan ook een uitstekende zet. Bij gokplatform Casinostugan legt Herbert dat uit: "Het is een positieve ontwikkeling. Als je Lagrue kent, dan weet je dat hij heel erg goed begrijpt wat er nodig is om het beste uit coureurs te halen. Hij begrijpt ook heel erg goed hoe dat binnen een teamomgeving werkt. Het draait om het creëren van de juiste harmonie, zodat een coureur voelt dat alles om hem heen op een positieve manier is geregeld."

Boodschap voor Verstappen

Volgens Herbert is dit ook een boodschap richting Verstappen: "Een team is zich er altijd van bewust dat, wanneer ze één van de beste coureurs hebben die we ooit hebben gezien, ze hem moeten laten zien dat ze er alles aandoen om de juiste ingrediënten samen te brengen om het team weer op te bouwen. Ze moeten laten zien dat ze niet achteroverleunen en dat ze niet afwachten tot er iets gebeurt."

Voorbereiden op een vertrek?

Herbert ziet ook een ander scenario, en stelt dat het óók kan betekenen dat Verstappen zelf vertrekt: "De aanstelling van Gwen Lagrue zou een teken kunnen zijn van het vertrek van Max Verstappen."

Mocht Verstappen vertrekken, dan stelt Herbert dat er meer druk komt te liggen op Isack Hadjar: "Zelfs als Max daar weg is, een deal heeft gesloten of op weg is naar de uitgang, dan moet je de focus weerleggen naar bijvoorbeeld Hadjar. Je moet hem het juiste gevoel geven binnen het team om het beste uit hem te halen. Je kunt de aanstelling van Lagrue op twee manieren bekijken, maar een team houdt er altijd rekening mee dat een coureur vertrekt voor iets beters."