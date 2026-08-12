Volgens de Duitse F1-verslaggever Ralf Bach heeft Red Bull Max Verstappen een nieuw aanbod gedaan voor de toekomst. Verstappen kan dit jaar vertrekken door zijn exitclausules, al is het volledig onduidelijk of hij dat echt gaat doen. Bach stelt dat Red Bull Verstappen nu een nieuw meerjarig contract heeft aangeboden.

Verstappens toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en zijn huidige plek in het wereldkampioenschap, zou Verstappen tussentijds kunnen vertrekken. Hij ligt nog tot en met 2028 vast, maar kan door zijn exitclausules eerder de deur achter zich dicht kunnen trekken. Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Red Bull ziet als een soort tweede familie, maar over zijn toekomst weigerde hij iets te zeggen.

Welk aanbod ligt er op tafel?

Volgens meerdere geruchten zou Red Bull er alles aan doen om hem binnenboord te houden. In een nieuwe YouTube-video van F1 Insider legt Bach uit wat hij heeft gehoord: "Red Bull heeft hem een aanbod gedaan voor de lange termijn. Ik heb gehoord dat het gaat om een deal voor vijf jaar met heel erg veel geld. Maar hij wil die exitclausules niet opgeven."

Wat gaat Verstappen doen?

Bach denkt dat Verstappen iets anders in zijn hoofd heeft: "Hij zou in elk geval een alternatief contract willen tekenen, wat zou betekenen dat hij in 2027 in ieder geval voor Red Bull rijdt om te kijken of de opvolgers van Adrian Newey, die daar tot nu toe niet in zijn geslaagd, hem dit keer een auto kunnen geven waarmee hij races kan winnen en voor de titel kan strijden."

De Duitse verslaggever stelt dat als Verstappen niet kan winnen, hij andere keuzes gaat maken: "Zo niet, dan zal hij aan het einde van 2027 beslissen: 'Stop ik, wil ik nog wel in de Formule 1 blijven?' Zo ja, dan wil hij waarschijnlijk niet bij Red Bull blijven. Dan denkt hij: 'Waar ga ik dan heen?' Er lopen dan nieuwe contracten af. Er zou iets kunnen gebeuren bij Mercedes, zeker bij McLaren, en ook bij Ferrari. Ik denk dat hij voorlopig alles wil afwachten."