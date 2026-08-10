Max Verstappen kijkt nuchter naar het feit dat de Dutch Grand Prix van de Formule 1-kalender gaat verdwijnen. Eind deze maand staat de race op het circuit van Zandvoort voor het laatst op de kalender, maar Verstappen wil er geen emotionele situatie van maken. Hij sluit een toekomstig F1-evenement niet uit.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, en groeide al snel uit tot een populaire race onder fans en coureurs. Vooral Verstappen werd hartstochtelijk toegejuicht door de tienduizenden fans op de oranjegekleurde tribunes. Verstappen wist de race drie keer te winnen, maar weet ook dat hij dit jaar voor het laatst kan genieten van het spektakel in zijn vaderland.

Hoe kijkt Verstappen hiernaar?

Verstappen ligt echter niet wakker van het feit dat dit voorlopig de laatste F1-race op Zandvoort is, zo legt hij uit bij Formule 1 Magazine: "Ik kijk daar wel op een nuchtere manier tegenaan, hoor. Het is inderdaad de laatste Formule 1-race, maar het circuit blijft gewoon bestaan en andere klassen zullen daar racen. Testdagen kunnen er nog worden georganiseerd, dus het voelt voor mij niet als een afscheid."

Wat kan er in de toekomst gebeuren?

Verstappen stelt dat ze in de toekomst iets kunnen organiseren op het circuit van Zandvoort: "Natuurlijk, het massale oranjefeest houdt daar misschien op, maar dat kunnen we misschien ook een beetje terugkrijgen met een soort demodag, zoals we in het verleden hebben gedaan."

'Het is prima zo'

Verstappen blijft een nuchtere Hollander: "Weet je, ik vind het heel erg mooi dat de Dutch Grand Prix er is geweest en vooral hoe het is gegaan, maar ik begrijp de beweegredenen achter het besluit om te stoppen. Het is belangrijk voor hen om in te schatten wanneer het genoeg is geweest, om het juiste moment te kiezen." Verstappen vond het een mooi avontuur: "We hebben heel mooie jaren gehad, het is prima zo."