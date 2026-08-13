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Red Bull-teambaas Mekies gefileerd: "Laurent is niet namelijk niet dom"

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Red Bull-teambaas Mekies gefileerd: "Laurent is niet namelijk niet dom"

Laurent Mekies heeft stevige kritiek geuit op het ADUO-besluit van de FIA, maar volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner had de Red Bull-baas veel eerder moeten ingrijpen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat Red Bull Racing geen extra motorupgrades mag doorvoeren, terwijl concurrenten Mercedes en Ferrari daar wel de mogelijkheid toe krijgen.

ADUO staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities en werd ingevoerd om motorleveranciers met een vermogensachterstand extra ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Uit de beoordeling van de FIA bleek dat de Red Bull Ford-krachtbron momenteel de sterkste motor op de Formule 1-grid is. Mercedes krijgt daarom één extra upgrade en Ferrari zelfs twee.

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Steiner vindt dat Mekies te laat reageerde

Volgens Steiner had Mekies de situatie eerder moeten aanpakken. De Italiaan begrijpt dat de Fransman na zijn aantreden bij Red Bull direct met tal van problemen te maken kreeg, maar vindt dat het ADUO-dossier daardoor te veel naar de achtergrond is verdwenen. "Laurent kwam midden in het seizoen binnen en had meteen ontzettend veel op zijn bord. Er vertrokken mensen, er moest van alles worden geregeld en je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk aanpakken. Misschien is dit daardoor een beetje tussendoor geglipt", vertelt Steiner in de podcast The Red Flags.

Steiner benadrukt dat hij Mekies niet onderschat als politiek speler. "Laurent is absoluut niet dom als het om politiek gaat. Ik denk alleen dat hij het door de drukte misschien over het hoofd heeft gezien. Of hij besefte pas later hoe belangrijk dit was. Toen was hij mogelijk al net te laat om nog echt stevig in te grijpen."

'Red Bull loopt risico om achterop te raken'

Mekies waarschuwde eerder voor "rampzalige gevolgen" als de FIA het ADUO-besluit niet terugdraait. Red Bull heeft weliswaar een sterke krachtbron gebouwd, maar mag daardoor juist niet verder ontwikkelen. Mercedes en Ferrari krijgen die ruimte wel, waardoor het verschil in de komende periode kan verdwijnen of zelfs omslaan in een achterstand voor Red Bull.

De situatie wordt extra pijnlijk omdat Red Bull ook met de RB22 nog altijd niet de gewenste prestaties levert. Mekies probeert ondertussen de rust terug te brengen na de turbulente periode onder Christian Horner en Helmut Marko. Daarbij haalt hij nieuwe mensen binnen, al zorgt ook dat voor onrust. Zo wordt Gwen Lagrue van Mercedes aangetrokken voor een belangrijke rol binnen Red Bull, terwijl intern wordt gevreesd dat Mekies de renstal steeds meer een Frans karakter geeft.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Guenther Steiner Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.276

    Ze fileren het hier ook nooit af met dat gezwollen taalgebruik.

    Red Bull had niet verwacht dat hun motor de sterkste zou zijn, zo simpel ligt dat. Ook bij testen en de eerste races kwam dat niet aan het licht. Hun mindere batterij maskeerde het volkomen.

    Misschien hadden ze het kunnen weten als ze de sensordata die de FIA verzamelde van de andere teams hadden kunnen vergelijken, maar die zullen ze wel niet gehad hebben.
    Hadden ze dan preventief de peak torque terug moeten schroeven voor de eerste 5 races? Op straffe van een Steinerfilet als ze het niet doen?

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 16:15

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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 7 apr 1965 (61)
  • Geb. plaats Merano, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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