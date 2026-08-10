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Verstappen opvallend nuchter over F1-exit Zandvoort

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Verstappen opvallend nuchter over F1-exit Zandvoort

Max Verstappen kijkt nuchter naar het feit dat de Dutch Grand Prix van de Formule 1-kalender gaat verdwijnen. Eind deze maand staat de race op het circuit van Zandvoort voor het laatst op de kalender, maar Verstappen wil er geen emotionele situatie van maken. Hij sluit een toekomstig F1-evenement niet uit.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en groeide al snel uit tot een populaire race onder fans en coureurs. Vooral Verstappen werd hartstochtelijk toegejuicht door de tienduizenden fans op de oranjegekleurde tribunes. Verstappen wist de race drie keer te winnen, maar weet ook dat hij dit jaar voor het laatst kan genieten van het spektakel in zijn vaderland.

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Hoe kijkt Verstappen hiernaar?

Verstappen ligt echter niet wakker van het feit dat dit voorlopig de laatste F1-race op Zandvoort is, zo legt hij uit bij Formule 1 Magazine: "Ik kijk daar wel op een nuchtere manier tegenaan, hoor. Het is inderdaad de laatste Formule 1-race, maar het circuit blijft gewoon bestaan en andere klassen zullen daar racen. Testdagen kunnen er nog worden georganiseerd, dus het voelt voor mij niet als een afscheid."

Wat kan er in de toekomst gebeuren?

Verstappen stelt dat ze in de toekomst iets kunnen organiseren op het circuit van Zandvoort: "Natuurlijk, het massale oranjefeest houdt daar misschien op, maar dat kunnen we misschien ook een beetje terugkrijgen met een soort demodag, zoals we in het verleden hebben gedaan."

'Het is prima zo'

Verstappen blijft een nuchtere Hollander: "Weet je, ik vind het heel erg mooi dat de Dutch Grand Prix er is geweest en vooral hoe het is gegaan, maar ik begrijp de beweegredenen achter het besluit om te stoppen. Het is belangrijk voor hen om in te schatten wanneer het genoeg is geweest, om het juiste moment te kiezen." Verstappen vond het een mooi avontuur: "We hebben heel  mooie jaren gehad, het is prima zo."

Larry Perkins

Posts: 67.005

"Verstappen blijft een nuchtere [b] Nederlander" [/b]"\ (niet Hollander)...

  • 3
  • 10 aug 2026 - 09:01
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.005

    "Verstappen blijft een nuchtere Nederlander" "\ (niet Hollander)...

    • + 3
    • 10 aug 2026 - 09:01
  • Larry Perkins

    Posts: 67.005

    AANVANDSTIJDEN GROTE PRIJS VAN NEDERLAND 2026
    De aanvangstijden nog eens in een handig overzicht.

    Vrijdag 21 augustus
    • vt 1: 12.30 - 13.30 uur.
    • sprint shootout: 16.30 - 17.14 uur.

    Zaterdag 22 augustus
    • vermaledijde sprintrace: 12.00 - 13.00 uur.
    • kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur.

    Zondag 23 augustus
    • drivers' parade en blote tietenparade: 13.00 - 13.30 uur.
    • Wilhelmus door Davina Michelle: 14.44 - 14.46 uur.
    • race: 15.00 - 17.00 uur.
    • Wilhelmus door Davina Michelle of een ander volkslied: 17.15 - 17.17 uur.

    NB: De aanvangstijden zijn nog steeds niet aangepast. Als de aanvangstijden niet meer worden aangepast dan zijn dit de definitieve aanvangstijden. Worden de aanvangstijden toch nog aangepast dan zijn dit nog niet de definitieve aanvangstijden!

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 09:13
    • Joeppp

      Posts: 8.751

      Een kaartje in de duinen voor vrijdag is inmiddels 80 euro! Dacht nog even leuk te gaan kijken voor de laatste keer maar voor dat geld sla ik even over.

      • + 3
      • 10 aug 2026 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.005

      Een duinkaartje is duurder omdat je daar het minste last hebt van de irritante hossende oranje-horde op de tribunes @Joeppp...

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:26
  • Damon Hill

    Posts: 19.885

    Laatst zei ik het al, maar het waren echt weer een paar mooie jaren. Zandvoort is gewoon echt een gaaf rijderscircuit. Uitdagende bochten, hele gave view vanuit de cockpit en de races waren allesbehalve saai!

    Zelfs de infracstructuur en organisatie verliep gewoon goed... en dat had ik vooraf niet eens verwacht, maar het viel me allesbehalve mee!

    Tof dat Nederland weer een paar jaar op de kalender stond. Toch een mooi stukje geschiedenis als je het mij vraagt!

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 11:49
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.201

    Het is een wonder geweest, een GP in Nederland, Formule 1 terug op Zandvoort. Een wereld evenement in dit land. En het is gedaan onder serieuze steun van de overheid. En dat is wellicht nog wel het allerknapste.

    En overigens ook het meest teleurstellende: dat zo'n initiatief ook niet gesteund wordt wanneer het wél nodig is. Dat zo'n initiatief dat de regio veel geld oplevert en Nederland op de kaart zet op diverse vlakken, aan z'n lot wordt overgelaten.

    Er worden vele vele miljoenen geinvesteerd door de overheid in vreselijk doelloze of onnodige dingen.

    Overigens net zo belachelijk in Engeland, waar het hart van de sport ligt... dat Silverstone het ook zonder steun moet doen.

    En dan nog dit: dat F1 deze GP niet op waarde heeft geschat en het tegemoed is gekomen.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 12:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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