Red Bull Racing kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2026, maar wist zich in de eerste seizoenshelft langzaam terug naar voren te knokken. Technisch directeur Pierre Waché ziet duidelijke verbeteringen aan de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar, al is de Oostenrijkse renstal volgens hem nog altijd niet waar het wil zijn.

Na drie races stond Red Bull slechts op zestien punten en bezette het de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Inmiddels heeft Verstappen meerdere podiumplaatsen achter zijn naam staan. De Nederlander werd derde in Canada, Oostenrijk, België en Hongarije, waardoor Red Bull weer aansluiting heeft gevonden met de top.

Waché ziet duidelijke vooruitgang bij Red Bull

"We zijn met een achterstand begonnen, maar hebben sindsdien zeker stappen gezet. Het team heeft uitstekend werk geleverd om de auto te verbeteren en ons te brengen waar we nu staan", vertelt Waché tegenover diverse media. Volgens de Fransman is vooral de ontwikkeling van de RB22 een positief punt voor Red Bull.

"We zijn nog steeds niet op het niveau waarop we willen zitten. We proberen continu te begrijpen wat er niet werkt en waar we beter kunnen worden. Daarna kijken we wat dat ons oplevert. Het belangrijkste is dat we als team duidelijke en interessante vooruitgang hebben geboekt."

De verbeteringen waren de voorbije races duidelijk zichtbaar. Waar Red Bull in de openingsfase nog achter teams als Haas en Alpine stond, wist Verstappen zich inmiddels regelmatig te mengen in de strijd om het podium. Ook Hadjar profiteert van de stappen die de renstal met de RB22 heeft gezet.

Red Bull houdt zich op vlakte over oorzaak achterstand

De moeizame start roept de vraag op of Red Bull te lang is doorgegaan met de ontwikkeling van de auto uit 2025. De renstal streed vorig seizoen tot het einde om de wereldtitel en moest daardoor mogelijk langer dan andere teams aandacht besteden aan de vorige generatie. Waché wil daar echter geen harde conclusie aan verbinden.

"Dat is moeilijk om met zekerheid te zeggen. Ik denk vooral dat sommige andere teams simpelweg heel goed werk hebben geleverd. Wij hebben tot het einde van vorig seizoen gevochten, net als McLaren. Daardoor lopen we misschien allebei iets achter op wat we normaal gesproken hadden willen doen", legt de technisch directeur uit.

Red Bull heeft daarmee een deel van de achterstand weten weg te werken, maar Waché weet dat er nog werk aan de winkel is. De Oostenrijkse renstal wil in de tweede seizoenshelft opnieuw structureel meedoen om overwinningen, terwijl Verstappen zijn jacht op de wereldtitel nog niet heeft opgegeven.