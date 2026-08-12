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'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

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'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

Volgens de Duitse F1-verslaggever Ralf Bach heeft Red Bull Max Verstappen een nieuw aanbod gedaan voor de toekomst. Verstappen kan dit jaar vertrekken door zijn exitclausules, al is het volledig onduidelijk of hij dat echt gaat doen. Bach stelt dat Red Bull Verstappen nu een nieuw meerjarig contract heeft aangeboden.

Verstappens toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en zijn huidige plek in het wereldkampioenschap, zou Verstappen tussentijds kunnen vertrekken. Hij ligt nog tot en met 2028 vast, maar kan door zijn exitclausules eerder de deur achter zich dicht kunnen trekken. Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Red Bull ziet als een soort tweede familie, maar over zijn toekomst weigerde hij iets te zeggen.

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Welk aanbod ligt er op tafel?

Volgens meerdere geruchten zou Red Bull er alles aan doen om hem binnenboord te houden. In een nieuwe YouTube-video van F1 Insider legt Bach uit wat hij heeft gehoord: "Red Bull heeft hem een aanbod gedaan voor de lange termijn. Ik heb gehoord dat het gaat om een deal voor vijf jaar met heel erg veel geld. Maar hij wil die exitclausules niet opgeven."

Wat gaat Verstappen doen?

Bach denkt dat Verstappen iets anders in zijn hoofd heeft: "Hij zou in elk geval een alternatief contract willen tekenen, wat zou betekenen dat hij in 2027 in ieder geval voor Red Bull rijdt om te kijken of de opvolgers van Adrian Newey, die daar tot nu toe niet in zijn geslaagd, hem dit keer een auto kunnen geven waarmee hij races kan winnen en voor de titel kan strijden."

De Duitse verslaggever stelt dat als Verstappen niet kan winnen, hij andere keuzes gaat maken: "Zo niet, dan zal hij aan het einde van 2027 beslissen: 'Stop ik, wil ik nog wel in de Formule 1 blijven?' Zo ja, dan wil hij waarschijnlijk niet bij Red Bull blijven. Dan denkt hij: 'Waar ga ik dan heen?' Er lopen dan nieuwe contracten af. Er zou iets kunnen gebeuren bij Mercedes, zeker bij McLaren, en ook bij Ferrari. Ik denk dat hij voorlopig alles wil afwachten."

schwantz34

Posts: 42.586

Ah, daar heb je Ralf weer met zijn Bacher!

  • 4
  • 12 aug 2026 - 11:36
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.893

    Onzin ende kwats.
    De horde roeptoetert er op los dat Max niet voor de knaken rijdt.

    • + 1
    • 12 aug 2026 - 11:24
    • Need5Speed

      Posts: 4.266

      Denk jij dat dat niet zo is?
      Maar als Red Bull per se van het geld af wil, moet hij het dan toch niet aannemen?

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 11:32
    • snailer

      Posts: 34.318

      Ralf Bach is echt niet serieus te nemen mensen. Maar goed. Het wil niet zeggen dat RBR in de buidel wil tasten om Verstappen te behouden.

      Daar zijn ook wel berichten uit betrouwbaardere bronnen van naar buiten gekomen. meestal rond de 8 a 9M extra aan basissalaris. Alleen heeft tot nu Verstappen geen ja gezegd.

      Uiteraard... als de speculaaspoppen op waren.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 11:49
    • snailer

      Posts: 34.318

      8 a 9M extra.

      De meeste betrouwbare sites hebben afgelopen zomer gemeld dat hij nu 70M basissalaris ontvangt. Zou dus richting 80M worden.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 11:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.893

      Idd Need, als ze gaan flapperen met biljetten....gewoon aanpakken die handel.

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 12:47
  • schwantz34

    Posts: 42.586

    Ah, daar heb je Ralf weer met zijn Bacher!

    • + 4
    • 12 aug 2026 - 11:36
  • Larry Perkins

    Posts: 67.058

    Red Bull Racing hoeft helemaal niet zo diep in de buidel te tasten, Memphis Depay krijgt geen contractverlenging bij het Braziliaanse Corinthians en kunnen ze zo gratis ophalen...

    • + 0
    • 12 aug 2026 - 13:19
    • schwantz34

      Posts: 42.586

      Ik gooide laatste een brief in de bus. Zegt de buschauffeur: "Wat moet ik daarmee?"

      • + 1
      • 12 aug 2026 - 13:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.058

      Probeer het de volgende keer eens met een bom in de bus @Schwantz, kijken wat de buschauffeur dan zegt...

      • + 0
      • 12 aug 2026 - 13:26

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Canada
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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