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Waché geeft Verstappen veelzeggend signaal: "Daarom loopt Red Bull achter"

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Waché geeft Verstappen veelzeggend signaal: "Daarom loopt Red Bull achter"

Red Bull Racing kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2026, maar wist zich in de eerste seizoenshelft langzaam terug naar voren te knokken. Technisch directeur Pierre Waché ziet duidelijke verbeteringen aan de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar, al is de Oostenrijkse renstal volgens hem nog altijd niet waar het wil zijn.

Na drie races stond Red Bull slechts op zestien punten en bezette het de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Inmiddels heeft Verstappen meerdere podiumplaatsen achter zijn naam staan. De Nederlander werd derde in Canada, Oostenrijk, België en Hongarije, waardoor Red Bull weer aansluiting heeft gevonden met de top.

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Waché ziet duidelijke vooruitgang bij Red Bull

"We zijn met een achterstand begonnen, maar hebben sindsdien zeker stappen gezet. Het team heeft uitstekend werk geleverd om de auto te verbeteren en ons te brengen waar we nu staan", vertelt Waché tegenover diverse media. Volgens de Fransman is vooral de ontwikkeling van de RB22 een positief punt voor Red Bull.

"We zijn nog steeds niet op het niveau waarop we willen zitten. We proberen continu te begrijpen wat er niet werkt en waar we beter kunnen worden. Daarna kijken we wat dat ons oplevert. Het belangrijkste is dat we als team duidelijke en interessante vooruitgang hebben geboekt."

De verbeteringen waren de voorbije races duidelijk zichtbaar. Waar Red Bull in de openingsfase nog achter teams als Haas en Alpine stond, wist Verstappen zich inmiddels regelmatig te mengen in de strijd om het podium. Ook Hadjar profiteert van de stappen die de renstal met de RB22 heeft gezet.

Red Bull houdt zich op vlakte over oorzaak achterstand

De moeizame start roept de vraag op of Red Bull te lang is doorgegaan met de ontwikkeling van de auto uit 2025. De renstal streed vorig seizoen tot het einde om de wereldtitel en moest daardoor mogelijk langer dan andere teams aandacht besteden aan de vorige generatie. Waché wil daar echter geen harde conclusie aan verbinden.

"Dat is moeilijk om met zekerheid te zeggen. Ik denk vooral dat sommige andere teams simpelweg heel goed werk hebben geleverd. Wij hebben tot het einde van vorig seizoen gevochten, net als McLaren. Daardoor lopen we misschien allebei iets achter op wat we normaal gesproken hadden willen doen", legt de technisch directeur uit.

Red Bull heeft daarmee een deel van de achterstand weten weg te werken, maar Waché weet dat er nog werk aan de winkel is. De Oostenrijkse renstal wil in de tweede seizoenshelft opnieuw structureel meedoen om overwinningen, terwijl Verstappen zijn jacht op de wereldtitel nog niet heeft opgegeven.

Rimmer

Posts: 13.441

McLaren won afgelopen race met overmacht dus het excuus van een lange ontwikkelingstrijd in 2025 is onzin.

  • 2
  • 14 aug 2026 - 18:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • AUDI_F1

    Posts: 4.016

    Dan maar harder werken dan de andere dan komt er misschien nog een overwinning. Maar ik zie Hadjar steevast op plek 8 rijden, dus RBR is nog steeds het 4e team.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 15:25
    • snailer

      Posts: 34.402

      Maar wat zou het bijvoorbeeld zijn geweest met Sainz? De keuze voor Tsunoda was fout en ook die voor Hadjar. Of Hadjar moet zich in de races zelf sterk gaan verbeteren.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 15:40
  • Rimmer

    Posts: 13.441

    McLaren won afgelopen race met overmacht dus het excuus van een lange ontwikkelingstrijd in 2025 is onzin.

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 18:31
  • Larry Perkins

    Posts: 67.128

    Op vakantie in zijn eigen Fransozenland heeft de bricoleur (koekenbakker) inmiddels voldoende dure flessen wijn onder zijn landgenoten uitgedeeld (en genuttigd) om van iedereen schouderklopjes te ontvangen en veren in zijn Franse derrière te krijgen om zijn geklungel te bagatelliseren.

    Misschien hoogste tijd om zijn derrière eens met een guillotine te fileren...

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 18:49
  • Awesome

    Posts: 234

    Papiére Maché is geen topper als het op ontwerpen van F1 auto’s aankomt.
    Die punten die behaald zijn komen op conto van Verstappen. Zoals hier al gezegd rijd Hadjar steevast op P8 rond.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 19:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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